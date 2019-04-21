Пойдет в министры? Зеленский рассказал о разговоре с Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов. Об этом он объявил, выступая перед сторонниками после публикации экзитполов, передает RT.

«Уже в следующем месяце я покину пост главы государства, так решили украинцы. Я принимаю это решение», — заявил Порошенко.

Он добавил, что намерен продолжать свою политическую деятельность. Выступая перед сторонниками в штабе, действующий глава Украины процитировал британского премьер-министра Уинстона Черчилля и выразил готовность уйти в оппозицию.

«Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда. Ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, если это не противоречит чести и здравому смыслу. <...> Выборы прошли честно», — заявил он. Порошенко подчеркнул, что готов поздравить Зеленского по телефону, а также — что «принимает решение большинства украинцев». По словам главы государства, он уйдет с поста президента, но останется в политике. Он добавил, что его команда «будет защищать курс на ЕС и членство в НАТО».

Вскоре победитель президентской гонки Владимир Зеленский сообщил, что Порошенко действительно позвонил ему и поздравил с триумфом. Он также отметил, что в случае необходимости согласится на помощь.

«Если мне понадобится его помощь, я ему позвоню. Он сказал, что готов помочь всегда советом. Мне кажется, это серьезная помощь. Почему нет?» – заявил Зеленский.

При этом он сказал, что готов пригласить Порошенко на пост министра, если «общество скажет, что хочет видеть его министром».

Кроме того, Зеленский прокомментировал грядущие кадровые перестановки во власти. Он подчеркнул, что намерен назначить новых людей на новые места. В качестве примера он назвал генерального прокурора Юрия Луценко.

Второй тур президентских выборов на Украине завершился 21 апреля. Хотя ЦИК подведет официальные итоги лишь к 1 мая, экзитполы указывают на уверенную и рекордную победу Владимира Зеленского.

По данным Всеукраинского экзитпола, Зеленский набрал 73,7%, Петр Порошенко — 26,3%. «Национальный экзитпол» сообщает, что Зеленский получил 73,2%, Порошенко – 25,3%. Телеканал ТСН провел свой собственный экзитпол – Владимир Зеленский, согласно ему, набрал 72,7%, Петр Порошенко — 27,3%.

При этом на юге и востоке Украины за Зеленского – чуть менее 90% избирателей, за Порошенко – около 10-15%. На севере – за Зеленского около 75%, за Порошенко – 25% голосов. На западе Украины голоса разделились почти пополам, но Зеленский все равно побеждает – 52% против 48% у Порошенко. В Киеве за Зеленского 60%, за Порошенко – 40%.

Порошенко и его команда не собираются прекращать политическую деятельность. Как сообщает НСН, партия «Блок Петра Порошенко» готовится принять участие в парламентских выборах в случае проигрыша политического лидера в президентской гонке. Соответствующее заявление сделал глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.

Очередные выборы в украинский парламент запланированы на октябрь 2019 года. БПП имеет 136 мест в раде VIII созыва, а партия Зеленского «Слуга народа» в выборах еще не участвовала, и мест в парламенте страны не имеет.

Напоследок Порошенко пообещал подписать на следующей неделе закон об украинском языке, если Верховная Рада его одобрит, передает ФАН.

Законопроект 5670-д в первом чтении был одобрен украинским парламентом в октябре 2018 года. Авторы документа полагают, что он должен обеспечивать функционирование украинского языка как государственного. Текст законопроекта был доработан с учетом альтернативных предложений других депутатов. Украинские общественники заявляют, что последнюю версию законопроекта просматривали ученые совета Киевского и Львовского национальных университетов, деятели культуры.

Согласно документу, говорить на украинском языке должны граждане Украины и те, кто хочет получить украинское гражданство. СМИ имеют право издаваться на других языках, если основным будет украинский.