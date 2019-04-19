«Потерять разум»: Лукашенко закрыл вопрос русского языка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 19 апреля, выступил с ежегодным посланием к народу Белоруссии и парламенту. В ходе выступления руководитель страны затронул проблему взаимодействия русского и белорусского языков на территории государства.

Он отметил, что в стране снова оказывается повышенное внимание теме двух государственных языков.

«Замечаю, опять пошла эта языковая волна. Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще! Он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка. Два: русский и белорусский. Не украинский, не российский. Русский, вы понимаете?» — начал свое выступление президент.

Лукашенко отметил, что народ Белоруссии «вложил душу» в русский язык и сравнил его потерю с утратой разума.

«Русский, в который мы душу вложили! Вместе с русскими людьми воевали — это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум - он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце — он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять - разум или сердце?», — сказал президент Белоруссии.

Руководитель страны рассказал случай с рекламным щитом на белорусском языке. По мнению политика, содержание объявления смогли бы понять лишь 50% населения страны. Он отметил, что вывеску оперативно заменили на русскоязычную.

«До глупостей доходит. Еду по дороге: трасса, как ее называют, президентская. «Выконвай хуткасны рэжым». Мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык: «выконвай», «хуткасны». Но понял, что «режим»», — рассказывает Лукашенко.

Президент выразил опасения в том, что объявление может быть неверно истолковано. Он предположил, что человек, плохо знающий белорусский язык, мог бы подумать, что речь идет о диктатуре Лукашенко.

«Неужели опять диктатура Лукашенко? Вот он тут ездит — «режим» написано! Что вы хотели этим показать? 50% населения, с запасом говорю, поймут, что требует дорожник или гаишник, но остальные же не поймут! Да и притом неправильно перевели, с ошибками. Пришлось вернуть название нормальное — оно у нас в крови. Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко?», — пояснил политик.

Лукашенко также подчеркнул, что два языка не мешают гражданам Белоруссии быть единой нацией.

Ранее президент Лукашенко отмечал, что язык не должен препятствовать межнациональному общению, «особенно с родными людьми в России». Он также призывал к постепенному, а не резкому, расширению использования белорусского языка. Президент подчеркивал большое значение русского языка и называл его национальным достоянием Белоруссии, от которого страна никогда не отречется.

По мнению Лукашенко, русский язык более распространен в Белоруссии, и знают его лучше, чем белорусский.

«Для меня белорусская мова — мой родной язык, такой же, как и русский. Так случилось, что мы русский язык, наверное, знаем лучше, чем белорусский. И пользуемся больше», — сказал президент в марте 2019 года.

Лукашенко напомнил, что белорусские школьники заняли первые места во всех номинациях в олимпиаде по русскому языку, которая проходила в России. Глава государства заявил, что от подобного наследования белорусскому народу не следует отрекаться.

В июле 2017 года во время открытия пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы Александр Лукашенко объявил русский язык национальным достоянием Белоруссии и напомнил о наличии у него государственного статуса.

«Русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его», — сказал президент Белоруссии.

Руководитель страны добавил, что белорусский народ внес большой вклад в развитие русского языка.

«Белорусы за многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие и обогатили его», — заявил он.

Позднее, в августе 2017 года на заседании Республиканского педагогического совета Лукашенко заявил, что у Белоруссии должно быть два государственных языка. Он отметил, что русский, наравне с белорусским, является родным языком для граждан страны.

«Русский язык — это наш родной язык. Пусть у нас будет два родных языка — русский и белорусский», — сказал он.

Русский язык в Белоруссии обладает статусом государственного с 1995 года. В этот год в республике провели референдум, в результате которого 83,3% населения проголосовали за то, чтобы в конституции была прописана двуязычность страны.

В 2009 году в Белоруссии была проведена последняя на сегодняшний день перепись населения. Согласно данным, полученным в ходе исследования, 70% жителей республики считают русский язык инструментом общения в домашних условиях. Белорусский язык в быту используют 23% граждан.