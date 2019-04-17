Кольцо вокруг Порошенко сужается: новые уголовные дела. LIVE

«Когда мы получали решения судов, Кононенко звонил нам, мне в частности, и со ссылкой на личную просьбу Петра Алексеевича говорил, что Вовк - перспективный парень», - сообщил бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков.

Он отметил, что «Энергомережа» многократно отказывалась от судебных исков в разных инстанциях по выигрышным делам.