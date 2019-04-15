Во все тяжкие? Чего ждать от Порошенко за 7 дней до выборов. LIVE

«Внешняя реклама… не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов», — добавил Тракало. Он отметил, что в настоящее время сотрудники украинской полиции ищут такие билборды с Порошенко по всей стране для того, чтобы снять их. Кроме того, будут найдены и наказаны лица, разместившие рекламу с нарушением законодательства, подчеркнул Тракало.