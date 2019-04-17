Кольцо вокруг Порошенко сужается: новые уголовные дела. LIVE

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«НСК не будет продавать билеты. Это вопрос к штабам кандидатов», - сказала представитель.
По ее словам, НСК не продает билеты на мероприятия, поскольку это прерогатива организаторов и операторов продажи билетов.
А тем временем представитель национального спортивного комплекса «Олимпийский» заявила, что НСК не намерен реализовывать билеты на дебаты кандидатов в Президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
«Когда мы получали решения судов, Кононенко звонил нам, мне в частности, и со ссылкой на личную просьбу Петра Алексеевича говорил, что Вовк - перспективный парень», - сообщил бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков.
Он отметил, что «Энергомережа» многократно отказывалась от судебных исков в разных инстанциях по выигрышным делам.
Тем временем бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергомережа» Дмитрий Крючков, заявляет, что ему неоднократно звонил депутат Верховной Рады Игорь Кононенко («Блок Петра Порошенко») и со ссылкой на слова Президента Петра Порошенко заявлял о перспективности экс-председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. Об этом Крючков сообщил на заседании суда по избранию ему меры пресечения.
Порошенко спрогнозировал, что «завтра господина Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг он будет на канале «1+1» на территории г-на Зеленского для того, чтобы сыграть свою роль в избирательном процессе». Если такой сценарий не будет реализован, президент пообещал признать свою неправоту.
«Три года господин Крючков прятался по всему миру, начиная от Крыма и РФ, и заканчивая Германией, где он был задержан. За несколько недель до выборов он уходит и сдается немецкой власти. За две недели до выборов он пишет заявление, что готов добровольно вернуться в Украину и дать показания, и дает интервью журналистам... Ничего общего с борьбой с коррупцией эти процессы не имеют... это предвыборные технологии штаба моего оппонента и его патрона господина Коломойского», - заявил глава украинского государства.
Порошенко в понедельник раскрыл, в чем состоит суть интриги с экс-депутатом Рады Крючковым. По мнению президента, все это предвыборная технология штаба Владимира Зеленского и не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией.
Также в среду утром Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады, экс-председателю правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергомережа» Дмитрию Крючкову, который был экстрадирован из Германии в Украину и задержан в международном аэропорту «Борисполь» (Киевская область).
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная апнтикоррупционная прокуратура (САП) просят суд избрать ему содержание под стражей с альтернативой залога более 346 млн гривен.
Тем временем Госбюро расследований возбудило дело о госизмене против властей Украины, в том числе главы Минобороны Полторака и секретаря СНБО Турчинова, сообщили их адвокаты.
Также аналогичные проблемы наблюдаются и на сайте debaty2019.org.ua, который вчера в видеообращении представил Владимир Зеленский. При попытке получить бесплатный билет в фан-зону выполняется переадресация с главной страницы сайта, однако на новой странице виден лишь белый экран.
Желающие попасть на дебаты не могут получить билет, так как сайт, где распространяют пропуска в фан-зону, перестал загружаться. Сама загрузка происходит 15-20 минут, однако лимит для получения билета всего 15 минут.
Утром 17 апреля возникли проблемы в работе сайта, где распространяют билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК «Олимпийский».
При этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заверил, что оружие может быть применено только согласно украинскому законодательству, и тех полицейских, которые нарушат правила применения полицейских мер принуждения, будут привлекать к ответственности.
«Поверьте, у сил правопорядка и полиции достаточно оборудования, сил, личного состава, спецсредств, и, если надо, оружия (не дай бог), достаточно законодательной базы, четко прописаны полицейские меры принуждения», — заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона для проведения дебатов 19 апреля.
Тем временем директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что у правоохранителей достаточно средств, личного состава и законодательной базы для обеспечения безопасности во время дебатов кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский».
Как отмечается на сайте дебатов, на одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатных билета.
«Бронируйте немедленно! Получайте электронный билет на почту. На одного человека можно зарегистрировать только два бесплатных билета», – говорится в сообщении.
На сайте сказано, что вход на стадион будет открыт с 16.00. На 17.00 запланировано «начало программы перед главным событием страны этой весной», а на 19.00 – дебаты. Бесплатные билеты доступны на стоячие места в фан-зону в центре стадиона.
По его словам, команда Порошенко выступила за «разделение» мест на стадионе для сторонников кандидатов, а штаб Зеленского – за свободный доступ к билетам.
«Распространение билетов начинается прямо сейчас на сайте debaty2019.org.ua», – сказал Зеленский.
Сегодня стало известно, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что каждый желающий может получить два бесплатных билета в фан-зону на дебаты кандидатов в Президенты, которые запланированы на 19 апреля на НСК «Олимпийский». Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в ночь на 17 апреля в Facebook.