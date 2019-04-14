«Готовилась провокация»: почему Зеленский отменил дебаты

Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отказался от проведения дебатов 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом – нынешним главой государства Петром Порошенко из-за готовящейся провокации.

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«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду, получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию – вы меня поймете», — пояснил Зеленский.

Между тем, накануне стало известно, что представители кандидатов согласовали форматы предстоящих дебатов, об этом сообщил заместитель генерального директора комплекса Виктор Анисимов.

Представитель «Олимпийского» в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал, что на встрече штабы согласовали «формат мероприятий», в котором будет выступать каждый участник второго тура президентских выборов. Форматы немного отличаются, но оба кандидата в президенты смогут участвовать в выступлении друг друга.

Заместитель главы комплекса не стал раскрывать подробности, сославшись на коммерческую тайну и на соображения безопасности. Он добавил, что и Зеленский, и Порошенко подали заявки на 19 апреля, передает ФАН.

Ранее Порошенко выразил надежду на то, что его дебаты с Зеленским будут содержательными и помогут украинским избирателям сделать осознанный выбор во втором туре. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

Президент выразил надежду на то, что во время дебатов оппоненты смогут проинформировать граждан о своих программах, планах по развитию страны и о видении будущего государства и украинцев.

«И дать возможность всесторонней информации, чтобы выбор украинцев был сознательным, и чтобы никто не пытался «втюхать» Украине «кота в мешке», — добавил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что дебаты должны состояться дважды — согласно закону на Общественном телевидении 19 апреля в 20.00 и 14 апреля на стадионе «Олимпийский», как предложил Зеленский.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля. Ранее стало известно, что Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61% голосов избирателей, рейтинг Порошенко – 24%.

«Среди тех, кто собирается голосовать во втором туре 61% — за Зеленского, 24% — за Порошенко. Еще 15% украинцев пока не определились», — следует из сообщения агентства «Рейтинг».

Примерно 41% украинских избирателей, которые намерены поддержать шоумена Зеленского, полагают, что они голосуют скорее не за него, а «против Петра Порошенко», говорится в данных опроса, передает НСН.

Победу в первом туре президентских выборов на Украине одержал Зеленский – он набрал 30,24% голосов.

Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней. Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов.

Украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, в день тишины 20 апреля перед вторым туром выборов президента страны включил в свою программу телешоу с участием Зеленского.

Об этом свидетельствует телепрограмма, опубликованная на сайте канала. Согласно программе, 20 апреля в эфире «1+1» покажут юмористическое шоу «Вечерний квартал», а также художественный фильм «Я, ты, он, она» с Зеленским в главной роли.

В пятницу, 12 апреля в ходе ночного эфира передачи «Право на власть» на телеканале «1+1» Порошенко посетил студию и предложил Зеленскому приехать в течение 40 минут, чтобы устроить дебаты.

Телеведущая Наталья Мосейчук сказала, что телеканал сразу же предпринял попытку выйти на связь с Зеленским, чтобы выяснить, сможет ли он приехать в студию. Во время эфира артист ответил на телефонный звонок и приглашение отклонил, заявив, что Порошенко прекрасно знает: на момент эфира Зеленский находился в Париже.

Далее оппоненты спорили о дате проведения дебатов. Затем Порошенко начал говорить, но Зеленский перебил его, указав: «Нашей команде никто не будет ставить условий», после чего стороны еще некоторое время дискутировали, перебивая друг друга, а потом Зеленский повесил трубку.