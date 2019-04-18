«Волна дезинформации»: Зеленского готовят к Трампу

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский нанял специалистов из американской Signal Group Consulting, передает «Интерфакс». Предполагается, что лоббисты будут работать над улучшением имиджа Зеленского и его партии «Слуга народа» в Вашингтоне.

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С соответсвующим документом можно ознакомиться на официальном сайте минюста США. Он был опубликован в прошлую пятницу, 12 апреля, в соответствии с требованиями закона об иностранных агентах — Foreign Agents Registration Act (FARA).

Контракт общей стоимостью $60 тысяч будет действовать до 31 мая 2020 года.

Со стороны кандидата в президенты подпись на договоре поставил его представитель — Маркус Коэн. Зеленский в документе обозначен в качестве руководителя партии «Слуга народа» и кандидата на пост президенты Украины.

Согласно условиям договора, американские лоббисты обязаны оказывать помощь в составлении программы встреч с представителями общественности, представления Зеленского и его команды американским медиа, содействие организации интервью и встреч с аналитическими центрами и экспертами. Вдобавок, в круг обязанностей Signal Group Consulting входит организация встреч представителей Владимира Зеленского с командой президента США Дональда Трампа.

Информацию о заключении контракта подтвердил в интервью на «Радио Свобода» представитель Signal Group Consulting Джон Проктер. Он также засвидетельствовал, что в рамках соглашения американская фирма действительно планирует организовать встречи представителей Зеленского с американскими законодателями и командой лидера США.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в штабе кандидата в президенты, команду Зеленского в США представляют глава его избирательного штаба Иван Баканов и экс-глава «Нафтогаза» Олег Дубина, который раньше возглавлял меткомбинат «Криворожсталь» и неофициально считается старшим экономическим советником штаба.

Однако, команда Владимира Зеленского категорически отрицает привлечение американских лоббистов или любых других агентств для организации визита своего представителя в Соединенные штаты Америки.

«В связи с очередной волной дезинформации, распространенной в СМИ накануне второго тура выборов президента Украины, официально заявляем: команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией Signal Group», — говорится с заявлении, которое в ночь на четверг, 18 апреля, опубликовала команда Зеленского на своей официальной странице в фейсбуке.

Кроме того, команда Зеленского не признает какую-либо связь с Олегом Дубиной. В тексте поста подчеркивается, что Дубина не является и никогда не был членом команды кандидата от партии «Слуга народа».

Далее в сообщении подчеркивается, что Владимир Зеленский принципиально не ведет никаких тайных переговоров и не дает скрытых обещаний.

«Принципиальная позиция Владимира Зеленского, которую он задекларировал в начале кампании и которая является ключевой в подходе относительно кадровых вопросов заключается в том, что никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем. Именно эта позиция отличает нас от представителей «старых» политических элит», — говорится в тексте публикации.

Ранее в пятницу, 12 апреля, Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Она длилась около часа.

«Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины», — рассказал Зеленский.

Кандидат в президенты остался доволен визитом, отметив, что диалог с Макроном получился конструктивным. В ходе беседы политики затронули три темы.

«О жизни, о главном говорили. О прекращении войны в Донбассе», — цитирует Зеленского «Радио Свобода».

На прием в Елисейский дворец кандидата в президенты сопровождали члены команды — экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапко, а также руководитель избирательного штаба Иван Баканов.