Махинации с жильем: на спикера Рады заведут дело

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Как сообщает РИА «Новости», парламентария подозревают в превышении служебных полномочий.

«Обязать должностное лицо НАБУ <...> не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении», — говорится в постановлении суда.

В судебных материалах значится, что в НАБУ по почте было направлено сообщение о правонарушениях, якобы совершенных спикером Рады. Эти правонарушения попадают под статьи уголовного кодекса Украины о нецелевом использовании бюджета и злоупотреблении властью или служебным положением. Однако ранее уголовное дело по заявлению не было возбуждено.

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7 февраля СМИ сообщили, что в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия было возбуждено уголовное дело по инициативе Государственного бюро расследований Украины. «В действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Уголовное производство было начато 31 января. По данным СМИ, в отношении председателя Рады идет расследование о превышении полномочий.

Речь идет о нарушениях в организации работы Верховной рады. Особое внимание уделяется тому, что Парубий якобы выплачивал компенсации за жилье депутатам, которые и так имеют надлежащие условия проживания.

Официального подтверждения факта возбуждения уголовного дела пока не поступило. Как сообщили УНН пресс-секретарь Парубия, а также пресс-служба Бюро, на данный момент информация о нарушениях находится на этапе проверки.

У Парубия и до этого была достаточно неоднозначная репутация из-за его высказываний. Так, ранее в эфире украинского телеканала ICTV председатель Рады заявил, что изучал прямую демократию «на научном уровне» и призвал не забывать вклад немецкого фюрера Адольфа Гитлера в развитие Третьего Рейха.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 1930-х годах», — заявил Парубий.

Однако последовавшей за его слова реакции он явно не ожидал: на Парубия подали в суд за выставление Гитлера «образцом демократии», сообщает НСН. Инициатором этого иска стал депутат украинского парламента Вадим Рабинович, который рассказал о своем плане в эфире телеканала «112 Украина». По словам Рабиновича, он подал в суд на Парубия за пропаганду фашизма, которая запрещена на Украине. От самого спикера Рады он потребовал покинуть занимаемую должность, а также принести извинения украинскому народу за свои высказывания.

Рабинович также обратился к посольствам стран Европы и попросил дать оценку действиям Киева и, в частности, спикера парламента, а также призвал прекратить все контакты с ним.

Ранее Андрей Парубий оказался среди 322 украинцев, против которых были введены персональные санкции со стороны России.

Ограничительные меры были введены не только в отношении Парубия, но также главы СБУ Василия Грицака, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и главы МВД Украины Арсена Авакова. Против них были введены экономические меры: заблокированы их безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество, которые у них наличествуют на территории Российской Федерации.

Парубий также активно высказывается по поводу выборов президента Украины. Как сообщает ФАН, спикер Рады заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является не более чем «модернизированной версией» экс-президента Виктора Януковича.

«Некоторые из кандидатов нам пытаются продемонстрировать какую-то новую технологию, какую-то демонстрацию нового поколения. Но когда я читаю программу, я вижу то же самое, что я видел пять лет назад», — отметил он.

В качестве примера Парубий привел предложение Зеленского провести народный референдум по вопросу вступления в НАТО и отложить обсуждение закона об украинском языке до окончательного урегулирования конфликта в Донбассе. Спикер Рады утверждает, что аналогичные заявления он якобы слышал от Януковича и «Партии регионов».