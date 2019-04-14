Неочевидные выборы: как стать истинным финном

Финнов волнуют традиционные европейские темы — миграция и социальное обеспечение. Последнее в Финляндии считается одним из лучших в Европе, но сейчас и эта сфера находится в определенном кризисе.

Власти страны столкнулись с огромным количеством внутренних противоречий, что в начале марта даже привело к отставке правительства — практически небывалое событие для Финляндии.

Премьер-министр Юха Сипиля объяснил это решение провалом реформы соцздрава. Финское руководство в очередной раз не смогло договориться по поводу этого пакета законопроектов.

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Систему здравоохранения здесь пытаются реформировать последние 14 лет — и каждый раз сталкиваются с несостыковками в законодательстве. В этот раз камнем преткновения стала финская конституция. Проект, предложенный депутатами, отдавал медицинский сектор частным фирмам и на откуп свободной конкуренции, тогда как по основному закону страны гражданам гарантирован равный доступ к медицинским услугам.

«Причина происходящего предельна проста — партии, находящиеся в оппозиции, всегда набирают голоса в преддверии выборов. Правящие партии обязаны реализовывать принятые решения и исполнять обещания, тогда как дело оппозиции — критиковать. Схожие ситуации ранее наблюдались и у соседних стран — скажем, у шведов», — считает доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Владимир Шишкин.

Выборы в стране традиционно проходят по партийным спискам — всего в финскую эдускунту (сейм) должно быть избрано 200 депутатов. В нынешнем парламенте, действующем с 2015 года, доминируют умеренные консерваторы. Больше всего мест (48) у Финляндского центра — партии центристов, традиционно поддерживаемой населением старшего возраста и периферией.

Вместе с ней в правящее большинство входят правые центристы из Национальной коалиции (38) и блок «Синее будущее» (18), два года назад отколовшийся от националистов. У последних сейчас 17 представителей в парламенте, они составляют оппозицию вместе с социал-демократами SDP (35), «зелеными» и другими объединениями.

Эксперты ожидают, что по итогам выборов состав парламента кардинально поменяется.

И это действительно уникальное событие для Финляндии, ведь жители страны традиционно консервативны в своих политических взглядах — зачастую они поколениями голосуют за одну и ту же партию.

Сегодня на фоне проблем общество разобщено — самый уверенный рост демонстрируют абсолютно полярные политические движения. Цифры кажутся незначительными — изменение рейтингов за месяц редко превышает 2%, что в другой стране показалось бы погрешностью при подсчете. Но финские реалии таковы, что и двух процентов достаточно для определенных выводов.

На фоне падения популярности умеренного правоцентристского правительства в стране растет поддержка «Истинных финнов» (Perussuomalaiset) — националистического движения, которое в нынешнем составе парламента стало влиятельной оппозиционной силой.

За прошлый месяц их рейтинг вырос до более чем 16%, сделав «Истинных финнов» второй по популярности партией страны.

В России эта партия имеет скандальную славу — осенью в сети появилось заявление ее молодежного крыла о необходимости отнять у России ряд «исконно финских» территорий, чья принадлежность закреплена Парижским мирным договором 1947 года.

Несмотря на то что глава партии, депутат парламента ЕС Юсси Халла-ахо вскоре опроверг требования вернуть карельские земли, он также заявил, что России «следовало бы» вернуть эти территории. Разразившийся скандал угас только благодаря заявлению финского МИДа о том, что никаких территориальных претензий к России нет.

В окружении Халла-ахо «Газете.Ru» сообщили, что сам политик с симпатией относится к России, однако настороженно настроен ко многим шагам Кремля, в том числе на украинском направлении.

На прошлых выборах «Истинные финны» заняли второе место и получили 38 мест в парламенте — но вмешался случай. Внутренний конфликт расколол партию, от которой отделился блок несогласных, получивший название «Синее будущее». Вместе с ушедшими политиками «истинные» потеряли 18 парламентских кресел и портфели министров.

