Курсы валют$ 64.53 (-0.394) 72.54 (-0.584)
Москва: +4°C
Опять обман? Почему Порошенко вновь сдает анализы. LIVE

Порошенко сдает новые анализы на наркотики и алкоголь — онлайн

После ряда обвинений в обмане при сдаче анализов на наркотики и алкоголь Петр Порошенко собирается повторить процедуру. На этот раз с участием волонтерской антидопинговой организации VADA. Последует ли его примеру Владимир Зеленский, который и начал всю эту эпопею — все еще открытый вопрос. «Газета.Ru» следит за развитием событий в текстовой онлайн-трансляции.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:10

Порошенко тем временем уже прибыл на НСК «Олимпийский» для сдачи новой партии анализов. После сдачи анализов планируется брифинг украинского президента.

16:59

Министерство здравоохранения Украины также рекомендует политикам обратиться в международную организацию. Глава ведомства Ульяна Супрун заявила, что лучшим местом для сдачи подобных анализов является специализированный антидопинговый центр. Только там находится единственная лаборатория в стране, способная определить длительное употребление наркотических веществ. Кроме того, результатам этой лаборатории доверяет и Международный олимпийский комитет (МОК).

Она также утверждает, что результатов анализов необходимо ждать около недели — настолько трудоемок этот процесс. Экспресс-тесты, которые политики сделали недавно, показывают, употребляли ли кандидаты запрещенные вещества за неделю до сдачи биоматериалов.

16:47

Высшая точка недоверия к результатам анализов кандидатов была достигнута уже на следующий день после процедуры, когда бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что анализы Порошенко и Зеленского — обман.

Кличко пояснил, что получить результаты анализа на наличие запрещенных препаратов или алкоголя в крови или моче через несколько часов после сдачи невозможно. «Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!» — написал спортсмен в фейсбуке.

Позже он предложил кандидатам на пост президента Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленском сдать повторные анализы на наличие наркотиков и алкоголя в организме. Спортсмен считает, что политикам следует обратиться в Добровольную антидопинговую ассоциацию (VADA).

16:35

Однако у самого Зеленского с анализами тоже было не очень гладко. При публикации их результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже — с датой 5 апреля. В клинике «Евролаб» объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: «В нашей истории с анализами произошел казус».

Да и сама процедура не удовлетворила противников Зеленского. В штабе Порошенко, например, заявили, что артист сдал анализы на алкоголь и наркотики неправильно — он должен бы сдать на тест не только кровь, но также мочу и волосы, которые сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.

Кроме того, еще до прохождения процедуры стало известно, что владелец лаборатории поддерживает кандидатуру Зеленского, что также вызывает сомнение в достоверности результатов.

16:20

Действующего президента Украины при прохождении процедуры от телекамер закрывал собой медицинский персонал. Зеленский же действовал по противоположной схеме.

Шоумен сдавал анализы в медицинской клинике. Сотрудники его предвыборной кампании вели онлайн-трансляцию в соцсетях, а сам кандидат охотно общался с журналистами. Зеленский даже нашел время обвинить Порошенко в том, что в «Олимпийском» и вовсе «нет никакой лаборатории», которая смогла бы вывести действующего президента на чистую воду.

16:10

Кстати, в первый раз кандидаты в президенты Украины сдавали анализы 5 апреля. Однако без инцидентов тогда не обошлось. Во-первых, Зеленский и Порошенко не смогли договориться о едином месте сдачи анализов. Порошенко сдавал анализы в лаборатории НСК «Олимпийский», а Зеленский, опасаясь, что в отношении лаборатории при стадионе администрация президента может применить админресурс, отправился сдавать анализы в «независимую» клинику «Евролаб».

16:00

Ответ не заставил себя долго ждать. «Да. Мы планируем прибыть на НСК «Олимпийский», — заявили в Администрации президента.

Специалист VADA будут находиться на месте только с 15 до 18 часов.

15:50

Ситуация развивается стремительно и явно по сценарию действующего президента. 10 апреля бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал Порошенко и другого претендующего на пост главы государства Владимира Зеленского сдать анализы экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

15:45

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

История со сдачей анализов кандидатами на пост президента Украины продолжается. Сегодня Петр Порошенко собирается повторить процедуру.

Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.