Покушение на Зеленского? Что произошло в лесу под Киевом. LIVE

- 1064442 просмотра Пожар в соборе Парижской Богоматери: хроника событий
- 557661 просмотр «Игра престолов» 8 сезон: где смотреть. Онлайн
- 153392 просмотра Почему на Украине так рады грамоте Петра I, переданной ФРГ
- 98569 просмотров Порошенко и Зеленский. Выборы: будут ли дебаты? Онлайн
- 94602 просмотра Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
- 94138 просмотров «Ростов» одержал победу над «Спартаком» в матче 23-го тура РПЛ
- 88606 просмотров В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырехлетнего сына
По словам источника в правоохранительных органах, Крючков отказался давать показания сотрудникам Национального антикоррупционного бюро, сославшись на 63 статью конституции. Он добавил, что экс-депутат не идет на сотрудничество со следствием, в связи с чем суд попросят избрать ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой многомиллионного залога.
Бывший депутат Верховной рады и экс-председатель правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергомережа» Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии на Украину, отказался от дачи показаний против окружения Петра Порошенко.
Отмечается, что проверка проводится после появления на сайте «Миротворец» информации о финансовой поддержке шоумена, якобы осуществляющейся российской стороной через министерство госбезопасности ДНР. В рамках уголовного дела против самопровозглашенных республик проверяются данные и о Зеленском. «В рамках этого производства проверяется соответствующая (о Зеленском. — Газета.Ru) информация», — заявили в ведомстве.
Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет данные о том, что избирательная компания кандидата в президенты страны Владимира Зеленского якобы финансируется российской стороной и жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие как возможное покушение на него. Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет и в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке ими преступления против последнего. Напротив, преступление они готовили против другого лица, которое по стечению обстоятельств также проживает недалеко», — отметили в генпрокуратуре.
В свою очередь в генпрокуратуре Украины заявили, что задержанная вблизи села Иванковичи Киевской области вооруженная группа лиц готовила преступление против одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты Владимира Зеленского, о чем накануне сообщали СМИ.
В свою очередь народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко написал в Facebook, что «полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в президенты Украины была задержана группа лиц, готовящих убийство по мотивам мести. Эта группа переоборудовала джип под своеобразную «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убийственная дальность которого составляет более трех километров».
Тем временем, по данным ряда СМИ, в коттеджном городке под Киевом, недалеко от поместья Зеленского правоохранители задержали несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа. Спецоперация прошла силовым способом с применением оружия. Никто в ней не пострадал. В полиции уверены, что задержанные готовили не одно преступление.
По словам Порошенко, ранее Данилюк представлял в Лондонском суде позицию государства в деле Приватбанка. Однако, добавил он, сейчас он перешел в команду Зеленского, одним из руководителей которой является юрист Андрей Богдан — адвокат Коломойского. По словам Порошенко, это является преступлением.
Тем временем Петр Порошенко потребовал, чтобы бывший министр финансов Александр Данилюк, пришедший в понедельник на телеканал ICTV оппонировать президенту вместо Владимира Зеленского, покинул штаб шоумена из-за конфликта интересов вокруг дела ПриватБанка, по которому государство судится с олигархом Игорем Коломойским.
«Украина победит власть [президента Украины Петра] Порошенко, прокуроров, [Анатолия] Матиоса, [Юрия] Луценко, всех тех нечестных людей, которые вершили свое бесчестное правосудие», — сказала Савченко.
По словам Савченко, ее политическая сила «поможет заменить» все политические партии, которые в настоящий момент представлены в украинском парламенте. Она также заверила, что ее политическое объединение намерено помочь «всем тем», кто уже занят этим процессом.
Освобожденная накануне Надежда Савченко заявила, что у создаваемой ею политической силы «получится» избавить Верховную раду от политического «старья».
«Если пользоваться прогнозами, которые готовит детектор-медиа, например, они отслеживают все (российские) ток-шоу, контент, ключевые сообщения, украинские выборы — это топ-тема. Когда их потребляют через призму видения и оценок украинские зрители, к сожалению, это также влияет на их волеизъявление», — заключила Айвазовская.
Айвазовская не назвала точное число потребителей российской телевизионной продукции, при этом подчеркнув, что их «очень большое число». Она отметила, что украинцы, в частности, смотрят «политические ток-шоу».
Тем временем глава правления одной из неправительственных организаций Ольга Айвазовская заявила, что в преддверии президентских выборов на Украине жители страны продолжают смотреть российские телепередачи.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что выходит из здания суда, «как свободный человек». Она подчеркнула, что «вернула себе волю и заверила, что продолжит «бороться за Украину». «Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — заключила Савченко.
Также на свободу вышел соратник Надежды Савченко Владимир Рубан. Cавченко и Рубана освободили до 7 мая, когда запланировано очередное слушание по их делу.
Между тем глубокой ночью броварский межрайонный суд не успел продлить меру пресечения депутату Верховной рады Надежды Савченко, она покинула здание суда после очередного заседания по ее делу.
Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем твиттере, что непризнание Владимиром Зеленским референдума о присоединении Крыма к России является «политическим ритуалом». Соответствующее заявление сделал вчера штаб кандидата в президенты Украины.