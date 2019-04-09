«Это ложь»: Скабеева ответила Киеву на скандал в ПАСЕ

ПАСЕ вынесет предупреждение о ненадлежащем поведении российской журналистке, соведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой – сообщил руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

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«Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьезное предупреждение», — сказал украинский дпиломат в эфире телеканала «Прямой».

Сама же Скабеева указала, что пока ничего не знает об этом, и что в Европе наоборот есть претензии к украинским политикам, передает ФАН.

«Я исхожу из того, что это — ложь и очередная украинская провокация. Из того, что мне известно к этой минуте, могу сказать, поведение делегации из Украины, господ [Алексея] Гончаренко, [Борислава] Березы, вице-спикера Верховной рады [Ирины] Геращенко рассматривали на комиссии по этике Парламентской ассамблеи», — подчеркнула российская журналистка.

Скабеева также напомнила о грубом поведении депутата Верховной рады Борислава Березы.

«Береза, например, устроил псевдопатриотический спектакль, который закончился нецензурной бранью и попыткой вытеснить меня из кулуаров ПАСЕ.

Гончаренко выступал на трибуне Парламентской ассамблеи в зеленых перчатках, сообщив, что Россия «токсична», и что ему нужен костюм химзащиты. Парламентскую ассамблею это, вежливо выражаясь, шокировало, учитывая, что Гончаренко бегал по кулуарам ПАСЕ с туалетной бумагой. Это вызвало негодование и раздражение, после чего украинскую делегацию попросили взять себя в руки», — резюмировала Скабеева.

Накануне Береза рассказывал, что немецкие делегаты в ПАСЕ оскорбили с применением ненормативной лексики украинскую группу на неформальном закрытом заседании.

«(Представители немецкой делегации) выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того — была ненормативная лексика», — указал нардеп.

Он добавил, что главной темой на закрытой встрече было видение Европейской народной партии на изменение регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения делегации России в организацию.

Береза указал, что немецкие парламентарии были раздражены и обижены, что именно представители Украины «возглавили движение противостояния с ними».

«Глава немецкой делегации Андреас Ник повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и перенял навыки гопоты», — добавил Береза.

В январе нынешнего года Береза сам толкнул и оскорбил российскую журналистку, ведущую программы «60 минут» Ольгу Скабееву на мероприятии ПАСЕ.

Скабеева брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко, и в какой-то момент ее грубо задел один из представителей прессы, передает НСН.

Следом так же поступил и депутат Береза:

преграждая путь к Геращенко, он помешал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

Видео инцидента Скабеева опубликовала в своем инстаграме.

В мае прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказал о том, как украинские бойцы — ветераны АТО — угрожали дипломату из России, который участвовал в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации.

Она рассказала, что 9 мая, украинская делегация проводила в ООН «мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации». По словам Захаровой, украинская сторона на мероприятие пригласила «ветеранов АТО», том числе людей, представленных «как снайперы, приехавшие с юго-востока» страны.

«По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИД — и начали угрожать физической расправой», — рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что в здании ООН «бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали». Она охарактеризовала инцидент, который был организован украинской стороной, как часть политики «Киева по запугиванию сотрудников» российского ведомства.