«Ночь огромной победы»: Нетаньяху заходит на пятый срок

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспечил себе победу на выборах в кнессет, которые прошли 9 апреля. Как сообщает Израильская корпорация телерадиовещания после подсчета 97% бюллетеней,

партию Нетаньяху «Ликуд» поддержали 29,1% избирателей, она получает 35 мандатов. Ровно столько же голосов и мандатов получает центристский блок «Кахоль-Лаван». При этом союзники Нетаньяху от других правых партий заявили, что поддержат его кандидатуру на пост главы правительства.

«У право-религиозного блока — 65 мандатов, у левоцентристского, включая арабские партии — 55 [мандатов]», — отмечается в сообщении ИКТ. В голосовании приняли участие 67,9% избирателей.

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Биньямин Нетаньяху объявил о победе на выборах в 7 часов утра. Премьер заявил, что «эта ночь — ночь огромной победы». Он поблагодарил активистов партии «Ликуд», которые помогли добиться этой «почти невероятной» победы.

«Народ Израиля вновь, уже в 5-й раз оказал мне доверие, и даже большее, чем раньше. Когда мы получали так много мандатов? Я не помню», — отметил идущий уже на пятый, рекордный срок, Нетаньяху.

Почти одновременно с этим председатель блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц объявил о победе своей партии, отмечает НСН, а также подчеркнул, что он будет представлять интересы всех израильских граждан. «Это исторический день. На наш Израиль пролился большой свет. Более миллиона граждан выбрали «Кахоль-Лаван», — заявил политик.

Председатель Объединения правых партий Рафи Перец, в свою очередь, объявил о победе религиозного сионизма. «Победили Тора Израиля и еврейский дух», — заявил Перец.

По мнению публициста Евгения Беня, «с точки зрения наших российских интересов, с уже привычным Нетаньяху как-то спокойнее». Его слова цитирует ФАН. «Во-первых, у него огромный геополитический опыт. Во-вторых, все-таки, его предки родом из Российской империи, тогда как у Бени Ганца — выходцы из Венгрии», — полагает Бень.

Сам Нетаньяху еще до закрытия избирательных участков обратил внимание на некоторые перекосы в явке в разных городах страны. «Я получил волнительные сообщения о низкой явке в опорных территориях [партии] «Ликуд» и высокой явке в регионах, где традиционно голосуют за левые силы. Мы должны сохранить правый [курс]. У нас осталось всего несколько часов», — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.

День выборов не обошелся без инцидентов. Утром возле офиса арабской партии «Балад» произошла стрельба. Сообщений о пострадавших не поступало. Полиция расследует инцидент.

На севере страны также поступило множество жалоб о нарушениях порядка и попытках помешать ходу выборов. Полиция усилила присутствие на избирательных участках.

В городе Нацерет-Иллите председатель одной из избирательных комиссий города попытался забрать конверты для бюллетеней. Его задержали и доставили в участок, чтобы допросить.

Агитация в день выборов в Израиле не запрещена, и этим воспользовался Нетаньяху, который пришел на один из пляжей в Нетании и упрекнул отдыхающих в том, что вместо того чтобы пойти и проголосовать за его партию «Ликуд», они наслаждаются морским побережьем, пишет The Times of Israel. «Выходите из воды и идите голосовать за «Ликуд», — потребовал Нетаньяху.

Кроме двух главных фаворитов, в выборах участвовали более 40 политических партий. Израильское издание Haaretz отмечало, что столь большое число политических сил символизирует усталость от долгого правления Нетаньяху. Как отмечают авторы публикации,

«начало конца долгого господства Нетаньяху над израильской политикой близится».

Политик пользуется популярностью в консервативных кругах благодаря своей жесткой позиции в отношении палестинцев, пишет в своей статье на сайте Московского центра Карнеги депутат кнессета Ксения Светлова. «Нетаньяху верит в управление конфликтом, отрицая возможность его урегулирования. Сегодня перед выборами он намекает на возможность аннексии Западного берега или значительной его части. Трудно сказать, является ли это обещание частью предвыборной кампании или реальными планами», — отмечает она.