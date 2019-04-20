Порт наш: Россия взяла Тартус

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в течение недели должен быть подписан контракт, после которого сирийский порт Тартус на 49 лет перейдет «в эксплуатацию российского бизнеса». Об этом сообщает РИА «Новости.

«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, — это вопросы по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — отметил вице-премьер после встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

Кроме того, российский политик выразил надежду, что это подписание документа пойдет на пользу сирийской экономике. Он добавил, что договор в значительной степени повлияет на сирийско-российский товарооборот.

В конце 2018 года сирийские власти сообщили о том, что российские компании построят аэропорт в портовом городе Тартус. Об этом сообщил глава сирийского управления по планированию и международному сотрудничеству Имад ас-Сабуни газете Al-Watan.

По его словам, на месте сельскохозяйственного аэродрома будет возведен аэропорт. Данное решение принято в рамках сотрудничества BOT (Build-operate-transfer).

Как ожидается, 30 проектов, которые вошли в «дорожную карту» соглашения о промышленном и торговом сотрудничестве с Россией, будут реализованы с 2019 по 2021 год. Строительство будет вестись в рамках договоренностей, заключенных на заседании межправительственной комиссии.

Кроме постройки аэропорта, как отметил чиновник, будут обновлены железные дороги от фосфатных шахт до порта Тартуса, Кроме того, будет приведен в действие один из самых важных в сфере промышленности, по словам ас-Сабуни, проект по восстановлению шинного завода в Хаме. Помимо этого, будут построены цементный завод в Алеппо и российско-сирийская лаборатория по производству вакцин.

Еще в начале 2017 года Россия и Сирия подписали соглашение о размещении российского Военно-морского флота в порте Тартус на 49 лет.

Этот соглашение «автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие», говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в порту одновременно могут находиться 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

В октябре 2016 года статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков заявил о том, что в Тартусе Россия планирует создать военно-морскую базу, действующую на постоянной основе. «В Сирии у нас будет на постоянной основе военно-морская база в Тартусе. Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования», — сказал он тогда.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сирией, согласно которому предусматривается расширение территории пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота (ВМФ) в районе сирийского порта Тартус.

Акватория и территория порта перешли под российскую юрисдикцию. Таким образом имущество российской базы стало в этом месте неприкосновенным и было освобождено от обыска, досмотра и ареста. Россия, в свою очередь, обеспечивает защиту с воздуха и охрану морских границ территории, а Сирия занимается внешней охраной базы.

Тогда же в Минобороны сообщили, что на расширение базы ВМФ в сирийском Тартусе потребуется 3,2 млрд руб. ежегодно. «Расходы — 3,2 млрд руб. в год. Они предусмотрены в бюджете», — сообщили в министерстве.

Отметим, что еще в 1971 году СССР и Сирия подписали документ о размещении военной базы в Тартусе. Создавалась она, прежде всего, для ремонта кораблей, снабжения их топливом и расходными материалами. В 1977 году база ВМФ начала там функционировать.