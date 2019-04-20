«Не простим!»: ВСУ ответили на слова Зеленского о ДНР

Вооруженные силы Украины отреагировали на слова кандидата в президенты страны Владимира Зеленского про повстанцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.

«У нас «повстанцев» нет. У нас есть российская агрессия», — напоминание президента Украины. Вооруженные Силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда», — говорится в тексте публикации ВСУ на официальной странице в фейсбуке.

Реплику Зеленского прокомментировал член парламентской фракции «Блок Петра Порошенко Владимир Арьев.

«Повстанцы «ЛНР» — это говорит о Зеленском намного больше, чем все его слова об Украине и Европе», — написал он в своем аккаунте в твиттере.

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему шоумен в одном из вопросов на дебатах назвал повстанцами жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Он отметил, что Зеленский задавал вопросы, которые поступали от жителей Украины, а отбором этих вопросов штаб не занимался.

«Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили», — написал Размуков на своей странице в фейсбуке.

В дополнение к посту он прикрепил скриншоты с сайта президента, где показаны фрагменты выступлений Порошенко в 2014-2015 годах, во время которых руководитель Украины сам использовал термин «повстанцы», говоря о Донбассе.

По поводу ситуации высказалась российская журналистка Ольга Скабеева. Она выразила похвалу Владимиру Зеленскому. По ее мнению, шоумен сделал ответственный шаг, став первым политиком, который назвал украинцев, принявших сторону ДНР и ЛНР, ополченцами, хотя на Украине их принято называть террористами или боевиками.

Граждане Украины до сих пор активно обсуждают публичные прения Порошенко и Зеленского, которые прошли в минувшую пятницу, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Мнения, судя по публикациям в соцсетях, разделились примерно поровну. Невозможно однозначно определить, кто одержал победу на дебатах.

Такой позиции придерживается и украинский политолог Сергей Тихий. Он отметил, что Зеленский специально выбрал именно такой формат дискуссии.

«Порошенко не разбил оппонента полностью. Но разве могло быть иначе? Неспроста ведь у Зеленского соглашались только на один этот вариант; шоу — это его стихия, он заманивал противника на свое поле. Президент принял этот вызов, ему было трудно, но он не проиграл», — заявил эксперт.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко подчеркнул внешнеполитический исход дебатов.

«Главным результатом дебатов оказался внешнеполитический. Запад опять удивлен оригинальными формами публичной демократии и способами политической борьбы в Украине», — пояснил он.

Напомним, в ходе дебатов Владимир Зеленский задал Порошенко вопрос о том, правда ли, что «конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР».

В ответ на это действующий президент потребовал у Зеленского объяснить употребление слова «повстанцы». Позднее во время телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео Порошенко рассказал о ситуации с Зеленским.

Известно, что жители Киева предпочли смотреть дебаты в режиме онлайн, поэтому штабам Порошенко и Зеленского пришлось организовать подвоз своих сторонников из провинции. Однако

собрать полный стадион зрителей так и не получилось.

Украинские власти официально признают Россию «страной-агрессором», хотя Москва многократно подчеркивала, что не выступает в качестве стороны конфликта в Донбассе, а также что заинтересована в преодолении экономического и политического кризиса Украиной.

Операция украинских силовиков против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве, продолжается уже пять лет. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали примерно 13 тысяч человек.

Более 20 раз предпринимались попытки остановить военные действия в регионе, однако ни одна из них не была успешной.

С 18 апреля 2019 года должно было вступить в силу пасхальное перемирие, однако его не удалось согласовать на переговорах контактной группы в Минске. Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.