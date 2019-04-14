«Неприличный жест»: Петр I вмешался в выборы на Украине

Передача Киеву Германией грамоты Петра I от 1708 года, в которой якобы упоминается об «аннексии» Украинской поместной церкви со стороны РПЦ, является неприличным шагом, а также незаконным вмешательством извне во внутренние дела Украины, пояснил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

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По его словам, момент передачи документа указывает на то, что Берлин пытается влиять на выборный процесс перед голосованием во втором туре президентских выборов на Украине. Ведь это можно было сделать и после 21 апреля. Кроме того, это «неприличный» жест, учитывая, что грамота принадлежит России, передает ФАН.

Искомое сообщение о доставке в Киев артефакта из Германии министр культуры Украины Евгений Нищук разместил у себя в фейсбуке, передает НСН.

«По свидетельствам историков этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя», — написал он.

Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй Мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена Федеральной земли Баден-Вюртемберг.

«Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская», где очень скоро мы представим Грамоту к осмотру», — добавил глава украинского ведомства.

После первого тура президентских выборов на Украине

канцлер Германии Ангела Меркель позвонила действующему президенту Украины Петру Порошенко и поздравила его с выходом во второй тур выборов. Она отметила честность и состязательность избирательного процесса на Украине.

Касательно победителя первого тура – артиста Владимира Зеленского – то в Христианско-демократическом союзе в ФРГ попросили уточнить его позицию по ряду международных вопросов. В частности, кандидата попросили указать, за что он выступает, и какая команда будет его поддерживать. Также у Зеленского поинтересовались, как именно он собирается лишить власти олигархов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Порошенко «отбился от рук» Европы, потому что у него есть «заступники» в США. «Он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские «заступники», — считает Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, представителям Европы «неловко» публично наседать на Порошенко. Дипломат также добавил, что «посредничество» Евросоюза в отношении действующего президента Украины провалилось.

Позднее Порошенко совершил визит в Германию. Сначала он встретился с председателем ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Немецкий политик отметила, что первый тур президентских выборов на Украине прошел прозрачно. Затем Порошенко встретился с Меркель.

Стоит добавить, что одним из наблюдателей за тем, чтобы голосование на выборах президента Украины соответствовало всем демократичным нормам, была вдова бывшего председателя комитета сената США по вооруженным силам Джона Маккейна Синди.

В этой связи председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что

на Украине может разразиться новый «майдан» из-за вмешательства третьих лиц в выборы.

Чуть ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере достаточно лаконичную запись: «Джон Соломон: По мере исчезновения российского сговора появляется украинский заговор, чтобы помочь [экс-кандидату в президенты США на выборах 2016 года Хиллари] Клинтон».

Это заголовок статьи в The Hill авторства Джона Соломона, опубликованная изданием 21 марта. В материале рассказывается, в том числе, о высказываниях генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что у украинской прокуратуры достаточно материала, чтобы начать расследование по вопросу вмешательства украинских силовиков в американскую кампанию в США в 2016 году.

Ранее Луценко рассказал и о другом факте — что американский посол на Украине Мари Йованович якобы передала ему список с фамилиями «неприкасаемых» людей. Однако, как уверяет сам Луценко, он принял решение наказывать всех, кто виновен в преступлениях.