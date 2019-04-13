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Странные дебаты: Зеленский и Порошенко планируют разные дни

Порошенко позвал всех на дебаты с Зеленским, которые не состоятся

В Киеве в администрации НСК «Олимпийский» подтвердили, что 14 апреля ждут действующего президента Украины Петра Порошенко для проведения дебатов. При этом, кандидат на пост руководителя страны Владимир Зеленский ранее сообщал только об одной дате проведения дебатов — 19 апреля. На сайте Петра Порошенко уже выложили информацию об аккредитации для СМИ на проведение дебатов в это воскресенье.

Администрация спортивного стадиона «Олимпийский» в Киеве подтвердила, что в воскресенье, 14 апреля, ожидает действующего президента Украины Петра Порошенко для проведения дебатов с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, мы ждем Порошенко», — сообщил представитель спорткомплекса.

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При этом он уточнил, что в этот же день пройдет ранее анонсированный музыкальный форум Kyiv Music Days. «Форум не отменяли, одно другому не мешает, поскольку Music Days будет на другой площадке НСК (Национального спортивного комплекса — Газета.Ru»), — уточнил он. При этом сотрудник администрации стадиона отметил, что музыканты «не будут пересекаться с президентом».

В то же время, у представителя НСК нет данных, придет ли Владимир Зеленский на эти дебаты.

Тем временем, на сайте «Зе!Команды» указана только одна дата проведения дебатов — 19 апреля. Кроме того, ранее представитель штаба Зеленского в эфире телеканала «Наш» сообщил, что актер собирается проводить дебаты с оппонентом 19 апреля в 19.00 часов.

«В принципе, на это был согласен Петр Алексеевич (Порошенко — Газета.Ru). Был определен день, достаточно четко было предложено время», — сказал он.

«В воскресенье, 14 апреля, в 14:00 Президент Украины Петр Порошенко посетит НСК «Олимпийский» для участия в дебатах с Владимиром Зеленским», — такой анонс разместили на сайте нынешнего главы украинского государства.

Там же добавили, что аккредитация журналистов проводится до 18:00 13 апреля. «Вход с 13:00 по паспортам и редакционным удостоверениям», — отметили в сообщении.

Тем временем администрация стадиона отменила все экскурсии по территории спорткомплекса, запланированные на 14 апреля. Об этом представители НСК сообщили на своей странице в фейсбуке.

Между тем, представители кандидатов на пост президента Украины договорились о формате предстоящих дебатов на стадионе. Об этом рассказал заместитель гендиректора комплекса Виктор Анисимов в интервью телеканалу «112 Украина».

Он отметил, что форматы немного отличаются, однако оппоненты смогут участвовать в выступлении друг друга. Подробностей Анисимов не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее, в пятницу 12 апреля, основатель сервиса по продаже билетов Максим Плахтий просил кандидатов в президенты не мешать проведению музыкального фестиваля.

«Уважаемые кандидаты в президенты и их команды. Прошу прекратить запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас!» — написал он на своей странице в фейсбуке. Он добавил, что в период с 13:30 до 14:40 запланировано проведение панельной дискуссии в рамках проведения музыкального форума Kyiv Music Days 2019.

В тот же день действующий глава страны во второй раз предложил своему оппоненту провести дебаты. В эфире телеканала «Интер» Порошенко обратился к Зеленскому.

«Я еще раз хочу повторить приглашение господину Зеленскому на Республиканский стадион («Олимпийский» — Газета. Ru). Стадион так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь. Приходите и расскажете все, что у вас есть, для того, чтобы украинцы услышали. Будут для этого необходимы еще одни дебаты? Пожалуйста, мы договоримся о назначении и после 14 апреля — 15-го, 16-го, 17-го. Как будете готовы, сообщите», — цитирует его «112.UA».

Предыдущая попытка Петра Порошенко устроить дебаты с Зеленским раньше срока не увенчалась успехом. Во время прямого эфира программы «Право на власть» на телеканале «1+1» он предложил Владимиру Зеленскому приехать в студию, сообщает ФАН. При этом на путь он выделил оппоненту 40 минут. «Сейчас вечер, город свободный», — сказал Порошенко.

Но ведущая напомнила гостю программы, что актер Владимир Зеленский находится на пути во Францию. Позже с Владимиром Зеленским удалось установить связь по телефону.

«Девятнадцатого числа на НСК «Олимпийский». Точка», — заявил тогда шоумен.

При этом действующий президент Украины во время программы был уверен, что их дебаты пройдут на стадионе 14 апреля в спокойном режиме — они просто ответят на все интересующие украинцев вопросы. 19 апреля, по мнению Порошенко, дебаты должны пройти в студии «Общественного телевидения», как и положено по законодательству страны.

После проведения этой программы руководство телеканала намеревалось подать в суд на Петра Порошенко за то, что он «ворвался в эфир без приглашения» и «за прошлые обвинения в адрес канала».

«После того как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии <...>, не иначе как на иск в суд от нас вы — не заработали. Ждите — в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес «1+1», — приводит агентство УНИАН цитату из фейсбука гендиректора группы «1+1 Media» Александра Ткаченко.

Директор рассказал, что в этом эфире должны были выступать эксперты, а не кандидаты в президенты Украины. В этой программе принял участие и Порошенко. В начале эфира ведущая пригласила его на сцену, где он пробыл в течение практически всей программы – 57 минут.

После того, как в прямой эфир при помощи телефонной связи вывели Зеленского, основной темой программы стала дата предстоящих дебатов на стадионе, о которых соперники никак не могут договориться. Петр Порошенко настаивает на 14 апреля, а Зеленский хочет их устроить 19 апреля.