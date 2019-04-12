«Единые условия»: Матвиенко о возвращении России в ПАСЕ

Российская делегация не намерена возобновлять деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций по политическим, вкусовым и иным принципам. Об этом в пятницу заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами.

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Однако она заметила, что со стороны руководства Совета Европы поступают положительные сигналы.

«И это хорошо. Они понимают, что

это реально кризис ПАСЕ, который распространился в целом на Совет Европы, что необходимо найти решение. Мы приветствуем такие позитивные сигналы, мы не закрываемся, мы готовы к дальнейшему диалогу, но воспринимаем пока это как сигналы, поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу», — подчеркнула спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, все осознают, что ПАСЕ превышает свои полномочия, а регламент организации противоречит уставу Совета Европы. Сенатор напомнила, что имеется соответствующее юридическое заключение по этому поводу.

«И мы очень рассчитываем, что, в конце концов, будут приняты необходимые изменения в регламент, которые создали бы равные единые условия для всех национальных делегаций», — сказала Валентина Матвиенко.

Она сделала акцент на том, что такое условие российской стороны остается в силе. Только в случае его удовлетворения делегация РФ согласна вернуться в ПАСЕ и выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по выплате взноса.

«Понимаем намерение пригласить национальную делегацию России в ПАСЕ, поскольку предстоит очень важный этап — выборы нового генерального секретаря Совета Европы. И, конечно, если это состоится без России, это будет еще одним подтверждением углубляющегося кризиса. Будем ждать, что мы будем услышаны и будут приняты решения, которые необходимы для возвращения России в ПАСЕ», — заключила Матвиенко.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после включения Крымского полуострова в состав Российской Федерации. В дальнейшем это ограничение регулярно продлевалось.

В 2016 году делегация от России приостановила свою работу в Парламентской ассамблее СЕ. Год спустя российские власти решили также отказаться от выплаты взносов. До этого Москва вносила сумму, которая была одной из основных составляющих бюджета Совета Европы — около €30 млн ежегодно.

10 апреля 2019 года в ПАСЕ была принята резолюция. В документе впервые с 2014 года Россию призывают создать делегацию и вернуться к осуществлению взносов в бюджет Совета Европы.

Также в ассамблее призвали Москву к обсуждению, чтобы не допустить «ситуацию, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию, либо оно его покинет самостоятельно, со всеми геополитическими последствиями, в том числе для российских граждан», говорится в тексте резолюции.

Ранее, 15 января, председатель Госдумы Вячеслав Володин уже заявлял, что

РФ вернется к работе в составе Парламентской ассамблее Совета Европы только в случае устранения статей о санкциях из регламента организации.

Вскоре после этого депутаты Государственной думы решили не создавать парламентскую делегацию от России в ПАСЕ и не платить взнос в СЕ.

По мнению Совета Федерации, решение Парламентской ассамблеи об ограничении прав российской делегации носит дискриминационный характер. Депутаты также уверены, что именно такие действия привели к фактической приостановке диалога между Россией и ПАСЕ по парламентской линии.

«В этой ситуации члены Совета Федерации не видят оснований для направления соответствующей заявки на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года», — говорится в заявлении «О ситуации, связанной с российским участием в Парламентской ассамблее Совета Европы». Оно было принято в январе 2018 года на заседании Совфеда.

Сенаторы также подчеркнули, что в последние годы состав судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и выборы главных должностных лиц в Совет Европы осуществлялись без участия Российской Федерации. По мнению политиков, подобное поведение причиняет серьезный ущерб авторитету самого Совета Европы.