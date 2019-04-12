Пропажа на Украине: капитан «Норда» объявлен в розыск

Оболонский районный суд Киева в пятницу объявил в розыск капитана крымского корабля «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Украины. Ранее было принято решение о принудительном порядке привода Горбенко на судебное заседание 12 апреля. Капитан «Норда» уехал из страны после десяти месяцев удержания и вернулся в Крым, где находится его дом.

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«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — разъясняется в Telegram-канале украинской прокуратуры.

Крымский сейнер «Норд» под российским флагом был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Судно было принудительно отконвоировано в украинский порт «Бердянск». На нем находились 10 членов экипажа. У всех моряков были обнаружены российские паспорта, однако в Киеве заявили, что считают их гражданами Украины.

Капитану судна вменили «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Горбенко грозило до пяти лет лишения свободы. В итоге у двоих членов экипажа получилось вернуться в Крым через Белоруссию. Позже еще семерых россиян обменяли на украинских моряков с рыболовецкого судна «ЯМК-0041».

В феврале Горбенко был объявлен в розыск как без вести пропавший. Его адвокат сказал, что семья несколько дней не может связаться с ним. Позже выяснилось, что Горбенко удалось покинуть Украину. Сначала «на пересадках» он добрался из Мелитополя до границы и после этого через КПП «Чаплынка» вернулся в Крым. По словам моряка, официально за его перемещениями по Украине никто не следил, а ограничение на выезд было снято с него по решению суда.

Он рассказал также, что ему поступило предложение признать вину, получить гражданство Украины и вернуться домой с условным сроком. Однако Горбенко не считает себя виноватым. При этом моряк выразил готовность участвовать в заседаниях украинского суда по видеосвязи. Он добавил, что не ощутил предвзятости или давления. С ним общались с уважением и на русском языке.

Капитан «Норда» оставался на Украине под подпиской о невыезде. Там ему предъявили обвинения в совершении уголовных преступлений по статьям «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Вернуться в Крым он смог 8 февраля.

Мать Горбенко подтвердила информацию и сообщила о его самочувствии.

«Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себя нормально», — рассказала она.

Сам капитан уточнил, что вернулся домой без ощутимых преград, законным способом.

«У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по российскому паспорту. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно», — сказал он.

По данным уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, Горбенко пересек границу по паспорту. Омбудсмен добавила, что, по ее мнению, именно семейные обстоятельства и затянувшийся судебный процесс подтолкнули капитана «Норда» покинуть Украину.

Также с подтверждением выступил адвокат Горбенко, который в отсутствие подопечного представлял его интересы в суде. По словам правозащитника, запрет на выезд с территории Украины для Горбенко утратил силу с июня 2018 года.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий в беседе с ФАН выразил искреннее удивление по поводу возвращения Горбенко в Крым. Он заявил, что до разговора даже не знал об этом.

«Предположить можно что угодно. Или Горбенко воспользовался какой-то лазейкой в украинском законодательстве, или выехал по другим документам. Могла быть какая-то ошибка...» — сказал Балицкий.

Депутат добавил, что случай с капитаном «Норда», как и другие подобные инциденты, вполне реально разрешить через дипломатические переговоры.

«Нам пора налаживать взаимоотношения, уходить от логики противостояния. Русские и украинцы, по сути, — один народ», — отметил он.