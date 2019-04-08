Визы, газ и Сирия: к чему пришли Путин и Эрдоган

В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча двух лидеров произошла в рамках восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

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Вопреки ожиданиям, по итогам переговоров стороны мало говорили о сирийской урегулировании, сосредоточившись на вопросах двусторонних отношений. Тем не менее, пресс-конференция неожиданно выдалась жаркой. Началось все с вопроса турецкого журналиста, который, судя по тону, не разделяет радости по поводу росту товарооборота между Россией и Турцией. Представитель турецкой прессы намекнул, что в этом товарообороте есть определенный дисбаланс в пользу России.

Владимир Путин высказался довольно жестко. «Если мы говорим о балансе торговом, он может быть в пользу России, но это не значит, что все торговые отношения строятся в пользу России. Это абсолютно неверно. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы торговые отношения были сбалансированы.

Если вы думаете, что у нас все переговоры были такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях — это не так. Это была деловая встреча», — заявил президент РФ.

Впрочем, российский лидер пояснил, что стороны будут продолжать поиск компромиссов по спорным вопросам. Приводя пример, Путин отметил, что одним из дискуссионных вопросов на переговорах было решение турецкий властей увеличить налоговые обложения на металлургическую промышленность из России.

О Сирии

С точки зрения международной политики, ключевой темой переговоров была ситуация в Сирии. Стороны обсудили дальнейшие действия в регионе после вывода американских войск, реализацию российско-турецкого меморандума о стабилизации в Идлибе и запуск конституционного комитета. Впрочем, в совместном заявлении для прессы никаких сенсаций не было. После совместного заявления двух лидеров от российских журналистов поступил вопрос, почему сторонам так и не удалось выполнить сочинские договоренности по урегулированию ситуации в Идлибе.

По словам Путина, идлибская проблема — «острая», и выйти на те параметры, о которых договаривались, действительно не удалось. Но ситуация решаема. Так, по его словам, сейчас Турция и Россия выходят на совместное патрулирование. Президент считает, что движение в этом направлении есть, просто не так быстро, как хотелось бы.

«Все террористические центры должны быть ликвидированы, уничтожены, мы должны к этому стремиться», — добавил Путин. Он также отметил, что единственный путь урегулирования проблемы в целом — это запуск «конституционного комитета».

«При обмене мнениями по актуальным международным проблемам, конечно же, большое внимание было уделено ситуации в Сирии. Подчеркну, Россия и Турция продолжат эффективное взаимодействие с участием Ирана в рамках астанинского формата. Сейчас, когда основные силы террористов разгромлены, важно сосредоточиться на окончательной стабилизации обстановки на земле и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — сказал российский президент.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что проблема заключается не только в Идлибе — вся Сирия должна быть «очищена» от террористов. Сейчас Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь». Ее цель — вытеснение курдских вооруженных формирований из района Африн.

При этом еще перед встречей с Владимиром Путиным турецкий лидер заявил, что Анкара полностью готова к новой военной операции в Сирии.

Впрочем, если эта тема и была затронута, то итоги ее обсуждения остались за закрытыми дверями. Эрдоган уже заявлял до этого, что Турция завершила приготовления к операции против сил самообороны сирийских курдов на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже. Президент отмечал, что если Вашингтон не выведет войска, то турецкие силы начнут наступление.

Когда же президент США Дональд Трамп заявил о том, что американцы уходят из Сирии, Эрдоган отложил начало военной операции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым тогда рассказывал, что США выведут военных только в том случае, если территории к востоку от Евфрата не перейдут под контроль президента Башара Асада.

Еще одна связанная с Сирией тема — решение США признать суверенитет Израиля над принадлежащими Сирии Голанскими высотами.

И Россия, и Турция уже выразили однозначно негативное отношение по этому вопросу. По итогам переговоров стороны лишь снова подчеркнули свою позицию.

«Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете. Она изложена в заявлении МИД России. Это решение [США] противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — сказал Путин.

Об оружии

Помимо сирийского вопроса, стороны также обсудили поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции. Именно с этой темы Владимир Путин начал итоговую пресс-конференцию.

Российский лидер в ходе встречи призвал развивать военно-техническое сотрудничество, выходя за рамки поставок С-400. По его словам, на повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками «современной российской продукции военного назначения».

Накануне визита в Москву Эрдоган снова заявил, что Анкара не намерена отказываться от покупок С-400. Эту же позицию донес до Вашингтона Мевлют Чавушоглу во время своего визита в США.

Американские СМИ, тем временем, возлагают на Трампа вину за непоколебимость турецкого лидера в этом вопросе. Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что главная надежда на отказ Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400 возлагалась на телефонные переговоры Трампа с Эрдоганом, которые состоялись в феврале.

По словам источников, глава Турции дал отпор угрозам введения санкций со стороны президента США. Ответ американского лидера был недостаточно жестким для того, чтобы «Эрдоган понял, что поставлено на карту», сообщил источник. Теперь Анкара все больше продвигается в намерении купить ЗРК С-400, пишет ABC.

Об энергетике и визах

Президенты не могли обойти стороной и строительство газопровода «Турецкий поток». Президент России заявил, что необходимо завершить строительство приемного терминала на черноморском побережье Турции. «На данном этапе необходимо привлечь дополнительное финансирование и заключить соответствующие соглашения с потенциальными турецкими инвесторами. И такие потенциальные инвесторы есть», — сказал он.

В продолжение «газовой» темы Владимир Путин заявил, что между турецкой стороной и «Газпромом» есть разногласия по цене на газ. Однако никаких вопросов к российской компании быть не может, так как цены определяются рынком. Путин обратил внимание журналистов на то, что российская компания, в отличие от других поставщиков Турции, никогда не нарушает договоренности.

Газ не единственное направление сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Одним из ключевых проектов в этой области Путин назвал строительство атомной электростанции «Аккую» в Турции по российскому проекту. По его словам, запуск первого блока станции намечен на 2023 год, к столетнему юбилею Турецкой Республики.

Кроме того, Владимир Путин анонсировал либерализацию визового режима с Турцией: «Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей», — сказал он.

По словам Путина, полная отмена визового режима будет возможна после решения сирийской проблемы.