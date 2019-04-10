Опять обман? Почему Порошенко вновь сдает анализы. LIVE

Высшая точка недоверия к результатам анализов кандидатов была достигнута уже на следующий день после процедуры, когда бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что анализы Порошенко и Зеленского — обман.

Кличко пояснил, что получить результаты анализа на наличие запрещенных препаратов или алкоголя в крови или моче через несколько часов после сдачи невозможно. «Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!» — написал спортсмен в фейсбуке.

Позже он предложил кандидатам на пост президента Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленском сдать повторные анализы на наличие наркотиков и алкоголя в организме. Спортсмен считает, что политикам следует обратиться в Добровольную антидопинговую ассоциацию (VADA).