«Работайте над собой»: как матерятся депутаты Госдумы

На пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с днем рождения депутата от КПРФ Ольгу Алимову, призвал именинницу «работать над собой» и не ругаться матом в соцсетях.

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«Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается», — сказал Володин.

Коллега Алимовой, первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, предположил, что «открываются чакры», и таким образом коммунистка избавляется от негативной энергии.

Поводом данного выговора послужил пост Алимовой на странице в фейсбуке. Она негативно отозвалась о новом графике работы Госдумы.

Во вторник, 9 апреля, депутаты от партии «Единая Россия» решили перенести начало заседаний с 10 утра на 12 часов дня, окончания — с 14 на 16 часов.

Как пояснил сам Володин, с этой инициативой выступили главы думских комитетов. Политик добавил, что перенос «дает возможность в утреннее время рассмотреть вопросы оперативного порядка» и «провести заседания комитетов».

В своем посте на фейсбуке Алимова подвергла критике эту инициативу, высмеивая поправки в регламент. При этом она употребила нецензурную лексику.

«Новость дня! Жесть! *** [Кошмар — «Газета.Ru»]! <…> Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10:00 до 18:00 с перерывами согласно трудовому кодексу!» — подчеркнула она.

В этой публикации речь идет о распорядке, существовавшем еще в распорядке работы прошлых созывов. Пленарные заседания тогда начинались в 10:00 и завершались в 18:00. При этом депутаты дважды уходили на перерыв.

Эту же инициативу поддержал координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев, коллега Алимовой. Он уверен, что за два часа «практически нереально» рассмотреть, к примеру, 15 вопросов повестки перед вторым чтением.

В ответ на замечания депутат Алимова заявила, что употребление бранной лексики иногда необходимо.

«Из анекдота слово не выбросишь. И есть вещи, которые творятся в стране, можно их назвать одним словом, и оно отразит истинную суть. Я не злоупотребляю. Не приравниваю себя к [поэту Александру] Пушкину, но Пушкин тоже иногда это себе позволял, обозначая суть проблемы. Поэтому буду равняться на Пушкина», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат добавила, что не собирается удалять скандальный пост и считает его вполне нормальным в случае, когда эмоциональное напряжение достигает высокого уровня.

«Меня переполняли эмоции по поводу того, что мы должны теперь работать с 12 часов. Мне кажется это не очень корректным в отношении даже наших граждан. Они — труженики, а, извиняюсь, законодатели спят до 12 для того, чтобы потом работать», — заявила Ольга Алимова.

Проблема корректности устной и письменной речи взволновала не только председателя Госдумы. Ранее лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, поделился своим мнением о проблеме борьбы с нецензурной лексикой.

Он убежден, что на мат нужно просто «не обращать внимания». Более того, с ним ни в коем случае нельзя бороться, потому что любой запрет приводит к обратному — «действовать назло».

«Замалчивать. Нет проблемы такой. Кто-то матюкнулся, а вы делайте вид, что нет», — пояснил музыкант.

Шнуров рассказал также, как с этой проблемой борются другие страны, в частности, США. «Вы знаете, в Америке табуированной лексики — и, в общем, во всем мире — не существует уже давным-давно. Как решили проблему? Его просто в один момент разрешили, а потом это стало никому не интересно. Никуда не делся язык американский», — объяснил Шнуров.

Он добавил, что мат все же присутствует в стране, однако используется только в определенных субкультурах. Таких, например, как рэп-культура.

Сергей Шнуров вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре. В конце марта он в новой должности побывал на парламентских слушаниях. Они были посвящены обсуждению концепции готовящегося закона «О культуре». Документ должен будет по-новому регламентировать способы управления в области культуры.