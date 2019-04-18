За день до дебатов: Зеленский в эфире канала Коломойского. LIVE

Гости каждого эфира шоу «Право на владу» и темы для дискуссии всегда формируются исключительно по усмотрению редакции. Однако поскольку в прошлый четверг, пренебрегая правилами редакционной политики программы, студию рейтингового политического ток-шоу страны без предупреждения и приглашения фактически оккупировал для собственной агитации кандидат в президенты Петр Порошенко, на этой неделе команда проекта будет ждать в студии кандидата в президенты Владимира Зеленского. Так комментирует ситуацию сам Коломойский.