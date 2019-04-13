«Явные провокации»: Помпео призвал Венесуэлу бояться русских

Глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию во вмешательстве в суверенные дела Венесуэлы – об этом дипломат заявил на пресс-конференции после встречи с членами Чилийской североамериканской торговой палаты в Сантьяго.

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«Если говорить о лицемерных сторонниках невмешательства в дела Латинской Америки, вам нужно беспокоиться о русских. Полеты российской авиации и открытие учебного центра в Венесуэле — явные провокации. Мы не должны позволять, чтобы Россия обострила и без того очень опасную ситуацию в этой стране», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он также указал на активную внешнюю политику Москвы в Западном полушарии в целом.

«Россия, как все в этом зале знают, имеет давние связи с авторитарными лидерами на Кубе и в Никарагуа. Она продает оружие, использует все виды пропаганды в этих странах. В Никарагуа Россия открыла центр подготовки полицейских и спутниковый комплекс недалеко от столицы. Как и деятельность Китая в Венесуэле, итоги присутствия России в Никарагуа, мягко говоря, не очень хорошие», — добавил госсекретарь.

Законный же президент Венесуэлы Николас Мадуро предостерег сторонников Запада от военного вторжения в свою страну, в частности он предупредил о недопустимости интервенции бразильского лидера Жаира Болсонару, передает RT.

«Угрожать военным вторжением стране в нарушение устава ООН, международных и гуманитарных прав, соглашений о сотрудничестве между Бразилией и Венесуэлой, существующих более 100 лет?

Венесуэльский народ категорически отвергает эту угрозу войны и военного вторжения со стороны Болсонару в отношении доблестного, мирного народа Венесуэлы», — сказал венесуэльский лидер.

Интересно, что сам Болсонару признался: он работает с правительством США над тем, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы. Бразильский лидер отметил, что в случае военного вторжения в республику собирается в первую очередь обратиться к Совету национальной обороны Бразилии и конгрессу с просьбой скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.

«Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей», — подчеркнул президент.

В то же время он признал, что внешнее военное вмешательство в венесуэльский внутренний конфликт может привести к партизанской войне. Кроме того, Болсонару заявил, что Мадуро по-прежнему остается у власти только благодаря «двум тысячам генералов» армии, часть из которых, по словам бразильского президента, вовлечена в торговлю наркотиками.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что

позиция США по Венесуэле способствует вседозволенности.

«Расшатываются устои международного права и тем самым создается ситуация, которая не способствует развитию», — сказал глава ведомства.

Дипломат также добавил, что это создает «искушение» у США проводить такие эксперименты в других странах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же заявила, что совершенно неприемлемым выглядит призыв вице-президента США Майка Пенса в адрес Совбеза ООН о том, чтобы лишить постоянного представителя Венесуэлы мандата, передает ФАН.

«Это плохо в теории, это опасно на практике. Создается ситуация двоевластия, предпосылки для внутреннего конфликта», — подчеркнула дипломат.

Потенциальный силовой сценарий в Венесуэле, указала она, опасен развязыванием гражданской войны. Захарова призвала США задуматься о том, к чему уже привели реализованные Вашингтоном сценарии по всему миру, передает НСН.

«Будем прилагать усилия к тому, чтобы подобные сценарии не были реализованы в Венесуэле», — пояснила представитель российского дипломатического ведомства.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что

российские военные находятся в Венесуэле на совершенно законных основаниях, в отличие от американских советников.

Так он ответил на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Россия должна уйти из Венесуэлы. Ушаков напомнил, что сотрудничество между Москвой и Каракасом строится в рамках нормальных отношений с легитимным правительством Венесуэлы.

По данным агентства Reuters, в субботу, 23 марта, в Каракасе приземлились два самолета российских военно-воздушных сил, на борту которых находилось около 100 российских военнослужащих. Правительство США считает, что в состав прибывшей делегации входят спецназ и служащие войск кибербезопасности.

По данным газеты El Comercio, 99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Венесуэле. Делегацию возглавляет начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.