Недобросовестное поведение: МИД отреагировал на иск Порошенко

В российском МИДе считают, что Украина «поступает недобросовестно», используя ситуацию с незаконным вторжением украинских кораблей на территорию России во внутриполитических целях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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Дипломаты напомнили, что Россия остается открытой для проведения переговоров. «Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с ходатайством о предписании временных мер, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения консультаций.

Российская сторона остается открытой к контактам в двустороннем формате по вопросам, связанным с данным инцидентом», — говорится в документе. По сообщению дипломатов, Украина была официально проинформирована о возможности решения конфликта путем общения.

«Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров», — считают в ведомстве.

Помимо этого, в министерстве отметили, что не видят требуемой украинской стороной срочности решения этого вопроса. Во-первых, права моряков соблюдаются российской стороной: «они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь».

Во-вторых, то, что «Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в Трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности», сообщили в ведомстве.

Кроме того, российская сторона считает, что решение международного судебного органа не должно повлиять на результаты уголовного дела, открытого в России.

«Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Заявление в Международный трибунал по морскому праву, о котором идет речь в сообщении российского МИДа, было подано ранее внешнеполитическим ведомством Украины.

«По моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков», — написал глава украинского государства Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке.

Он заявил, что Киев надеется на быстрое решение судебного органа и ждет результатов в «считанные недели». Кроме того, украинский лидер ожидает, что трибунал «обяжет Россию освободить» украинских моряков и украинские корабли, которые в ноябре 2018 года были задержаны за незаконное пересечение российской границы.

Тем временем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает на своей странице в фейсбуке, что Киев готов подождать вердикта немного дольше – в течение «месяца».

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль, в свою очередь, посчитала, что благодаря возможному продлению срока содержания украинских моряков под стражей трибунал вынесет свое решение в быстрые сроки.

«Это новый судебный процесс с использованием механизма, предусмотренного статьей 290 Конвенции ООН по морскому праву, который дает возможность в ситуациях, требующих безотлагательного решения, получить быстрое решение от постоянно действующего трибунала по морскому праву в Гамбурге. Неотложность ситуации очевидна», — подчеркнула она в сообщении в своем фейсбуке.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины считают, что согласно конвенции ООН по морскому праву, военно-морские суда и их экипажи наделены абсолютным иммунитетом. В связи с чем их арест и суд, которые проводятся в России, незаконны, сообщает «Интерфакс».

В украинском МИДе отметили, что сообщили Москве еще 1 апреля о начале расследования в связи с нарушениями конвенции. По сообщению издания «Европейская правда»,

Украина инициировала сразу два процесса.

По одному из них страна требует от России финансовую компенсацию за задержание военных кораблей и моряков, по другому — власти просят принять решение о временных мерах как можно быстрее.

Напомним, что 27 ноября 2018 года были задержаны 24 моряка украинского флота. Они были арестованы по подозрению в незаконном пресечении границы России в Керченском проливе. Сам инцидент произошел 25 ноября, когда, по данным ФСБ, три корабля украинских ВМС — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — без предупреждения проникли на территорию РФ.

При этом они не останавливались, как того требовали российские пограничники. Кроме того, по сообщению спецслужб, совершали опасное маневрирование в акватории Черного моря. В итоге российским пограничникам пришлось применить оружие. В результате были ранены три украинских моряка, после чего им оказали своевременную помощь.

По факту вторжения в России было заведено уголовное дело.