Повод для импичмента: что содержится в докладе Мюллера

Доклад, в котором представлены основные выводы спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, будет обнародован утром в четверг, сообщает CNBC. Эту же информацию подтверждают источники CNN.

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Однако, несмотря на то что Мюллер не выявил связей между командой кандидата в президенты Дональда Трампа и Россией, все политические круги США ожидают публикации полной версии документа.

«Выпуск доклада будет большой сделкой и даст нам реальное представление о том, что россияне пытались сделать в 2016 году, много (или мало) кампания Трампа играла в этих усилиях и предпринимал ли президент Дональд Трамп (или кто-либо из его окружения) усилия, чтобы встать на пути расследования»,

— отмечает обозреватель телеканала CNN Крис Силлиза.

Министр юстиции США и генпрокурор Уильям Барр уже представил американским законодателям короткие выводы из доклада Мюллера. В них говорится, что связи между кампанией нынешнего главы Белого дома и российскими официальными лицами выявлено не было: «Расследованием не установлено, что кто-то из членов команды Трампа участвовал в заговоре, либо занимался координацией вмешательства в выборы вместе с российским правительством».

Вместе с тем в выводах расследования говорится, что попытки Москвы повлиять на выборы в США якобы имели место и заключались в размещении материалов в социальных сетях российским Агентством интернет-исследований.

По версии Мюллера, данные действия Москвой предпринимались с целью посеять «социальный разлад» в стране. В выводах доклада также говорится о якобы осуществленных российской стороной взлома серверов Национального комитета Демократической партии и кампании кандидата Хиллари Клинтон — в связи с этим предположительным эпизодом специальной комиссией были предъявлены обвинения «российским военным».

Однако, как подчеркивается в докладе, в обоих случаях какого-либо взаимодействия именно команды Трампа с россиянами не было.

Несмотря на ожидания истеблишмента, генеральный прокурор заявил, что доклад будет опубликован с сокращениями: из него уберут пассажи, которые могут затронуть вопросы национальной безопасности, интересы третьих сторон, а также материалы, касающиеся расследований, которые ведутся в настоящее время.

Одна из главных интриг доклада — вопрос «воспрепятствования правосудию» со стороны команды Трампа. Иными словами, это вопрос, не препятствовал ли Трамп ведущемуся расследованию. Уже обнародованная Барром открытая часть итогов расследования не дает на него точного ответа:

«Хотя в этом докладе не делается вывод, что президент совершил преступление, он также не освобождает его от ответственности», — говорится в тексте документа.

Барр по итогам ознакомления с докладом решил не предъявлять президенту США обвинения в препятствовании правосудию. Однако противники президента США надеются, что смогут найти возможности зацепиться за новые данные, чтобы и дальше раскручивать эту тему. Препятствование правосудию — тяжкое преступление и гипотетически может привести к импичменту президента.

Известно, что демократы негативно отреагировали на письмо конгрессу, которое Барр направил по итогам прочтения 400-страничного доклада о «российском вмешательстве». В Демпартии заявили, что Барр пытается утаить часть информации, представленной в докладе Мюллера.

Люди Трампа продолжают надеяться

Независимо от того, какие дополнительные сведения будут содержаться в докладе Мюллера, его расследование нанесло сильный удар по команде президента США. На основании обвинений, выдвинутых спецпрокурором, тюремные сроки уже получили правая рука Трампа политехнолог Пол Манафорт, личный адвокат главы Белого дома Майкл Коэн, а также его советник Джордж Папандопулос, который впрочем, отсидел в тюрьме лишь две недели.

Все они получили сроки за ложные данные, которые они предоставили конгрессу, а также за налоговые манипуляции. Впрочем, никаких обвинений в связях с Россией им предъявлено не было.

Суда ожидают два ключевых участника кампании Трампа — его советник Роджер Стоун и генерал военной разведки Майкл Флинн, который некоторое время работал на посту советника по национальной безопасности в администрации США.

Стоун уже потребовал, чтобы его адвокатам передали полный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Он надеется, что доклад может помочь ему смягчить приговор: «Стоун не требует, чтобы доклад был обнародован, а только предоставлен его консультанту, чтобы тот мог оказывать помощь в выстраивании его защиты», — заявили адвокаты Стоуна.

Стоит отметить, что обвинения в адрес Стоуна не связаны с Россией, а также касаются сообщения ложной информации конгрессу и давлению на свидетелей по своему делу.

Генерал Флинн, будучи членом переходной команды Трампа, встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком и обсуждал с ним антироссийские санкции. Однако он не рассказал о контактах с россиянином ФБР, после его обвинили в даче ложных показаний. По этим обвинениям Флинну грозит до 5 лет лишения свободы. При этом не исключено, что Трамп может помиловать его после вынесения приговора.

Теплое отношение Трампа к Флинну хорошо известно: в разговоре с тогдашним главой ФБР Джеймсом Коми тот называл его «хорошим парнем». Как писал в своей книге «Трамп: страх в Белом доме» журналист Боб Вудворд, президент США испытывает особое уважение к людям в форме. По мнению наблюдателей, помилование Флинна — высокопоставленного военного — может быть воспринято с большим позитивом, чем погрязшего в сомнительных сделках Манафорта.

Доклад выпустят, отношения не улучшатся

Несмотря на то что в докладе Мюллера фактически ставится точка в том, что касается «сговора» команды Трампа с Россией, на улучшение отношений это не повлияет.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» глава фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, на это указывает сам доклад:

«Даже в коротком варианте доклада сообщается, что вмешательство России было признано, что вмешательство было и этого достаточно, чтобы испортить отношения»,

— говорит эксперт, добавляя, что «российско-американские отношения настолько тонкие и уязвимые, что зависят от каждого дуновения ветерка».

Он также указывает на то, что практически сразу после публикации короткой части доклада Мюллера сенатор-республиканец Майк Рубио и его коллега сенатор-демократ Крис ван Холлен представили законопроект о санкциях против России за «вмешательство» в американские выборы.

Еще один фактор, мешающий возможному потеплению американских отношений, — «демонизация» российского лидера Владимира Путина, говорит Рогулев. В качестве недавнего примера он приводит обложку апрельского номера журнала Time.

Она изображает президента России смотрящим на земной шар покрытый красными звездами как символ российского влияния: «Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — гласит подзаголовок на обложке.

Специалисты по российско-американским отношениям, опрошенные корреспондентом «Газеты.Ru» во время недавней ассамблеи Совета по внешней и оборонной политики, также не видят перспектив для улучшения отношений США в ближайшее время.

В российских внешнеполитических кругах отмечают, что в условиях давления Вашингтона идти на сближение будет означать ослабление позиций. При этом ограниченный диалог с США по таким вопросам, как ядерная проблематика КНДР, Сирия, Афганистан, продолжается.