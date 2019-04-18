За день до дебатов: Зеленский в эфире канала Коломойского. LIVE

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По словам жены Зеленского Елены, Порошенко является очень опытным оратором. Она также добавила, что все публичные высказывания Зеленского были «неподготовленными». Елена подчеркнула, что уверена в том, что у Зеленского «все получится».
Жена Владимира Зеленского Елена рассказала о своих ожиданиями от его дебатов с украинским лидером Петром Порошенко. «Любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужное слово, когда нервничает», — сказала Елена.
Гости каждого эфира шоу «Право на владу» и темы для дискуссии всегда формируются исключительно по усмотрению редакции. Однако поскольку в прошлый четверг, пренебрегая правилами редакционной политики программы, студию рейтингового политического ток-шоу страны без предупреждения и приглашения фактически оккупировал для собственной агитации кандидат в президенты Петр Порошенко, на этой неделе команда проекта будет ждать в студии кандидата в президенты Владимира Зеленского. Так комментирует ситуацию сам Коломойский.
Как известно, Порошенко уже давно обвиняет Зеленского в том, что он всего лишь — марионетка беглого олигарха Коломойского. Участие Зеленского в прямом эфире на канале Коломойского станет для Порошенко еще одним поводом, чтобы напомнить избирателям об этом тезисе.
Также стало известно, что в четверг Владимир Зеленский посетит студию общественно-политического ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1», который принадлежит Игорю Коломойскому. В редакцию проекта поступило официальное письмо от штаба Владимира Зеленского, в котором ссылаясь на закон «О выборах Президента Украины», содержится просьба предоставить их кандидату эфирное время в ближайшем выпуске «Право на владу».
Депутат Кужель также напомнила, что в 2014 года Порошенко пропустил дебаты с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Она подчеркнула, что ей стыдно за институт президентства на Украине в лице Порошенко.
А тем временем депутат Верховной рады Александра Кужель заявила, что Порошенко следует просто-напросто «закрыть рот». «Президенту нужно просто закрыть рот, перед тем как кого-то пристыдить», — сказала Кужель. По ее словам, Порошенко не стоит пытаться пристыдить кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Согласно опубликованному в ночь на четверг опросу, почти три четверти избирателей на Украине готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Его намерено поддержать на выборах около 72% опрошенных. За украинского лидера Петра Порошенко готовы проголосовать около 25% респондентов.