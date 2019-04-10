«Это не прихоть»: зачем Порошенко повторно сдал анализы

Президент Украины Петр Порошенко повторно сдал анализы на алкоголь и наркотики Международной ассоциации допинг-тестирования (VADA). Об этом он сообщил на своей странице в твиттере. Процедура проходила на стадионе «Олимпийский», где должны состояться дебаты кандидатов на пост главы Украины.

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«Я поддержал обращение Кличко сдать анализы авторитетной добровольной антидопинговой ассоциации VADA, потому что это не прихоть, а совершенно необходимая процедура, чтобы наша нация имела полное доверие к будущему президенту», — пишет Порошенко. Он считает, что эта процедура необходима, так как доказывает «не только украинцам, но и всему миру, что кандидат, который претендует на пост президента, не является наркозависимым».

Перед проведением процедуры он выступил перед журналистами и призвал своего оппонента Владимира Зеленского последовать своему примеру. «Тесты и анализы должны сдаваться не в лабораториях, которые принадлежат другу или поклоннику, тем более что хозяин — гражданин РФ и когда-то даже баллотировался в Госдуму. Это безусловно вызывает большие сомнения в объективности данных», — сказал действующий глава государства и призвал не позорить Украину — «нужно пройти и завершить эту процедуру».

В предвыборном штабе Зеленского, однако, сообщили, что он не будет повторно проходить процедуру. «Был вопрос в сдаче анализов, их сдали. Кто в непонятном медпункте, а кто-то — в лаборатории», — сказал помощник Зеленского Дмитрий Разумков. Он считает, что

нужно «не анализы сдавать, а идти на дебаты», к которым Зеленский, по его словам, уже готовится.

После процедуры Порошенко еще раз вспомнил про своего оппонента: «Насколько я понял, Владимира Зеленского не было? Я хочу поддержать обращение господина Владимира Кличко и других, что это не каприз, это абсолютно необходимая процедура» — заявил украинский лидер. Он отметил, что это необходимо для уверенности народа, что у кандидата нет зависимости от наркотиков или алкоголя.

После проведения сдачи анализов, представитель VADA подробно объяснил, как проходила процедура на этот раз. Сначала кандидат в президенты подписал документ, в котором подтверждал, что проходит процедуру добровольно. Затем тестируемый выбирает посуду, в которую будет собрана урина. Перед сдачей мочи необходимо тщательно проверить упаковку комплекта, чтобы потом не было сомнений в правильности результатов.

Испытуемый уходит в специальную комнату, где моет руки без мыла и наполняет сосуд до половины. Затем биоматериал переливается из контейнера в еще два сосуда, необходимые для забора. При этом за всей процедурой наблюдает представитель ассоциации допинг-тестирования. Представители организации сообщили, что анализы отправят в лабораторию в Солт-Лейк-Сити (США), а результаты экспресс-теста будут готовы через два-три дня.

Повторные анализы, которые Петр Порошенко сдал в среду, 10 апреля, прокомментировал спикер его избирательного штаба Олег Медведев.

«Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать», — сказал он.

Тем временем действующий президент Украины проводит в своем телеграм-канале опрос среди подписчиков: «Если кандидат сначала призывает сдать тест на наркотики, а потом сам же избегает этого теста, это означает, что он:», предлагая далее несколько вариантов ответа: «имеет что скрывать», «неудачно пошутил», «испугался». Вариант «есть, что скрывать» выбрали более 12 тыс. человек, ответивших на вопрос Порошенко.

Провести повторную сдачу анализов предложил боксер Владимир Кличко. После обнародования первых результатов спортсмен отметил, что

процедура была проведена с нарушениями, поскольку невозможно сказать, есть ли алкоголь или запрещенные препараты в крови или моче, через несколько часов после сдачи анализов.

«Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!» — написал Кличко на своей странице в фейсбук.

Боксер отметил, что может оплатить перелет допинговых экспертов в Киев. Однако во время трансляции проведения повторной процедуры «Радио Свобода» отметило, что точно неизвестно, кто профинансировал приезд делегации VADA, передает РБК.

Напомним, что 31 марта состоялся первый этап выборов президента Украины. По его итогам никто из кандидатов не набрал 50% голосов, необходимых для победы. За актера Владимира Зеленского проголосовали 30,24%, за действующего президента страны Петра Порошенко — 15,95%. 21 апреля состоится второй этап голосования.