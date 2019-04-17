«Закрой рот, перебежчик!»: нардеп устроил драку в эфире

Депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко устроил перепалку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время вечернего ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина». Конфликт вспыхнул, когда оба гостя передачи начали вспоминать, кто кого поддерживал за период своей политической деятельности.

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Гончаренко упрекнул Червоненко в том, что тот, по его мнению, слишком легко менял свои политические взгляды, подстраивая их под текущего главу государства.

«Закрой рот, перебежчик... Ты был сначала за Кучму, потом за Ющенко <...>, потом за Януковича, сейчас за Тимошенко», — сказал Гончаренко.

Как отмечает ФАН, во время конфликта Гончаренко даже успел окрестить оппонента «Иудой» и «предателем № 1». Черновенко в ответ на это назвал обидчика «козлярой». Ведущие телешоу пресекли завязавшуюся было драку. Они поспешили разнять политиков, попутно вызвав охрану в студию.

После этого инцидента обсуждение больше не выходило за рамки дозволенного. Не было ли стычек после ТВ-шоу, авторы передачи не сообщают.

Это был не первый скандальный инцидент с участием Евгения Червоненко на телевидении. 29 августа 2018 года бывший народный депутат Верховной Рады Инна Богословская попыталась ударить Червоненко по лицу, инцидент также произошел в эфире политического ток-шоу на «112 Украина».

Конфликт разгорелся в процессе дискуссии о лидере общественного движения «Украинский выбор» Викторе Медведчуке. Экс-министр сетовал на свои убытки за 2004 год. Здесь Богословская, уже начавшая спор с Червоненко, начала протестовать против общей манеры обсуждения.

«Я на базарном языке не разговариваю» — заявила она. В ответ на это Червоненко предъявил ей встречные обвинения. «Все ты разговариваешь. И приходишь, когда надо, за деньгами. Не ври. Начиная с госрезерва», — сказал экс-министр.

Сразу после этой реплики бывший нардеп подбежала к нему и с криком «За какими деньгами?» попыталась дать ему пощечину. Однако бывший министр успел вовремя отреагировать и перехватил ее руку, подставив под удар свое плечо.

Даже после того как в потасовку вмешались ведущие, взаимные оскорбления политиков продолжались, не закончились они и после завершения эфира: Богословская и Червоненко продолжили выяснять отношения в лифте.

Другой подобный инцидент произошел в декабре 2018 года. Депутат Верховной рады Олег Барна подрался со своим коллегой Юрием Левченко во время прямого эфира на украинском парламентском телеканале «Рада».

Во время разговора о военном положении Украины у парламентариев завязался спор. Депутат Левченко заявил, что Барна дискредитировал себя в инциденте, который произошел ранее в Киеве.

«Барна показал свой уровень, когда пьяным врезался в трамвай в Киеве», — сказал он.

Его оппонент немедленно бросился на Левченко с кулаками. Депутатов удалось разнять, но в результате стычки было повреждено оборудование телеканала.

1 декабря 2018 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак устроил драку с депутатом Верховной рады Евгением Мураевым в прямом эфире на телеканале ZIK.

Агрессивное поведение было реакцией на высказывание Мураева о том, что инцидент в Керченском проливе, который произошел 25 ноября, умышленно спровоцировали украинские власти.

«В этом конфликте была не заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей, — сорвалась встреча президента Соединенных Штатов и России на саммите G20», — объяснил депутат.

В ответ замминистра назвал оппонента «подлюкой». После этого Грымчак подошел к Мураеву, начал хватать его за руки, а затем ударил ногой по стойке, за которой тот выступал. В результате конструкция сломалась и упала на парламентария.