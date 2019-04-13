Странные дебаты: Зеленский и Порошенко планируют разные дни

Администрация спортивного стадиона «Олимпийский» в Киеве подтвердила, что в воскресенье, 14 апреля, ожидает действующего президента Украины Петра Порошенко для проведения дебатов с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, мы ждем Порошенко», — сообщил представитель спорткомплекса.

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При этом он уточнил, что в этот же день пройдет ранее анонсированный музыкальный форум Kyiv Music Days. «Форум не отменяли, одно другому не мешает, поскольку Music Days будет на другой площадке НСК (Национального спортивного комплекса — Газета.Ru»), — уточнил он. При этом сотрудник администрации стадиона отметил, что музыканты «не будут пересекаться с президентом».

В то же время, у представителя НСК нет данных, придет ли Владимир Зеленский на эти дебаты.

Тем временем, на сайте «Зе!Команды» указана только одна дата проведения дебатов — 19 апреля. Кроме того, ранее представитель штаба Зеленского в эфире телеканала «Наш» сообщил, что актер собирается проводить дебаты с оппонентом 19 апреля в 19.00 часов.

«В принципе, на это был согласен Петр Алексеевич (Порошенко — Газета.Ru). Был определен день, достаточно четко было предложено время», — сказал он.

«В воскресенье, 14 апреля, в 14:00 Президент Украины Петр Порошенко посетит НСК «Олимпийский» для участия в дебатах с Владимиром Зеленским», — такой анонс разместили на сайте нынешнего главы украинского государства.

Там же добавили, что аккредитация журналистов проводится до 18:00 13 апреля. «Вход с 13:00 по паспортам и редакционным удостоверениям», — отметили в сообщении.

Тем временем администрация стадиона отменила все экскурсии по территории спорткомплекса, запланированные на 14 апреля. Об этом представители НСК сообщили на своей странице в фейсбуке.

Между тем, представители кандидатов на пост президента Украины договорились о формате предстоящих дебатов на стадионе. Об этом рассказал заместитель гендиректора комплекса Виктор Анисимов в интервью телеканалу «112 Украина».

Он отметил, что форматы немного отличаются, однако оппоненты смогут участвовать в выступлении друг друга. Подробностей Анисимов не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее, в пятницу 12 апреля, основатель сервиса по продаже билетов Максим Плахтий просил кандидатов в президенты не мешать проведению музыкального фестиваля.

«Уважаемые кандидаты в президенты и их команды. Прошу прекратить запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас!» — написал он на своей странице в фейсбуке. Он добавил, что в период с 13:30 до 14:40 запланировано проведение панельной дискуссии в рамках проведения музыкального форума Kyiv Music Days 2019.

В тот же день действующий глава страны во второй раз предложил своему оппоненту провести дебаты. В эфире телеканала «Интер» Порошенко обратился к Зеленскому.

«Я еще раз хочу повторить приглашение господину Зеленскому на Республиканский стадион («Олимпийский» — Газета. Ru). Стадион так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь. Приходите и расскажете все, что у вас есть, для того, чтобы украинцы услышали. Будут для этого необходимы еще одни дебаты? Пожалуйста, мы договоримся о назначении и после 14 апреля — 15-го, 16-го, 17-го. Как будете готовы, сообщите», — цитирует его «112.UA».

Предыдущая попытка Петра Порошенко устроить дебаты с Зеленским раньше срока не увенчалась успехом. Во время прямого эфира программы «Право на власть» на телеканале «1+1» он предложил Владимиру Зеленскому приехать в студию, сообщает ФАН. При этом на путь он выделил оппоненту 40 минут. «Сейчас вечер, город свободный», — сказал Порошенко.

Но ведущая напомнила гостю программы, что актер Владимир Зеленский находится на пути во Францию. Позже с Владимиром Зеленским удалось установить связь по телефону.

«Девятнадцатого числа на НСК «Олимпийский». Точка», — заявил тогда шоумен.

При этом действующий президент Украины во время программы был уверен, что их дебаты пройдут на стадионе 14 апреля в спокойном режиме — они просто ответят на все интересующие украинцев вопросы. 19 апреля, по мнению Порошенко, дебаты должны пройти в студии «Общественного телевидения», как и положено по законодательству страны.

После проведения этой программы руководство телеканала намеревалось подать в суд на Петра Порошенко за то, что он «ворвался в эфир без приглашения» и «за прошлые обвинения в адрес канала».

«После того как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии <...>, не иначе как на иск в суд от нас вы — не заработали. Ждите — в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес «1+1», — приводит агентство УНИАН цитату из фейсбука гендиректора группы «1+1 Media» Александра Ткаченко.

Директор рассказал, что в этом эфире должны были выступать эксперты, а не кандидаты в президенты Украины. В этой программе принял участие и Порошенко. В начале эфира ведущая пригласила его на сцену, где он пробыл в течение практически всей программы – 57 минут.

После того, как в прямой эфир при помощи телефонной связи вывели Зеленского, основной темой программы стала дата предстоящих дебатов на стадионе, о которых соперники никак не могут договориться. Петр Порошенко настаивает на 14 апреля, а Зеленский хочет их устроить 19 апреля.