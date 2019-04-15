Тайна следствия: вооруженных людей задержали у поместья Зеленского

В коттеджном поселке в Киевской области, недалеко от резиденции кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сотрудники правоохранительных органов арестовали несколько вооруженных боеприпасами человек. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на телеканал «ТСН».

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Установлено, что боеприпасы, конфискованные у злоумышленников, были различного типа и калибра. Правоохранители предполагают, что задержанные планировали совершить целую серию преступлений.

Не исключается версия о покушении на жизнь Владимира Зеленского.

На телеканале «ТСН» опубликовали видеосюжет, в котором продемонстрированы кадры спецоперации по задержанию нарушителей.

«Сколько задержанных, и кто они — пока тайна следствия. Спецоперация прошла силовым способом с применением оружия. Никто в ней не пострадал. В полиции уверены, что задержанные готовили не одно преступление. Планировалось ли покушение на Зеленского — правоохранители не комментируют» — сообщают сотрудники телеканала.

Ранее в четверг, 15 апреля, Соломенский районный суд в Киеве отдал распоряжение Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ со ссылкой на главу общественной организации «Украинская самозащита» Александра Дудку.

«Дудка передал в НАБУ решение Соломенского райсуда, которое обязывает возбудить дело в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты государственных средств», — говорится в тексте сообщения.

Согласно информации агентства, причиной для иска стало использование русского языка в фильме «Я, ты, он, она», который сняла компания «Киноквартал». Ее учредителем является Владимир Зеленский.

Отмечается, что часть картины была проспонсирована из бюджета Украины. Как утверждает Дудка, лента должна была выйти на украинском или крымско-татарском языках. Это предусматривается законом. Вместо этого кинокартина оказалась полностью русскоязычной.

Общественник усматривает в этом признаки уголовного преступления, в частности, растрата государственных средств.

Председатель «Украинской самозащиты» добавил, что еще в январе 2019 года подавал в правоохранительные органы соответствующее заявление, но тогда НАБУ никак не отреагировало на него. Тогда активист принял решение пойти в суд.

Ранее, 7 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал ссылку на портал. Всех, кто поддерживает его, полиик призвал зарегистрироваться на сайте.

Однако после нажатия на размещенную в соцсети ссылку происходит переадресация на ресурс, который после регистрации присылает новым пользователям смс-сообщение со ссылкой на аккаунты в Viber и Telegram. По указанным в сообщении гиперссылкам можно найти видеоролик, на котором второго кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает фура. После этого на экране можно было увидеть полоску порошкообразного вещества белого цвета. Она исчезала из кадра через свернутую купюру. Кадр был подписан фразой «у каждого своя дорога».

Пока не ясно, была ли акция подготовлена и проведена с одобрения Порошенко или же это радикальный способ лоббирования от автономных активистов. Тем не менее, в штабе Зеленского заявили, что на всякий случай посоветовали кандидату усилить охрану.

В январе 2019 года Владимира Зеленского обвинили в связях с российским бизнесом. Неожиданно выяснилось, что учредителем его компании по производству аудиовизуального контента ООО «Квартал 95» является кипрская Green Family Ltd. Она также указана в роли учредителя российской кинокомпании «Грин Филмс», которая получала дотации Министерства культуры Российской Федерации. Шоумен являлся бенефициаром Green Family Ltd. 24 января Зеленский объявил, что вышел из состава владельцев кипрской компании.

«Я пообещал — я сделал. И мне для этого пять лет ждать не надо», — заявил кандидат в президенты.

Работникам прессы удалось выяснить, что эта компания принесла Зеленскому прибыль в размере 13 миллионов долларов. Как утверждают представителей штаба Зеленского, эти средства являются авторскими отчислениями за произведенные до начала военных действий в Донбассе кинокартины.