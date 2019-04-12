«Ваш курс себя изжил»: в США призвали изменить подход к России

Бывший госсекретарь США в администрации Рональда Рейгана Джордж Шульц, экс-министр обороны в администрации Билла Клинтона Уильям Перри и бывший сенатор Сэм Нанн призвали американского лидера Дональда Трампа пересмотреть политику в отношении России. Надо отметить, что все подписанты были активными участниками переговоров о ядерном разоружении в прошлом, и к их мнению американский истеблишмент прислушивается. Открытое письмо политиков опубликовала The Wall Street Journal в четверг, 10 апреля.

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По мнению политиков, кризис в отношениях России и США может привести к опасной конфронтации. Они также добавили, что старый политический курс Вашингтона в отношении Москвы уже изжил себя.

«США, их союзники и Россия оказались в опасном политическом параличе, который может привести — скорее всего, по ошибке или просчету — к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года. Необходим смелый политический сдвиг, чтобы поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Россией и уйти от этой опасной пропасти»,

— отмечают авторы письма.

«В противном случае наши страны могут вскоре оказаться в ядерном противостоянии, более опасном, дезориентирующем и экономически затратном, чем холодная война», — пишут политики, известные своим активным участием в переговорах с СССР и Россией.

Так, например, в период руководством Пентагоном Перри ядерное оружие, размещенное на Украине, было вывезено в Россию. В интервью «Газете.Ru» в 2016 году он заявлял, что не жалел о своем решении. «Это был важный шаг, мы понимали опасность ядерной катастрофы. В этот период мы уничтожили совместно около 8 тыс. единиц ядерного оружия в США и СССР, в том числе то, которое находилось на территории Украины, Казахстана и Белоруссии», — говорил экс-министр.

Кроме того, политики в письме предложили Трампу создать двухпартийную группу в конгрессе, которая будет отвечать за возобновление диалога с Россией.

В настоящее время отношения между двумя странами достигли самой низкой точки после окончания «холодной войны». Одним из символов начала разрушения стратегической стабильности стала приостановка действия Договора о ракетах средней и малой дальности (РДСМД), подписанного между СССР и США в 1987 году. Этот документ способствовал ликвидации целого класса ракет в Европе.

На днях агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что уже в августе 2019 года США намерены испытать ракету дальностью около тысячи километров, если Россия не вернется к соглашению ДРСМД. По словам высокопоставленного источника в Вашингтоне, испытания другой баллистической ракеты средней дальности Пентагон планирует провести в ноябре.

Меры против действий США собирается предпринять и Россия — ее также ничего больше не удерживает от производства ракет, которые ранее были запрещены условиями договора.

Между тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действие другого договора — о стратегических наступательных вооружениях — должно быть продлено. Дипломат добавил, что для этого сторонам необходимо выработать приемлемый устраивающий всех вариант.

«Мы в самом начале обсуждения о продлении договора. Если мы сможем договориться, как надо, если мы сможем гарантировать, что он подходит на 2021 год и дальше, то президент Трамп сказал ясно, что если мы сможем выработать хорошее надежное соглашение о контроле над вооружениями, мы должны получить его», — сказал он.

Аналогичное мнение выразили и в Пентагоне. Соединенные Штаты не должны выходить из договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в ходе симпозиума по космосу в городе Колорадо-Спрингс.

«Я желаю, чтобы страна (США. — «Газета.Ru») состояла в СНВ-3 с нашими противниками, в частности, с Россией»,

— пояснил военный, выразив надежду, что сотрудники Госдепартамента найдут способы встретиться со своими коллегами из России для обсуждения соглашения.