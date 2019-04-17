10 лет тюрьмы: как Brexit ужесточит санкции против России

Великобритания намерена сохранить режим антироссийских санкций, даже если покинет Европейский союз без соглашения.

Британское правительство подготовило собственный автономный проект санкций, документ уже опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжает готовиться к возможному выходу страны из Евросоюза без заключения соглашения с ЕС, сообщало агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьера. Законопроект о санкциях в отношении России — часть подготовки правительства Мэй к «жесткому» сценарию. Если британскому парламенту не удастся достичь договоренностей с Евросоюзом, ограничения ЕС против российской экономики в Соединенном Королевстве автоматически перестанут действовать.

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«Когда эти правила вступят в силу, они заменят с практически таким же эффектом действующее законодательство ЕС [в отношении антироссийских санкций]», — отмечают авторы законопроекта.

Сегодня Соединенное Королевство применяет в отношении России санкции, которые прописаны в законодательстве Европейского союза. Ограничения вводились поэтапно, начиная с 2014 года. Тогда поводом для введения санкций стали предполагаемое вмешательство России в политический кризис на Украине и переход Крыма под юрисдикцию России по итогам референдума в марте того же года. Тогда Россия неоднократно отвергала обвинения в нарушении международных норм.

После выхода из состава Евросоюза правительство Великобритании не собирается прекращать экономическое давление на Россию. Как подчеркивают авторы документа, санкционный режим должен повлиять на российскую политику в отношении Украины.

«Режим санкций направлен на то, чтобы побудить Россию прекратить действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — говорится на сайте правительства Великобритании.

Также в Лондоне отмечают, что законопроект не будет ни сокращать, ни увеличивать объем санкций.

Однако на деле новый регламент фактически ужесточает наказание за их невыполнение. В частности, за нарушение санкционного режима, согласно одному из пунктов законопроекта, физическому лицу будет грозить до 10 лет тюремного заключения.

Под действие автономных британских санкций подпадает экспорт военной продукции, товаров двойного назначения, а также товаров, связанных с энергетикой, если они направляются в Крым. Причем в отношении полуострова запрещен не только экспорт, но импорт товаров.

В случае принятия нового регламента британцы будут обязаны исполнять его требования не только на территории Соединенного Королевства, но и за его пределами.

Документ также предоставит министру иностранных дел Великобритании право не разглашать информацию о внесении в санкционный список конкретного лица. Эти данные будут содержаться в секрете. Такие меры, как подчеркивают законодатели, обусловлены интересами национальной безопасности Великобритании. Стоит отметить, что в санкционном законодательстве Евросоюза подобные положения отсутствуют.

Новые правила вступят в силу, если Лондон покинет ЕС без соглашения. 11 апреля лидеры стран Евросоюза договорились о переносе даты выхода Великобритании до 31 октября 2019 года. За это время британские парламентарии могут отказаться от выхода из ЕС, ратифицировать соглашение о выходе или пересмотреть стратегию Brexit. Если британские парламентарии не смогут договориться по сделке, выход по «жесткому» сценарию, то есть без соглашения, произойдет 1 ноября. Ранее Мэй уже дважды не удалось договориться с парламентом об условиях сделки с ЕС. Теперь премьеру предстоит новый этап переговоров с депутатами.