«У Трампа просто стресс, парни!» Кто продолжит дело Мюллера

Представление доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором изложены основные результаты расследования «российского дела», ожидаемо стало темой номер один в американской прессе, и журналисты не скупятся на эпитеты в адрес президента Дональда Трампа, хотя фактов «сговора» политика и его команды с Россией найти так и не удалось.

Деловая газета The Wall Street Journal вышла с заголовком «Мюллер не нашел сговора, но оставил вопрос о препятствовании правосудию без ответа».

Именно эта сюжетная линия становится главенствующей — радиостанция NPR прямо указывает, что Трамп боялся, что спецпрокурор Мюллер нанесет удар по его президентству.

Действительно, после того как доказать заговор с российскими властями доказать не удалось, у оппонентов президента остается возможность «зацепиться» за нечеткие формулировки относительно того, предпринимал ли он какие-то шаги, чтобы помешать следствию. В целом, если такие факты установить удастся (хотят тут следует отдельно отметить, что генпрокурор США Уильям Барр не нашел оснований выдвижения подобных обвинений), Трамп может столкнуться с угрозой импичмента.

В Кремле заявили, что доклад Мюллера не содержит никаких аргументированных доказательств «российского вмешательства» в выборы в США, и Москва по-прежнему не принимает подобных обвинений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Опубликованный в том виде, в котором был опубликован доклад Мюллера, не содержит какой-либо новой информации. Вся эта информация так или иначе выходила на разных источниках, в разных средствах массовой информации ранее. В целом, доклад по-прежнему не несет сколь-либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке», — заявил представитель Кремля.

Тем не менее, американские СМИ продолжают пытаться найти хоть какие-то детали в докладе, которые позволят им обвинить Трампа и него команду.

The Washington Post, анализируя доклад, пишет, что «отчет Мюллера рисует жуткий портрет президентства Трампа».

«Основное внимание в ходе расследования спецпрокурора уделялось вопросам преступности. Но дело не только в том, что может быть расценено как преступный заговор или уголовно наказуемое препятствие правосудию при оценке президента и его администрации. Это вопросы, которые лежат в основе того, что является приемлемым, нормальным или целесообразным в условиях демократии. Исходя из этого, в докладе Мюллера представлен жуткий портрет президента и окружающих его людей…», — пишет издание.

В редакционной статье The New York Times также обозначена позиция, что отчет Мюллера отнюдь не означает приостановку преследования против Трампа, а сам текст документа демонстрирует, как в США функционирует «закон обмана». Журналисты издания отмечают, что доклад предоставляет возможность конгрессу самостоятельно вести расследование в отношении главы государства:

«Хотя г-н Мюллер не смог выдвинуть уголовные обвинения против самого президента, его доклад закладывает основу для расследования конгрессом, который имеет полномочия и обязанность проверять исполнительную власть и привлекать президента к ответственности», — говорится в статье NYT.

Издание The Salon в своем обзоре сосредотачивается не на докладе, а на фигуре генпрокурора Уильяма Барра, которого издание, как и многие другие, считает «защитником Трампа»: «В том, что касается вопроса о препятствии правосудию, Барр обошелся даже без притязаний на то, что он является главным должностным лицом правоохранительных органов страны, и вместо этого открыто действовал в качестве защитника Трампа».

При этом многие увидели в тексте документа немало «шокирующих деталей» о поведении президента США. В частности, The Daily Beast, не скрывая издевки, говорит о позиции генпрокурора:

«Так как намерение [президента США] имеет решающее значение для определения препятствия правосудию, Барр делает предположение, что у этого клеветнического поведения Трампа был невинный мотив: у него просто стресс, парни! Все, чего он хотел, — это спокойного президентства, но появились все эти следователи со всеми их вопросами, все эти журналисты и, действительно, как они смеют!»

В то же время некоторые СМИ встали на сторону защиты Трампа.

«Проще говоря, не было никакого сговора. И не было никаких препятствий. Только партизанское расследование, которое началось в разгар президентской кампании 2016 года. Теперь пришло время расследовать коррумпированное происхождение этого расследования, которое вызвало почти двухлетнее расследование Мюллера против невинного президента и потратило $35 млн из средств налогоплательщиков»,

— пишет для Fox Кейлег Макэнани. Она называет доклад «политически мотивированным судилищем» против «невинного президента».

В свою очередь, обозреватель телеканала CNN Крис Силлиза указывает, что многие противники Трампа были разочарованы докладом: «Некоторые считали, что, когда доклад Мюллера станет достоянием гласности, его результаты фактически уничтожат президентство Трампа. Этого не произойдет, и, по правде говоря, даже если в докладе были выдвинуты обвинения, скажем, против Дональда Трампа-младшего или Джареда Кушнера, я не уверен, что самых лояльных сторонников Трампа они убедят».

Этого не случилось, пишет автор. Вместо этого в докладе говорится, что сговора с российским правительством у Трампа не было, а Трамп не будет обвинен в препятствовании расследованию. «Оба из этих выводов — очень хорошие новости для Трампа. Точка», — пишет обозреватель.