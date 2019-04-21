«Не является угрозой»: глава Эстонии о русском языке

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не считает русскоязычных граждан республики противниками демократии, а русский язык — угрозой для страны. Об этом она сказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Ни один язык не является угрозой. И я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, — это неправда. И я считаю, что русскоязычное меньшинство в Эстонии — это люди, которые любят свою свободу независимо от того, на каком языке говорят», — сказала глава республики.

Напомним, что в четверг, 18 апреля, она встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным впервые с 2011 года. Ее приезд был приурочен к церемонии открытия отреставрированного здания эстонской дипмиссии.

«Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь — это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу», — отметила Кальюлайд.

Российский лидер, в свою очередь, сказал, что отсутствие нормального диалога между официальными лицами государств-соседей плохо сказывается на развитии обеих стран. Так, он отметил, что товарооборот двух стран за последние два года упал на 50% из-за отсутствия диалога на официальном уровне. «Правда, за прошлый год он немножко вырос — плюс 17%», — добавил глава России.

В рамках встречи главы государств затронули темы, связанные с двусторонними отношениями, Украиной, санкциями, а также строительством «Северного потока — 2». Президент Эстонии отметила, что страна является членом Евросоюза и поэтому «поддерживает европейский механизм санкций», а также «территориальную целостность Украины и Грузии».

Позже в интервью «Коммерсанту» она высказала свое мнение о переговорах с главой российского государства. «Это была интересная и продолжительная встреча, которая прошла в уважительной атмосфере. Я очень ценю то, что президент Путин согласился провести эту встречу, хотя он знал, что мы будем обсуждать и сложные вопросы тоже», — рассказала она.

Кроме того, она раскрыла планы республики в сфере образования. Керсти Кальюлайд заявила, что в будущем страна планирует отказаться от содержания русских школ, так как правительство обеспечивает, как и в любой другой европейской стране, образование на официальном языке страны.

«Конечно, у нас есть много частных школ. Но я также думаю, что однажды, когда мы перейдем на модель обучения, при которой в средних школах образование будет только на эстонском, у нас будет какое-то небольшое число школ с углубленным изучением русской культуры, литературы, языка», — отметила глава республики.

При этом она добавила, что учебные заведения с углубленным изучением русского языка будут рассчитаны не только на русскоговорящих граждан. По мнению эстонского президента, они «должны быть открыты для всех».

Однако «Эстония не такая богатая страна», чтобы обеспечивать отдельную школьную систему для языковых меньшинств. По мнению эстонского лидера, это «контрпродуктивно». К тому же, власти страны не видят стремления русскоговорящих жителей сохранить ныне существующие две параллельные системы образования: на русском и эстонском языках.

По словам Керсти Кальюлайд, все больше русскоязычных родителей отправляют своих детей в детские сады и школы, где преподают на эстонском языке, так как считают необходимым изучение государственного языка страны, в которой живут.

Сейчас, как рассказала Кальюлайд, дети в русских школах изучают вплоть до 9-го класса 100% предметов на их родном языке. Глава республики считает, что это «очень щедро со стороны» правительства, так как на такое образование уходит много средств. «Эстония тратит 7% ВВП на образование. Это надо ценить», — отметила политик.

Кроме того, она давно знакома с русскоязычным меньшинством и не замечала, чтобы они жаловались на то, что в школах все больше преподают эстонский. Кальюлайд сообщила, что все наоборот: граждане считают, что детям младшего возраста не хватает изучения официального языка страны. Кроме того, политик выразила уверенность, что «русскоязычные эстонцы разделяют цели эстонского правительства» подобно самим эстонцам.

«Я знаю русских в Эстонии. И часто, говоря с иностранными журналистами, я слышу: «У вас огромное русскоязычное меньшинство, это должно быть угрозой для вашей безопасности». Я на такое обижаюсь. Другой язык еще не означает других взглядов на жизнь», — отметила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, добавив, что для русскоговорящих жителей страны не менее важны европейские ценности и свободы, чем для коренного населения.