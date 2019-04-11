Шпионы и Трамп: новый генпрокурор взялся за «российское дело»

В отношении кампании президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки в 2016 году имел место шпионаж — именно так охарактеризовал расследование против нынешнего главы Белого дома новый генпрокурор США Уильям Барр. Об этом он заявил в ходе встречи с американскими законодателями.

При этом Барр подчеркнул, что это «не обязательно было ФБР» — он подозревает спецслужбы в более широком смысле.

Генпрокурор также заявил, что собрал команду для рассмотрения противоречивых действий контрразведки в отношении Трампа, предпринятых министерством юстиции и должностными лицами ФБР.

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Барр пообещал законодателям, что изучит заявление республиканцев, согласно которому расследование в отношении Трампа и его возможного сговора с Россией в ходе президентской кампании 2016 года было необъективно в связи с изначальной предвзятостью к американскому лидеру со стороны ФБР и министерства юстиции. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я изучаю ход расследования и пытаюсь проанализировать все аспекты контрразведывательного расследования, которое было проведено летом 2016 года», — заявил новый глава минюста, добавив, что он планирует завершить свою работу к маю или июню 2019 года.

Как констатирует телеканал CNN, деталей он не привел, однако речь идет о «контрразведывательной операции», которую осуществляли сотрудники ФБР во время кампании Трампа еще до того, как он занял президентское кресло. Их задача состояла в поиске следов возможного «российского вмешательства» в кампанию Трампа.

ФБР хотело остановить Трампа

Недавно в США завершилось расследование по делу о «российском вмешательстве», которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Он не нашел каких-то следов сговора, хотя отметил, что сам факт российского вмешательства «имел место».

Сам же Трамп неоднократно обвинял Федеральное бюро расследований в том, что его агенты следили за его людьми во время кампании 2016 года. Подкрепляя эти заявления, в марте 2018 года конгрессмены-республиканцы обвинили ФБР в том, что эта служба нарушала законодательство, осуществляя слежку за человеком Трампа (тогда еще кандидата) Картером Пейджем. В злоупотреблениях конгрессмены также считали замешанным и минюст США, которому подчиняется спецслужба.

Пейдж действительно ранее бывал в Москве и встречался с российскими политиками и бизнесменами.

В российских СМИ его называли «советником» Трампа, но скорее он был в большей степени лоббистом, занимавшимся активизацией российско-американских связей.

Кроме того, офицеры ФБР, которые должны были осуществлять доследственную проверку возможных нарушений со стороны кандидата от демократов Хиллари Клинтон, предвзято относились к Трампу.

Подобная информация содержится в докладе генерального инспектора американского минюста, обнародованного летом 2018 года. Он ссылается на переписку двух агентов ФБР Питера Стрзока и Лизы Пейдж. На вопрос Пейдж «Правда ведь, что Трамп не будет президентом?» Стрзок отвечает «Мы его остановим». Впоследствии оба были уволены из ФБР.

Согласно американскому законодательству, ФБР не имеет права вмешиваться в политику, и в случае если удастся доказать, что переписка — не частное мнение отдельного человека, а группы людей в ФБР, это может стать основанием для судебного преследования.

В то время, когда между агентами ФБР осуществлялась переписка, Трамп был лишь кандидатом в президенты США от Республиканской партии, а ФБР возглавлял Джеймс Коми.

Последний, к слову, был уволен Трампом со своего поста. Президент заявил, что считает Коми некомпетентным, сам же экс-глава ФБР заявил позже, что глава Белого дома требовал от него «лояльности».

Стоит отметить — именно Коми заявлял, что у ФБР якобы есть достоверная информация, подтверждающая, что «русские агенты» стремились нарушить ход предвыборной кампании в 2016 году, для чего предпринимался ряд противоправных действий. Однако никаких свидетельств, подтверждающих эти заявления, ФБР не обнародовало.

Трамп никогда не скрывал своего негативного отношения к спецслужбам и разведывательному сообществу.

Он заявлял, что американские разведагенства — это часть так называемого «глубинного государства», которое служит щитом для тайной политической элиты США. Термин «глубинное государство» (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где использовался для обозначения параллельного государства, состоящего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

Доставалось от Трампа и ЦРУ. Он неоднократно напоминал агентству, что оно предоставило неточные данные руководству страны о наличии оружия массового поражения в Ираке.

Как ранее отмечал в интервью «Газете.Ru» ведущий эксперт Atlantic Council, бывший аналитик ЦРУ Мэтью Берроуз, из-за этой истории агентство «потеряло определенный авторитет» после войны в Ираке и лишилось поддержки «части политической элиты из-за неправильных прогнозов».