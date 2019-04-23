Водка из России: в Израиле нашли причину провала Порошенко

Запрет на ввоз «любимой украинцами» водки из России стал одной из причин поражения президента Украины Петра Порошенко на выборах главы государства, написал в своей статье для газеты Haaretz израильский журналист Аншель Пфеффер.

«При этом Порошенко не смог решить главные проблемы Украины — военный конфликт на юго-востоке страны, экономический упадок и разгул коррупции», — убежден он.

Порошенко не смог предать забвению тот факт, что в торговле с Россией есть и его солидная доля. При этом экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заканчивает свою политическую карьеру вместе с Порошенко, добавил журналист. Владимир Зеленский, хоть и новичок, для большинства украинцев выступает как консолидирующая фигура, «незапятнанная».

Как сообщает НСН, с 10 января 2016 года на территорию Украины был запрещен ввоз 43 видов товаров из России, в том числе водки, шоколада, мяса и других продуктов. Позже под запрет попали еще порядка 70 наименований.

Украинский политолог Андрей Вигиринский на пресс-конференции в Киеве проанализировал причины разгрома Петра Порошенко на прошедших выборах.

«Итоги второго тура выборов можно с полным правом назвать сокрушительным фиаско действующей власти. Причем причины ее проигрыша крайне интересны для изучения. Вроде бы у команды Петра Алексеевича был «правильный» вектор движения — в Евросоюз и НАТО, вполне уважаемые и успешные структуры. Но дело в том, что публично декларируемая часть программы Порошенко трагически не совпадала с реальной деятельностью власти», — цитирует ФАН эксперта.

Кроме того, он добавил, что ключевые причины фиаско Порошенко — это «его окружение, повальная коррупция и публичная огласка нескольких коррупционных скандалов». При этом Порошенко не выполнял предвыборных обещаний, а победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский «практически никогда не дает больших обещаний».

«Зачем давать такие обещания, если через год-другой все начнут это вспоминать и тыкать — мол, «вы обещали и не сделали», — добавил Вигиринский.

Второй тур президентских выборов на Украине завершился 21 апреля. Хотя ЦИК подведет официальные итоги лишь к 1 мая, результаты уже ясны. После обработки 95,21% протоколов Зеленский набирает 73,16% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали 24,5%. Эти данные вполне соотносятся с результатами национального экзит-полла, опубликованными сразу после завершения выборов на Украине.

По этим сведениям, на юге и востоке Украины за Зеленского — чуть менее 90% избирателей, за Порошенко — около 10-15%. На севере — за Зеленского около 75%, за Порошенко — 25% голосов. На западе Украины голоса разделились почти пополам, но Зеленский все равно побеждает — 52% против 48% у Порошенко. В Киеве за Зеленского 60%, за Порошенко — 40%.

Президент Украины Петр Порошенко, тем временем, признал поражение во втором туре. Уже в мае он покинет свой пост. Порошенко подчеркнул, что будет продолжать свою политическую деятельность. По словам действующего президента, выборы прошли честно и прозрачно, а сам он «может позвонить Зеленскому и поздравить его».

Вскоре победитель президентской гонки Владимир Зеленский сообщил, что Порошенко действительно позвонил ему, чтобы поздравить. Он также отметил, что в случае необходимости согласится на помощь.

«Если мне понадобится его помощь, я ему позвоню. Он сказал, что готов помочь всегда советом. Мне кажется, это серьезная помощь. Почему нет?» — заявил Зеленский.

При этом он сказал, что готов пригласить Порошенко на пост министра, если «общество скажет, что хочет видеть его министром». Кроме того, Зеленский прокомментировал грядущие кадровые перестановки во власти. Он подчеркнул, что намерен назначить новых людей на новые места.