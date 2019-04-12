Порошенко против Зеленского: кандидаты приехали к Макрону. LIVE

Владимир Зеленский, судя по всему, находится в Париже еще со вчерашнего дня. В четверг состоялась программа «Право на власть» на канале «1+1», в которой принял участие Петр Порошенко. В прямом эфире он позвонил своему оппоненту на выборах главы государства и предложил приехать в течение 40 минут в студию телеканала, чтобы досрочно начать дебаты.

Зеленский отказался приезжать в студию и заявил, что он находится в Париже.