Покушение на Зеленского? Что произошло в лесу под Киевом. LIVE

«Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие как возможное покушение на него. Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет и в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке ими преступления против последнего. Напротив, преступление они готовили против другого лица, которое по стечению обстоятельств также проживает недалеко», — отметили в генпрокуратуре.