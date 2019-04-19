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«У Трампа просто стресс, парни!» Кто продолжит дело Мюллера

В Кремле спокойно отреагировали на полемику в США после доклада Мюллера

Поведение Дональда Трампа шокирует, его политический портрет — жуткий, но доказательств сговора нет: американские СМИ, анализируя доклад Роберта Мюллера о «российском расследовании», признают, что дело, на которое так рассчитывали демократы, по сути, закончилось ничем. Тем не менее, журналисты призывают продолжить расследование против главы Белого дома, чтобы найти состав преступления, даже если сам доклад свидетельствует обратное.

Представление доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором изложены основные результаты расследования «российского дела», ожидаемо стало темой номер один в американской прессе, и журналисты не скупятся на эпитеты в адрес президента Дональда Трампа, хотя фактов «сговора» политика и его команды с Россией найти так и не удалось.

Деловая газета The Wall Street Journal вышла с заголовком «Мюллер не нашел сговора, но оставил вопрос о препятствовании правосудию без ответа».

Именно эта сюжетная линия становится главенствующей — радиостанция NPR прямо указывает, что Трамп боялся, что спецпрокурор Мюллер нанесет удар по его президентству.

Действительно, после того как доказать заговор с российскими властями доказать не удалось, у оппонентов президента остается возможность «зацепиться» за нечеткие формулировки относительно того, предпринимал ли он какие-то шаги, чтобы помешать следствию. В целом, если такие факты установить удастся (хотят тут следует отдельно отметить, что генпрокурор США Уильям Барр не нашел оснований выдвижения подобных обвинений), Трамп может столкнуться с угрозой импичмента.

В Кремле заявили, что доклад Мюллера не содержит никаких аргументированных доказательств «российского вмешательства» в выборы в США, и Москва по-прежнему не принимает подобных обвинений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Опубликованный в том виде, в котором был опубликован доклад Мюллера, не содержит какой-либо новой информации. Вся эта информация так или иначе выходила на разных источниках, в разных средствах массовой информации ранее. В целом, доклад по-прежнему не несет сколь-либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке», — заявил представитель Кремля.

Тем не менее, американские СМИ продолжают пытаться найти хоть какие-то детали в докладе, которые позволят им обвинить Трампа и него команду.

The Washington Post, анализируя доклад, пишет, что «отчет Мюллера рисует жуткий портрет президентства Трампа».

«Основное внимание в ходе расследования спецпрокурора уделялось вопросам преступности. Но дело не только в том, что может быть расценено как преступный заговор или уголовно наказуемое препятствие правосудию при оценке президента и его администрации. Это вопросы, которые лежат в основе того, что является приемлемым, нормальным или целесообразным в условиях демократии. Исходя из этого, в докладе Мюллера представлен жуткий портрет президента и окружающих его людей…», — пишет издание.

В редакционной статье The New York Times также обозначена позиция, что отчет Мюллера отнюдь не означает приостановку преследования против Трампа, а сам текст документа демонстрирует, как в США функционирует «закон обмана». Журналисты издания отмечают, что доклад предоставляет возможность конгрессу самостоятельно вести расследование в отношении главы государства:

«Хотя г-н Мюллер не смог выдвинуть уголовные обвинения против самого президента, его доклад закладывает основу для расследования конгрессом, который имеет полномочия и обязанность проверять исполнительную власть и привлекать президента к ответственности», — говорится в статье NYT.

Издание The Salon в своем обзоре сосредотачивается не на докладе, а на фигуре генпрокурора Уильяма Барра, которого издание, как и многие другие, считает «защитником Трампа»: «В том, что касается вопроса о препятствии правосудию, Барр обошелся даже без притязаний на то, что он является главным должностным лицом правоохранительных органов страны, и вместо этого открыто действовал в качестве защитника Трампа».

При этом многие увидели в тексте документа немало «шокирующих деталей» о поведении президента США. В частности, The Daily Beast, не скрывая издевки, говорит о позиции генпрокурора:

«Так как намерение [президента США] имеет решающее значение для определения препятствия правосудию, Барр делает предположение, что у этого клеветнического поведения Трампа был невинный мотив: у него просто стресс, парни! Все, чего он хотел, — это спокойного президентства, но появились все эти следователи со всеми их вопросами, все эти журналисты и, действительно, как они смеют!»

В то же время некоторые СМИ встали на сторону защиты Трампа.

«Проще говоря, не было никакого сговора. И не было никаких препятствий. Только партизанское расследование, которое началось в разгар президентской кампании 2016 года. Теперь пришло время расследовать коррумпированное происхождение этого расследования, которое вызвало почти двухлетнее расследование Мюллера против невинного президента и потратило $35 млн из средств налогоплательщиков»,

— пишет для Fox Кейлег Макэнани. Она называет доклад «политически мотивированным судилищем» против «невинного президента».

В свою очередь, обозреватель телеканала CNN Крис Силлиза указывает, что многие противники Трампа были разочарованы докладом: «Некоторые считали, что, когда доклад Мюллера станет достоянием гласности, его результаты фактически уничтожат президентство Трампа. Этого не произойдет, и, по правде говоря, даже если в докладе были выдвинуты обвинения, скажем, против Дональда Трампа-младшего или Джареда Кушнера, я не уверен, что самых лояльных сторонников Трампа они убедят».

Этого не случилось, пишет автор. Вместо этого в докладе говорится, что сговора с российским правительством у Трампа не было, а Трамп не будет обвинен в препятствовании расследованию. «Оба из этих выводов — очень хорошие новости для Трампа. Точка», — пишет обозреватель.