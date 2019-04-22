Еще рано: почему Кремль не поздравляет Зеленского с победой

В Кремле считают, что «пока преждевременно» направлять поздравления президента России Владимира Путина лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, также рано пока говорить и о возможности их совместной работы. «Потому что нужно судить по конкретным делам и конкретным шагам. Давайте исходить из того, что нет официальных результатов выборов, которые еще не подведены просто», — отметил он.

Он добавил, что «легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать трем миллионам граждан Украины», которые проживают на территории России.

Тем не менее, он отметил, что в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, который, по словам Пескова, «весьма очевиден».

На вопрос, смотрел ли российский лидер дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые прошли 19 апреля, пресс-секретарь ответил, что в прямом эфире Путин не смотрел. Президент России, по словам Пескова, «занимался делами Читинской области». «Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет», — уточнил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что результат проведения второго тура выборов президента Украины «показал явный запрос на новые подходы при решении проблем» этой страны. Кроме того, политик добавил, что в настоящее время для нового главы государства одной из главных задач является укрепление страны.

Помимо этого, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он разместил пост, в котором выразил мнение, что новый президент Украины при принятии каких-либо решений будет придерживаться тех тезисов, которые он оглашал ранее. «У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», — написал Медведев в посте.

Кроме того, он отметил, что для улучшения отношений с Россией нужна честность. «Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны», — указал премьер-министр.

Он пожелал «новому украинскому руководству» «здравомыслия» и «понимания глубинной ценности отношений народов» России и Украины, которые, по мнению политика, «должны быть выше политической конъюнктуры».

Медведев подчеркнул, что «только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие». «А значит — решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», — отметил премьер-министр России.

Тем временем, Центризбирком Украины опубликовали результаты обработки 95,06% электронных протоколов. По этим итогам, за представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского проголосовали во время проведения второго тура голосования 73,17% избирателей. Петра Порошенко в своих бюллетенях 21 апреля отметили лишь 24,5% голосовавших.

Таким образом, за Зеленского проголосовали более 12,8 млн украинцев, а за Порошенко отдали свои голоса 4,3 млн избирателей.

Избирательные участки на Украине работали с 8:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Всего по стране были открыты 29 982 участка в 199 округах страны. За рубежом граждане Украины могли проголосовать на участках, расположенных в диппредставительствах 72 государств мира.

Численность граждан страны, достигших 18 лет, составляет более 30 млн человека. Тем временем, общая численность жителей Украины, согласно госстату страны, — более 42 млн человек.

До 1 мая Центризбирком Украины должен огласить окончательные результаты выборов президента страны. Итоги будут основаны на оригиналах бумажных протоколов окружных избирательных комиссий. Не позднее 31 мая должна состояться инаугурация избранного президента, который сможет приступить к своим обязанностям только после того, как принесет присягу населению Украины. Это происходит на торжественном заседаним Верховной рады.