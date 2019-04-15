Посольство КНДР ничего не знает о встрече Кима и Путина

Посольство КНДР не стало комментировать сообщения СМИ о возможном визите Ким Чен Ына в Россию в конце апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет информации об этом [сроках визита Кима в РФ]», — заявили в дипмиссии КНДР.

Ранее осведомленные источники сообщили южнокорейскому агентству Yohhap, что встреча северокорейского председателя Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина может состояться «на следующей неделе», в 20-х числах апреля.

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Путин собирается посетить Дальний Восток, чтобы принять участие во «внутреннем мероприятии», отметили источники. Кроме того, российский лидер, вероятно, посетит приграничный с КНДР регион после участия в китайском форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в Пекине 26-27 апреля.

Как сообщает ФАН, с 19 по 25 марта проходил визит зампреда Госсовета КНДР Ким Чхан Сона в Россию. Помощник северокорейского лидера посетил Москву и Владивосток. Его визит мог быть связан с подготовкой визита главы государства в Россию.

После двух неудачных саммитов по денуклеаризации с президентом США Дональдом Трампом, Пхеньян «поворачивается к старому другу — Москве», пишет The Wall Street Journal.

Пока же лидер КНДР Ким Чен Ын сосредоточен на курсе к освобождению от санкций и «экономической изоляции», поясняет газета. Ранее стало известно о возможном первом саммите северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Первая встреча с Путиным позволит Ким Чен Ыну заручиться поддержкой постоянного члена Совбеза ООН, который ранее ввел санкции против Пхеньяна за разработку ядерного оружия. Кроме того, встреча с Кимом даст возможность Путину «усилить свое влияние и получить информацию о «ядерных переговорах» США и Северной Кореи», предположил российский эксперт по Северной Корее, профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Со времен «холодной войны» влияние России на северокорейский режим ослабло, однако Москва, вероятно, готова предоставить ограниченную экономическую помощь, полагает Ви Сунг-Лак, экс-посол Республики Кореи в России.

Постоянное членство России в СБ ООН позволяет ей наложить вето на любое предложение США о введении новых санкций против Пхеньяна и дает ей возможность лоббировать интересы Ким Чен Ына, отмечает издание. В свою очередь, КНДР с помощью саммита с Россией может «подстраховаться» от возможного ухудшения отношений Пхеньяна с Пекином.

4 марта в Кремле выразили надежду, что дата и место встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будут согласованы в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе также по дипломатическим каналам точная дата и место будут согласованы», — сказал Песков. Он также отметил, что «пока ясности не появилось», в частности, идут контакты по дипломатическим каналам.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин давно не говорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, лидеры не обсуждали встречу российского лидера с главой КНДР.

Обсуждение возможного визита Ким Чен Ына в Россию продолжается по меньшей мере с осени 2018 года. Тогда пресс-секретарь президента РФ заявлял, что детали встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына пока обсуждаются. «Действительно, проработка возможных сроков, места и формата такого визита прорабатывается», — сказал Песков.

Он также пообещал предоставить информацию, когда она станет известна. «В случае и когда детали такой поездки будут согласованы по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее сообщение. Пока я вам не могу дать конкретную информацию на этот счет», — заверил пресс-секретарь главы российского государства.

Кроме того, о визите Ким Чен Ына в Россию еще раньше сообщала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Он [Ким Чен Ын] намерен откликнуться на приглашение президента РФ и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича [Путина], он готов приехать в Россию с визитом», — говорила Матвиенко.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отметил в разговоре НСН, что лидера КНДР в России действительно ждут уже полгода.

«Приглашение посетить Россию он получил. Еще на праздновании 70-летия основания КНДР в сентябре прошлого года госпожа Матвиенко, которая ездила с визитом, передала приглашение от президента Путина Ким Чен Ыну.

Естественно, оно в силе, и мы ждем, естественно. Вопрос в том, чтобы согласовать графики, когда будет удобно обоим лидерам», — сказал эксперт.