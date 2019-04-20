«Мы здесь надолго»: Волкер раскрыл планы США по Украине

Американская сторона полностью поддерживает Украину, является надежным союзником Киева и не собирается покидать страну до «возвращения» в ее состав Крыма, заявил специальный представитель Госдепартамента Курт Волкер.

«В преддверии воскресных выборов я хотел повторить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит, что ее границы и территории, включая Крым, полностью восстановлены», — написал дипломат в твиттере.

Накануне в Киеве на стадионе «Олимпийский» прошли дебаты между украинским лидером Петром Порошенко и победителем первого тура выборов президента Украины Владимиром Зеленским, передает ФАН.

После мероприятия госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины. Стороны подчеркнули, в частности, необходимость сохранения макрофинансовой стабильности на Украине.

Днем ранее в предвыборном штабе Зеленского заявили, что его команда не нанимала американскую компанию Signal Group Consulting для лоббирования интересов комика в США.

«Официально заявляем, что команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США», — говорится в сообщении команды кандидата на пост президента Украины.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что команда Зеленского наняла Signal Group, а также экс-главу «Нафтогаза Украины» Олега Дубину для представления своих интересов в США.

В тот же день

генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался от своих слов о получении списка «неприкасаемых» от посла США в Киева Мари Йованович.

По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена «ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам», на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.

Силовик также добавил, что американского дипломата интересовало дело антикоррупционера Виталия Касько, который подозревается в «злоупотреблениях». Глава украинского надзорного ведомства подчеркнул, что Йованович назвала Касько выдающимся антикоррупционным деятелем.

В середине нынешнего месяца стало известно, что в ближайшее время на Украину прибудет подразделение 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, написал в своем фейсбуке посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

«Клекочущие орлы (screaming eagles) летят на Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», — сообщил он.

По словам посла, ранее он обсуждал развитие стратегического партнерства Украины и США с генералом Марком Милли, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы Объединенного комитета начальников штабов.

Стоит отметить, что в начале апреля Белый дом пообещал противостоять усилению влияния России на Кубе, в Венесуэле и в целом во всем Западном полушарии.

«Жаль, что прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние на Кубе и по всему Западному полушарию.

Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить это обратно. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим [влияние России] и в других местах. Я поеду в этот регион на следующей неделе, чтобы поговорить об этой угрозе», — подчеркивал Помпео.

В свою очередь, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО намерено принять меры, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей Украины через Керченский пролив, передает НСН.

В ответ на это депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что намерение США принять пакет мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса.

По его словам, заявления США являются агрессией и провокацией против России, защищавшей свои границы в Керченском проливе. В случае принятия пакета мер Россия приступит к ответным мерам, уточнил Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что НАТО использует инцидент в Керченском проливе, чтобы нарастить свою мощь в Черном море, ставя, тем самым, весь миропорядок под угрозу. Также член нижней палаты российского парламента добавил, что необходимо обсудить вопрос об ограничениях для кораблей альянса в этом регионе.