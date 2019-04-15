Во все тяжкие? Чего ждать от Порошенко за 7 дней до выборов. LIVE

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На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало. По словам Тракало, после проведенной проверки было решено снять билборды с Порошенко, так как они нарушают ч.2 ст. 212-13 КУоАП («Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об организации»).
«Внешняя реклама… не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов», — добавил Тракало. Он отметил, что в настоящее время сотрудники украинской полиции ищут такие билборды с Порошенко по всей стране для того, чтобы снять их. Кроме того, будут найдены и наказаны лица, разместившие рекламу с нарушением законодательства, подчеркнул Тракало.
В Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью «конец». В сети появилась фотография билборда, на котором многие пользователи увидели затылок Порошенко и, где написано большими белыми буквами на багровом фоне слово «конец».
Петр Порошенко добавил, что Украина сейчас нуждается в сильном и опытном президенте. Путин, по его словам, стремится сместить действующего главу государства. «Эти борды утверждают лишь одно — мы не дадим господину Путину шансов», — заключил он.
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах. По его словам, он не собирался ставить знак равенства между Путиным и другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. «Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта», — отметил Порошенко.
«Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Один в поле не воин, даже если он президент», — говорится в комментарии Кондратюка.
Накануне генерал-лейтенант Валерий Кондратюк пордал заявление об отставке на имя президента Украины Петра Порошенко. Глава администрации Райнин подтвердил получение рапорта.
Ранее Зеленский говорил о намерении участвовать лишь в одних дебатах — 19 апреля.
В ночь на понедельник в штабе Порошенко заявили, что якобы ведут серьезные переговоры со штабом Зеленского относительно проведения на наступившей неделе двух дебатов.
До сих пор, кстати, не ясно, сколько именно сторонников Порошенко пришли к стадиону «Олимпийский» в воскресенье: МВД говорит лишь о 5 тысячах, СБУ — о 15 тысячах, штаб Порошенко о 20 тысячах.
Петр Порошенко, так и не дождавшись Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский», вновь предложил своему оппоненту на выборах президента участие в дебатах — уже в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.