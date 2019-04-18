Опять за старое: в КНДР испытали новое оружие

В КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейские СМИ. Мероприятие проводила Академия национальной обороны.

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За ходом учений наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын «руководил испытательной стрельбой из тактического управляемого оружия нового типа».

Какое именно оружие испытывалось и на каком полигоне, в настоящий момент неизвестно. Однако, вероятнее всего, речь идет об оружии ближнего действия.

Южнокорейские военные эксперты предполагают, что это новые тактические управляемые ракеты с низкой высотой полета и малым радиусом действия, но с высокой скоростью. Также эксперты допускают, что КНДР испытала ракеты класса «земля-земля» с дальностью полета около 20 км, либо крылатые ракеты.

«Ракеты Северной Кореи фиксируются системой обнаружения Северного командования вооруженных сил США, однако на этот раз из-за низкой высоты полета и малого радиуса действия тактическое управляемое оружие зафиксировано не было», — приводит «Ренхап» высказывание источника в Южной Корее.

Известно, что ракета обладает «мощной боеголовкой». При этом испытатели применили «специфический режим управления», передает ЦТАК.

По данным агентства, все ракетные запуски, осуществляемые в КНДР, отслеживаются американской системой обнаружения Северного командования вооруженных сил. Однако никаких изменений 17 апреля электроника не зафиксировала. Исходя из этого, можно предположить малую высоту и дальность полета ракет.

В ходе испытаний были отработаны разного рода методы стрельбы по целям, протестированы ключевые показатели, а само оружие получило отличную оценку за особенный метод наведения полета и передовое оснащение мощной боеголовки.

«Завершение разработки этой системы весьма важно для укрепления армии страны. Мы стремимся нормализовать военное производство и продолжим выводить оборонную и научную сферы на передовые позиции», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

Он добавил, что северокорейские ученые в сфере национальной обороны и работники в сфере оружейной промышленности выполнили еще одну большую работу по укреплению обороноспособности страны.

Испытания могли быть демонстрацией недовольства стагнацией в переговорах по ядерной программе с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg.

Примечательно, что это первое испытание оружия Пхеньяном с момента проведения саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа 28 февраля во Вьетнаме.

В то же время отмечается, что тестирование тактического оружия не представляет угрозы территории Соединенных Штатов Америки в отличие от учений с баллистическими ракетами большой дальности.

В администрации США осведомлены о том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске нового типа тактического управляемого оружия. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома.

«Мы ознакомились с сообщениями об этом, в настоящее время не комментируем»,— заявили в администрации США.

Правительство Японии отреагировало на состоявшиеся учения. Там отметили, что с большим беспокойством относятся к этим событиям. Об этом в четверг, 18 апреля, на регулярной пресс-конференции рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

«Правительство с большой обеспокоенностью относится к этому факту. Мы занимаемся сбором и анализом всей соответствующей информации», — отметил он.

Суга также сделал акцент на том, что Япония в тесном сотрудничестве с США и дальше планирует добиваться от КНДР конкретных шагов по полной денуклеаризации и разоружению.