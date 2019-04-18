Тайный визит: что делала в Москве советник Трампа

Москву посетила советник президента США Фиона Хилл. Причем американской стороной этот визит не афишировался, а о ее присутствии в России не сообщалось официально именно по настоянию Вашингтона, сообщает газета «Коммерсант».

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Хилл в ходе визита провела ряд встреч с представителями Совета безопасности и Министерства иностранных дел России. Отмечается, что советник Трампа прибыла в Москву в составе американской делегации.

Хилл — один из опытнейших дипломатов, давно работает на российском направлении. В администрации Трампа она занимает пост старшего советника по европейским и российским делам в Совете по национальной безопасности США.

Дипломат также известна как автор нескольких книг о России, среди них, например, политическая биография президента страны Владимира Путина. Книга была написана Хилл в соавторстве с другим известным экспертом Клифордом Гэдди и считается одной из лучших работ, написанных о президенте России. Она была опубликована в 2012 году.

Хилл сопровождала президента США на встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Стоит отметить, что это первый визит высокопоставленной делегации из США в Россию после того, как было завершено расследование спецпрокура Роберта Мюллера о возможных связях Дональда Трампа с Россией. Следствие не выявило доказательств сговора кампании Трампа и российских представителей. Доклад с некоторыми купюрами будет представлен уже в ближайшее время, в четверг, 18 апреля.

Отношения России и США находятся сегодня на самом низком уровне после окончания «холодной войны». Ситуация беспокоит экспертов по обе стороны Атлантики.

Недавно к пересмотру отношений с Россией Трампа призвали бывший госсекретарь США в администрации Рональда Рейгана Джордж Шульц, экс-министр обороны в администрации Билла Клинтона Уильям Перри и бывший сенатор Сэм Нанн. Открытое письмо политиков опубликовала The Wall Street Journal 10 апреля.

По мнению политиков, кризис в отношениях России и США может привести к опасной конфронтации. Они также добавили, что старый политический курс Вашингтона в отношении Москвы уже изжил себя.

«США, их союзники и Россия оказались в опасном политическом параличе, который может привести — скорее всего, по ошибке или просчету — к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года. Необходим смелый политический сдвиг, чтобы поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Россией и уйти от этой опасной пропасти», — отмечают авторы письма.

В последнее время противостояние между США и Россией усилилась в связи с ситуацией в Латинской Америке. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет противостоять распространению влияния России в Западном полушарии.

По его словам, прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние по всему Западному полушарию. Он также добавил, что в настоящее время власти США пытаются «исправить» данную ситуацию. Помпео подчеркнул, что Вашингтон намерен использовать новые меры против Москвы, чтобы оградить Венесуэлу от России.

«Жаль, что прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние на Кубе и по всему Западному полушарию. Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить [эту ситуацию]. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим [влияние России] и в других местах. Я поеду в этот регион на следующей неделе, чтобы поговорить об этой угрозе», — подчеркнул госсекретарь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция США по Венесуэле способствует вседозволенности. «Расшатываются устои международного права и тем самым создается ситуация, которая не способствует развитию», — сказал Лавров.

Он также добавил, что это создает «искушение» у США проводить такие эксперименты в других странах.

В то же время в российских внешнеполитических кругах отмечают, что диалог с США по вопросам КНДР, Сирии, ситуации в Афганистане продолжается.