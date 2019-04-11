Полный разгром: Зеленский не оставил шансов Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Опрос проводился с 5 по 10 апреля в разных регионах страны, в нем приняли участие три тысячи совершеннолетних украинцев.

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Согласно исследованию, во втором туре Зеленского поддерживают 51% от общего числа избирателей, в то время как за Порошенко готовы отдать голос 17,8% жителей Украины.

При этом среди тех избирателей, кто собирается голосовать и определился с выбором, прогнозы для Зеленского еще более впечатляющие: его готовы поддержать 71,4% украинцев против 28,6% у Порошенко.

Если учитывать число неопределившихся (14,8% от общего числа избирателей), то можно ожидать, что Зеленский во втором туре наберет 60,8% голосов, а Порошенко — только 24,4%.

При этом опрос демонстрирует еще одну тенденцию — неопределившиеся и те, кто отказывается принимать участие в голосовании, меняют свою точку зрения в пользу Зеленского.

Во втором туре можно с уверенностью говорить о возвращении Украины к традиционной для страны электоральной дилемме — Юго-Восток страны против Запада.

Подавляющее большинство жителей южных регионов (66%) и восточных (64%) собираются голосовать за Зеленского. Порошенко в этих регионах поддерживают 10% и 8% избирателей соответственно.

Ситуация более оптимистична для действующего президента в центральных регионах страны, однако все так же безнадежна. Разрыв между Зеленским и Порошенко в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях — двукратный. Шоумена поддерживают 46% жителей этих регионов, Порошенко — 23%.

Действующий президент может рассчитывать на победу лишь в западных областях страны, но и там он не является лидером.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях Порошенко поддерживают 34% жителей. Зеленского — 37%. Примечательно, что именно на Западе Украины проживает наибольшее число неопределившихся избирателей.

Согласно данным этого опроса, шоумен сможет одержать уверенную победу над действующим президентом. Однако стоит напомнить, что прогнозы агентства «Рейтинг» на первый тур не были достаточно точными.

Последний опрос социологической группы перед первым туром «недодал» Зеленому 3,7% голосов, при этом значительно преувеличив итоговые результаты Юлии Тимошенко (ошибка в 4%) и Анатолия Гриценко (ошибка в 2,8%). Если бы прогноз «Рейтинга» был верным, то втором туре Зеленский столкнулся бы не с Порошенко, а с Тимошенко.

Эксперты в целом скептически относятся к прогнозам, сделанным на основе соцопросов.

Например, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru» выражал мнение, что «верить социологическим опросам на Украине на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку они, как правило, носят заказной характер».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также «не склонен верить украинским соцопросам»:

«Есть большие сомнения, что в этой стране на данный момент существует добросовестная социология».

Но даже если взять за скобки «специфику украинской социологии», о которой говорят эксперты, соцопросы уже несколько лет как перестали вселять доверие.

Например, в 2016 году подавляющее большинство социологов утверждали, что на американских выборах победит Хиллари Клинтон. Однако кто на самом деле стал 45-м президентом США, хорошо известно. Похожая ситуация произошла в прошлом году на президентских выборах в Бразилии — перед голосованием соцопросы предрекали будущему президенту страны Жаиру Болсонару не больше 30%, однако уже в первом туре он набрал 46% голосов.

Есть множество факторов, которые могут стать причинами подобных разночтений в соцопросах и окончательных результатов выборов. Играет роль и человеческий фактор — респонденты могут скрывать свое мнение, отказываться общаться с социологами, или технологический — некоторые соцопросы до сих пор проводят с помощью проводных телефонов, которыми с каждым годом пользуются все реже.

Наконец, за пару дней до выборов агитация за кандидатов на местах разворачивается с особой силой. Наибольшую пользу это приносит тем политикам, у которых больше финансовых или административных ресурсов. Соцопросы часто просто не успевают отразить столь поздние изменения в общественном мнении.

Но, справедливости ради, и полностью списывать со счетов данные социологов нельзя.

Во-первых, соцопросы наглядно демонстрируют тенденции предвыборной гонки. Во-вторых, даже в наши дни прогнозы социологов могут поражать своей точностью. Например, на последних президентских выборах во Франции, данные соцопросов совпали с реальными результатами выборов вплоть до 1%.