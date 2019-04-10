Опять обман? Почему Порошенко вновь сдает анализы. LIVE

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Порошенко тем временем уже прибыл на НСК «Олимпийский» для сдачи новой партии анализов. После сдачи анализов планируется брифинг украинского президента.
Министерство здравоохранения Украины также рекомендует политикам обратиться в международную организацию. Глава ведомства Ульяна Супрун заявила, что лучшим местом для сдачи подобных анализов является специализированный антидопинговый центр. Только там находится единственная лаборатория в стране, способная определить длительное употребление наркотических веществ. Кроме того, результатам этой лаборатории доверяет и Международный олимпийский комитет (МОК).
Она также утверждает, что результатов анализов необходимо ждать около недели — настолько трудоемок этот процесс. Экспресс-тесты, которые политики сделали недавно, показывают, употребляли ли кандидаты запрещенные вещества за неделю до сдачи биоматериалов.
Высшая точка недоверия к результатам анализов кандидатов была достигнута уже на следующий день после процедуры, когда бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что анализы Порошенко и Зеленского — обман.
Кличко пояснил, что получить результаты анализа на наличие запрещенных препаратов или алкоголя в крови или моче через несколько часов после сдачи невозможно. «Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!» — написал спортсмен в фейсбуке.
Позже он предложил кандидатам на пост президента Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленском сдать повторные анализы на наличие наркотиков и алкоголя в организме. Спортсмен считает, что политикам следует обратиться в Добровольную антидопинговую ассоциацию (VADA).
Однако у самого Зеленского с анализами тоже было не очень гладко. При публикации их результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже — с датой 5 апреля. В клинике «Евролаб» объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: «В нашей истории с анализами произошел казус».
Да и сама процедура не удовлетворила противников Зеленского. В штабе Порошенко, например, заявили, что артист сдал анализы на алкоголь и наркотики неправильно — он должен бы сдать на тест не только кровь, но также мочу и волосы, которые сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.
Кроме того, еще до прохождения процедуры стало известно, что владелец лаборатории поддерживает кандидатуру Зеленского, что также вызывает сомнение в достоверности результатов.
Действующего президента Украины при прохождении процедуры от телекамер закрывал собой медицинский персонал. Зеленский же действовал по противоположной схеме.
Шоумен сдавал анализы в медицинской клинике. Сотрудники его предвыборной кампании вели онлайн-трансляцию в соцсетях, а сам кандидат охотно общался с журналистами. Зеленский даже нашел время обвинить Порошенко в том, что в «Олимпийском» и вовсе «нет никакой лаборатории», которая смогла бы вывести действующего президента на чистую воду.
Кстати, в первый раз кандидаты в президенты Украины сдавали анализы 5 апреля. Однако без инцидентов тогда не обошлось. Во-первых, Зеленский и Порошенко не смогли договориться о едином месте сдачи анализов. Порошенко сдавал анализы в лаборатории НСК «Олимпийский», а Зеленский, опасаясь, что в отношении лаборатории при стадионе администрация президента может применить админресурс, отправился сдавать анализы в «независимую» клинику «Евролаб».
Ответ не заставил себя долго ждать. «Да. Мы планируем прибыть на НСК «Олимпийский», — заявили в Администрации президента.
Специалист VADA будут находиться на месте только с 15 до 18 часов.
Ситуация развивается стремительно и явно по сценарию действующего президента. 10 апреля бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал Порошенко и другого претендующего на пост главы государства Владимира Зеленского сдать анализы экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
История со сдачей анализов кандидатами на пост президента Украины продолжается. Сегодня Петр Порошенко собирается повторить процедуру.
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