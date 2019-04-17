«Президент не должен умолять о встрече»: глава Эстонии едет в Москву

«В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе», — сообщает пресс-служба Кремля.

Учитывая, что отношения Москвы и Таллина нельзя назвать благополучными, решение Кальюлайд вызвало неоднозначную реакцию в Эстонии. Так, например, бывший посол Эстонии в России и экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд считает, что решение президента недостойным.

«Для президента недостойно посещать страну, с которой у нас нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества», — заявила она.

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Кроме того, именно эстонская сторона запросила у Кремля встречу, из-за чего многие политики потребовали разъяснений от президента. Марина Кальюранд отметила, что эстонский лидер не получала приглашения, в связи с чем ее визит вызывает недоумение.

«Предложения [со стороны России о встрече президентов] сделано не было, и Кальюлайд сама просит о встрече, это выглядит достаточно жалко. Президент независимого государства не должен умолять о встрече. Так поступают слишком навязчивые гости», — написал в своем фейсбуке член правления Эстонской консервативной народной партии Яак Мадисон.

В свою очередь, президент Эстонии заверила, что договорилась о встрече с российским лидером еще в прошлом году, когда они находились в Париже на церемонии, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны.

Кальюлайд заявила, что не имеет скрытых умыслов и просто желает пообщаться с президентом соседней страны. «Мы не едем что-то получить, мы едем общаться. Проанализировать ситуацию», — говорила она незадолго до поездки.

Русский язык доведет до границы

Этот визит станет первым за долгие годы. В последний раз эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году для участия в церемонии освящения церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что в мае 2018 года Кальюлайд говорила, что поедет в Москву только при условии, если Россия ратифицирует пограничный договор между двумя странами. Отсутствие договора — одна из главных проблем российско-эстонских отношений.

В феврале 2014 года, главы МИД России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. При этом в текст были внесены два существенных дополнения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, и договоренности касаются только решения пограничных вопросов.

Проект закона о ратификации соглашений прошел первое чтение в парламенте Эстонии 14 апреля 2014 года. Однако после недавних парламентских выборов к власти в Эстонии пришло новое правительство, и ратификационный процесс пришлось начинать заново.

Москва дает понять, что ратификация договора произойдет лишь тогда, когда Эстония откажется от «русофобской политики». Под этим Кремль имеет в виду гонения на русский язык и давление на русские школы в этой стране.

Заявления самой Кальюлайд на это счет оптимизма не добавляют. Незадолго до поездки в Москву она заявила, что использование русского языка в школах несет угрозу культуре Эстонии.

«Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства. У нас один государственный язык. Наша ответственность заключается в том, чтобы им владели все дети, идущие из детского сада в школу, и тем более выпускники школ», — заявила она в начале апреля.

Политика по отношению к русскому языку в Эстонии — вопрос, который уже давно звучит в республике и вызывает серьезные противоречия в обществе. Позиция президента по этой теме ясна — Кальюлайд неоднократно высказывалась за единую эстоноязычную систему образования.

Подобным заявлениям способствует и политическая атмосфера. По итогам прошедших в начале марта в Эстонии парламентских выборов свои позиции в парламенте усилила и жестко настроенная к русскому языку Эстонская национальная консервативная партия (EKRE). Поражение на них получила Центристская партия, за которую традиционно голосовал русскоязычный избиратель. Она заняла второе место, уступив оппозиционной Партии реформ.

Однако центристы вместе с национал-консерваторами и консервативной партией «Отечество» сумели договориться о создании коалиции, в которой национал-консерваторам достались посты министра финансов, министра внутренних дел, министра сельской жизни, министра окружающей среды и министра внешней торговли.

По иронии судьбы ключевую роль в сложных переговорах сыграл эстонский русскоязычный политик Михаил Кылварт.

Благодаря его участию, стороны подписали коалиционный договор, в котором центристы смогли добиться защиты прав русскоязычного населения.

В договоре не прописаны изменения Закона об основной школе и гимназии, благодаря чему закрыть русские школы нельзя.

«Центристская партия отстояла все свои основные принципы — особенно те, которые связаны с русскими избирателями партии», — сказал Кылварт.

Спустя несколько дней он занял кресло мэра Таллина. Кандидатуру Кылварта выдвинула правящая в Таллине Центристская партия. За него проголосовало 45 депутатов, в то время как в городском собрании центристы занимают 39 мест. Политик дал понять, что будет защищать образование на русском языке: «Моя цель как руководителя в скором времени отмечающего 800-летие Таллина — быть мэром для всех жителей Таллина и работать на благо всех горожан, независимо от того, каков мой или их родной язык», — заявил он в своем первом обращении к депутатам.