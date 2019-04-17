Матвиенко остается? Кремль ответил на слухи

Кремль не подтвердил достоверность сообщений о возможном уходе со своего поста председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко — об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Ничего не известно в Кремле. Потом, я насколько знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости», — пояснил представитель главы государства.

Издание «Коммерсант» в среду 17 апреля сообщило со ссылкой на источники в госструктурах, что Матвиенко может покинуть свой пост в ближайшие несколько месяцев. Как указывала газета, на май запланирована встреча Матвиенко с президентом России Владимиром Путиным, где будет обсуждаться ее возможный уход с поста.

Сообщалось также, что наиболее вероятным преемником Матвиенко станет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а сама спикер верхней палаты парламента возглавит Пенсионный фонд.

«Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — так отреагировал на данную новостную повестку пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко.

Позднее официальный представитель СВР Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации.

«Слухи, опубликованные в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант», не имеют под собой оснований»,

— заявил представитель спецслужбы.

Идея о приходе Валентины Матвиенко в ПФР могла возникнуть исключительно вне экономического и социального блока правительства и вряд ли получит их поддержку. Однако ряд источников при этом подтверждают недовольство профильных ведомств нынешним главой ПФР Антоном Дроздовым.

Минфин не устраивают чрезмерно высокие административные расходы фонда и отсутствие информатизации, Минтруд недоволен работой IT-департамента ПФР.

«Председатель ПФР — это не тот человек, который определяет политику. Это вряд ли пост, который подходит Валентине Матвиенко, это не ее масштаб», — заявил экономист, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

Глава совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов заявил, что не верит в такую рокировку, передает НСН.

«На мой взгляд, эта информация выглядит как «утка». Для Матвиенко, если такая кадровая перестановка состоится, это будет серьезным понижением. Не очень сопоставимы должности. Что значит, Минтруд и Минфин недовольны Дроздовым? Дело в том, что СМИ больше и больше стремятся перещеголять телеграм-каналы….Не верится мне во все это», — указал аналитик.

9 апреля Матвиенко провела встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Настоятель Русской православной церкви вручил председателю СФ высший орден РПЦ — святой равноапостольной княгини Ольги — за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с юбилейной датой со дня рождения. Он отметил, что Валентина Матвиенко стала первым кавалером, имеющим все три степени этого ордена.

«Мы очень ценим Ваш вклад в жизнь нашего Отечества»,

— сказал глава РПЦ.

Спикер поблагодарила патриарха за высокую награду и особо отметила то большое внимание, которое руководитель РПЦ уделяет нравственному и духовному возрождению России.

7 апреля, в день 70-летия Матвиенко, Путин отметил личные качества ее и поздравил ее с юбилеем.

«У Валентины Ивановны есть несколько черт, которые ее отличают от многих коллег. Во-первых, она всегда в материале того, чем занимается. Во-вторых, она всегда нацелена на конкретный результат. Она над ним работает», — сказал глава государства.

Он добавил, что у сенатора всегда есть собственное мнение, основанное на ее опыте.

Парламентарий, в свою очередь, рассказала о своей работе с Путиным. По словам Матвиенко, работа была трудной, но интересной. Кроме того, она назвала годы, проведенные рядом с президентом, «лучшими в ее жизни».

«Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича, и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни», — поделилась Матвиенко.

Также она рассказала, как президент страны формирует свою команду.

«Если он человека приглашает в команду, то это значит, что он ему доверяет, это его принцип», — заключила председатель Совфеда.

В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко также поздравил Матвиенко с днем рождения. Президент Белоруссии оценил вклад спикера в развитие связей двух стран, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между Москвой и Минском.

Кроме того, он

наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины — за «вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества» России и Белоруссии.

В прошлом месяце Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что глава верхней палаты была приставлена к высшей государственной награде за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, а также за укрепление обороноспособности страны.

Валентина Матвиенко в 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт. В 1985 году окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1991 году прошла курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР.

В 2003 году Матвиенко назначается полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, а затем, в этом же году избирается губернатором Санкт-Петербурга.

В сентябре 2011 года единогласно избирается председателем Совета Федерации, в 2014 году вновь переизбрана на этот пост. С сентября 2011 года является постоянным членом Совета Безопасности РФ.