Давка и беспорядки: как прошли дебаты без Зеленского

Владимир Зеленский, который по итогам первого тура на пост главы Украины занял первое место, не пришел на стадион «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов с действующим президентом страны Петром Порошенко.

«Украинский народ не должен выбирать виртуального кандидата. Украинский народ заработал свое право не покупать кота в мешке, — обратился Порошенко к украинцам.

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Из зала, в котором находились Порошенко и журналисты, велась прямая трансляция со сцены перед стадионом. Посмотреть на его сольное выступление пришли несколько тысяч граждан. При этом, как сообщает РИА «Новости», как только стало очевидно, что Владимир Зеленский не явится на дебаты, собравшиеся попытались покинуть спорткомплекс.

Организаторы не предусмотрели специального выхода для такого большого количества людей, поэтому они выходили через те же рамки-металлоискатели, через которые заходили. В то же время на митинг пытались попасть те, кто опоздал на начало. В результате образовалась сильная давка и беспорядки.

Порошенко прождал кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в течение 45 минут, считая, что этого времени достаточно для того, чтобы приехать из любой части украинской столицы.

Один из первых вопросов, заданных журналистами, касался возможной победы Зеленского, который по данным социологического исследования лидирует.

«Если, не дай бог, он будет избран — это будет выбор украинского народа, и я буду его уважать, любой выбор, потому что мы демократическое государство», — ответил Петр Порошенко, одиноко находясь у трибуны.

По мнению президента украинского государства, кандидат на пост президента страны Зеленский проявил неуважение, прежде всего, к народу, к избирателям, а не к президенту, который бы «сцепил зубы и стерпел».

«Кстати, не бросайте трубку. Это не тот разговор, который я бы хотел слышать от украинского кандидата на пост президента», — обратился Порошенко к Зеленскому. Он отметил, что гордится своим результатом по итогам первого тура голосования.

Таким образом, до 15:00 действующий президент Украины находился на стадионе, ожидая своего оппонента.

«Я умоляю вас не терять интерес, мы будем делать несколько предложений, чтоб эти дебаты организовать», — заявил Порошенко после того, как ведущий сообщил, что время, которое президент дал Зеленскому, истекло.

Украинский лидер сожалеет, что у журналистов не получилось задать своими вопросы Владимиру Зеленскому, а жители Украины не услышали ответы на них. Тут же он пригласил шоумена прийти 15 апреля на эфир программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Дорогой Владимир Александрович! Завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, «Свобода слова». Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Это чрезвычайно ответственное действие», — предложил Порошенко своему оппоненту.

Он добавил, что если у Зеленского не получится приехать и в понедельник 15 апреля, то он готов «и послезавтра» пригласить его на дебаты, чтобы шоумен смог рассказать избирателям о своих планах и предвыборной программе.

После общения с журналистами, Порошенко вышел на сцену, у которой собрались украинцы, и исполнил вместе с музыкантами народную песню «Ти ж мене пiдманула», посвятив ее Зеленскому.

«Пусть видит вся страна и весь мир, что Порошенко с народом», — заключил украинский лидер.

В конце мероприятия всех пригласили на коллективное фото, которое, по словам Порошенко, делалось «для Зеленского». «Я приглашаю, чтобы мы зашли на стадион. Сейчас все будет организовано, будет большое фото. Мы не дадим ему (Зеленскому – Газета.Ru) избежать этих дебатов, не дадим спрятаться», — заявил Петр Порошенко.

По информации «Российской газеты», Владимир Зеленский не приехал на дебаты, устроенные 14 апреля действующим президентом страны, потому что против него готовили провокацию.

«На стадионе «Олимпийский» против меня готовят провокацию. Получил такую секретную информацию. Поэтому я туда не поеду», — сообщил он журналистам, не вдаваясь в подробности.

Ранее в эфире телеканала «Наш» представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что актер четко указал дату и время проведения дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«На самом деле, Владимир Александрович чётко обозначил дату, когда будут происходить дебаты, это предусмотрено действующим законодательством, это 19-е число, и, в принципе, на это был согласен Пётр Алексеевич (Порошенко — Газета.Ru). Был определён день, достаточно чётко было предложено время — 19:00 19-го числа», — сказал он.

Разумков добавил, что считает неправильным, что Петр Порошенко использует сайт президента в качестве своего кандидатского ресурса.