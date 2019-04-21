Эминем и нарушение закона: как голосовал Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень в нарушение закона. Как сообщает украинский «Пятый канал», политик поставил галочку напротив своего имени.

Фотографирование или демонстрация заполненного бюллетеня — нарушение тайны голосования и законодательства Украины. За подобное правонарушение может грозить либо крупный денежный штраф, либо ограничение свободы.

В министерстве внутренних дел (МВД) Украины уже заявили, что действия Зеленского получат соответствующую правовую оценку.

«Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка», — сообщил представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах Зорян Шкиряк.

Вскоре Национальная полиция решила выписать Зеленскому денежный штраф.

«Сейчас приехала полиция к Зеленскому, составляют акт правонарушения за то, что он показал бюллетень», — заявили в штабе кандидата. В команде шоумена отметили, что кандидат в ближайшее время оплатит штраф.

Владимир Зеленский проголосовал утром воскресенья на избирательном участке в Киевском колледже Морречфлота. «Хорошее утро... У меня было хорошее настроение: дети, глазунья, кофе и Эминем», — заявил кандидат. Кроме того,

Зеленский исполнил перед журналистами отрывок из песни Eminem, однако точное название ее вспомнить затруднился.

Зеленский набирает 71,8% голосов во втором туре президентских выборов на Украине, действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 28,2% избирателей. Данные экзитполов представила компания New Image Marketing Group.

Явка избирателей на выборах на Украине к 11 часам утра составила около 19%. Эксперты NIMG провели анонимный опрос 16 тысяч человек на 500 избирательных участках. Статистическая ошибка выборки оценивается в 1,7%.

По данным опроса NIMG, 73,4% украинцев проголосовали за Зеленского на юге страны, за Порошенко — 26,6%, на востоке за шоумена отдали свои голоса 88,8% (11,2% — за действующего президента); на западе — 55,6% и 44,4%, а в центральной части — 72,9% и 27,1% украинцев соответственно. На Украине действует эмбарго на публикацию результатов экзитполов до 20:00, но требование не распространяется на другие страны.

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил о желании представителей команды Владимира Зеленского начать консультации о сближении с Россией, сообщает НСН.

«Лично я не знаю ни одного, ни другого кандидата в президенты Украина. Порошенко знаю по делам. Зеленского знаю как великолепного актера, которого люблю, уважаю, всегда смотрел и смотрю. Я не знаю, как он подберет команду. Это важно для любого президента», — заявил сенатор, отметив, что все шансы на победу во втором туре у Зеленского есть.

Он добавил, что у него «есть надежда» на то, что Зеленский станет тем президентом Украины, после срока которого украинцы не будут разочарованы.

«Я знаю одно — люди, которые умеют умно шутить, вести себя воспитанно и адекватно, как правило, очень умные люди», — подчеркнул Клинцевич. По его мнению, для такого результата Владимиру Зеленскому необходимо найти возможности для выстраивания взаимоотношений с Россией, которые сенатор назвал для Украины ключевыми.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента, не выявивший победителя. По результатам голосования было принято решение провести второй тур 21 апреля. В преддверии второго тура был проведен социологический опрос населения. согласно его результатам, Владимир Зеленский уверенно обходит действующего президента Украины. По данным Киевского международного института социологии, комик лидирует с результатом 65% против 35%. Опрос группы «Рейтинг» показал, что за Зеленского собираются голосовать 73%, а за Порошенко – 27%.