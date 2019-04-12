Порошенко против Зеленского: кандидаты приехали к Макрону. LIVE

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«Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили службы безопасности меня туда сопровождали. Эта информация вам известна, у меня встреча <...> с президентом Франции», — заявил Зеленский в ходе телефонного разговора с Порошенко.
Владимир Зеленский, судя по всему, находится в Париже еще со вчерашнего дня. В четверг состоялась программа «Право на власть» на канале «1+1», в которой принял участие Петр Порошенко. В прямом эфире он позвонил своему оппоненту на выборах главы государства и предложил приехать в течение 40 минут в студию телеканала, чтобы досрочно начать дебаты.
Зеленский отказался приезжать в студию и заявил, что он находится в Париже.
Действующий президент Украины уже в Германии. Он встретился с председателем немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня», — сообщает пресс-служба президента. В частности, Порошенко обсудил с Крамп-Карренбауэр ситуацию в Донбассе.
Согласно сообщению, Крамп-Карренбауэр отметила, что первый тур президентских выборов на Украине прошел прозрачно.
«Уже завтра я отбываю в Германию, где проведу встречу с канцлером Ангелой Меркель… Буду видеться также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Потому что на кону - судьба государства и европейской безопасности», — сказал Порошенко вчера на форуме по безопасности в Киеве
В штабе Владимира Зеленского подтвердили информацию о его встрече с Эммануэлем Макроном. Кроме того, представитель пресс-службы Елисейского дворца сообщил, что Макрон в пятницу проведет переговоры с Зеленским и Порошенко.
Ранее представитель избирательного штаба президента Украины Олег Медведев сообщил, что Порошенко сегодня проведёт встречу с Макроном. Медведев также добавил, что в этот же день у французского лидера может состояться и встреча с лидером первого тура президентских выборов Владимиром Зеленским.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня в Париж приедут оба кандидата в президенты Украины. Петр Порошенко и Владимир Зеленский встретятся в французским лидером Эммануэлем Макроном. Действующий президент Украины проведет также переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.