На этих выборах «Истинные финны» не скрывают, что хотят восполнить потери и увеличить свое представительство в парламенте. Для этого они используют лозунги, напоминающие призывы Дональда Трампа: «Проголосуй и верни Финляндию обратно».

Схожие ассоциации навевает и сама предвыборная агитация — например, недавно сеть финских кинотеатров отказалась показывать предвыборный ролик партии, в котором монстр, порожденный недовольством граждан, нападает на «предавших» страну политиков. Официальная причина запрета — наличие в видео расизма и дискриминации.

Однако многие потенциальные избиратели переходят на сторону националистов и без всяких монстров. В пользу «Истинных финнов» работает тема недовольства миграцией. В стране участились случаи преступлений сексуального характера, в том числе и в адрес несовершеннолетних. Подобные случаи зарегистрированы в Хельсинки и Оулу — одном из старейших городов страны, некогда входившим в состав Новгородской губернии.

Больше четверти таких преступлений совершается иностранцами — в частности, мигрантами с восточных направлений. По данным финской полиции за прошлый год, чаше всего это были выходцы из Ирака (174 случая) и Афганистана (102 случая). К миграции в Финляндии относятся неоднозначно —

страна соблюдает обязательства по приему беженцев, но даже президент страны Саули Ниинисте в своем новогоднем обращении признал, что многие мигранты злоупотребляют своим положением.

Недавний соцопрос, посвященный этой теме, разделил общество на два лагеря — в поддержку мигрантов выступили 47% опрошенных, тогда у 41% финнов они вызывают отрицательные эмоции.

Поддержка «Истинных финнов» также выросла за счет консервативных граждан старшего возраста и жителей периферии. Причина тому — серия смертей постояльцев домов престарелых, ставшая недавно предметом серьезных общественных дискуссий.

За последние два года по всей Финляндии было зарегистрировано 15 подобных случаев, которые, как считается, случились из-за халатности персонала и изъянов в системе ухода за престарелыми. Этот общественный институт исторически важен для страны — в течение долгого времени он был примером успешного функционирования «государства всеобщего благосостояния».

Но больше всего пользы провал реформы соцздрава и отставка правительства принесли главной оппозиционной партии в стране — социал-демократам из SDP, которые намерены вернуться к власти.

С осени они укрепились в роли самой популярной партии Финляндии — их рейтинг достигает 20%, и именно им политологи пророчат большинство в будущем парламенте. Восстановившийся после болезни лидер партии Антти Ринне уже заявил о готовности возглавить правительство. Политик имеет опыт работы в этом органе — ранее он возглавлял министерство финансов. Также Ринне известен негативным отношением к возможному вступлению страны в НАТО.

Социал-демократам прочат победу — но после этого им предстоит сформировать правящую коалицию. Они смогут договориться с левыми или центристами, но компромисс с националистическими силами кажется маловероятным. О нежелательности уступок последним заявили представители большинства крупных партий. «Истинные финны», таким образом, имеют все шансы возглавить оппозицию — в таком случае парламентские дискуссии обострятся, а назревшие проблемы получат еще больший общественный резонанс.

Несмотря на смену власти, санкционная политика Хельсинки в отношении Москвы едва ли изменится.

«Нужно учитывать, что с тех пор, как Финляндия вступила в состав Евросоюза, при проведении внешней политики она придерживается его правил. Если Евросоюз принял решения — страны должны их соблюдать. Единственное отличие — более тесные отношения с Россией. Товарооборот между странами за прошлый год — более $14 млрд, это превышает наш суммарный товарооборот с четырьмя другими североевропейскими странами», — напоминает Владимир Шишкин.

Сейчас Финляндия стабильно входит в число 15-ти крупнейших покупателей отечественной продукции. У стран много совместных проектов.

На недавней встрече на Арктическом форуме Владимир Путин поспорил с финским президентом Саули Ниинисте по поводу антироссийских санкций. Однако Ниинисте заявил, что ограничения буду действовать до тех пор, пока позиция Москвы по принципиальным вопросам не изменится.