Выборы на Украине: Лукашенко предсказал победителя

Глава Белоруссии Александр Лукашенко снова предрек Петру Порошенко победу во втором туре президентских выборов на Украине. Свое мнение Лукашенко выразил в интервью агентству «Анадолу».

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что не может сравнивать обоих кандидатов, так как недостаточно хорошо знает Владимира Зеленского. Говоря о предвыборной ситуации на Украине, белорусский лидер привел в пример судьбу другого президента на постсоветском пространстве — Михаила Саакашвили.

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«Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — сказал Лукашенко.

Феномен Зеленского заключается в том, что его кандидатура — это графа «против всех», которой теперь нет в украинских бюллетенях, полагает Лукашенко. В такой ситуации он посоветовал украинцам проигнорировать выборы, если ни один из кандидатов их не устраивает.

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер часто выражает обеспокоенность судьбой соседней Украины. В начале марта Лукашенко провел встречу с представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины

По итогам переговоров Лукашенко призвал закончить военный конфликт в Донбассе, который он охарактеризовал как «недоразумение».

«Это недоразумение — иначе не назовешь — надо заканчивать. <...> Мы делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — сказал Лукашенко.

Медведчук, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за его личный вклад и роль Белоруссии в мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, напомнив, что Минск предоставил площадку для переговоров, а подписанные там соглашения являются единственным планом прекращения конфликта.

«Несмотря на то, что они не исполняются, к большому сожалению, но это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования. И все-таки все стороны понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске», — сказал Медведчук.

Стоит отметить, что от результатов президентских выборов на Украине напрямую зависит, в какую сторону повернется конфликт в Донбассе. Оба кандидата, прошедшие во второй тур, уверены, что территории Донбасса и перешедшего по итогам референдума под юрисдикцию России Крыма должны быть возвращены под юрисдикцию Украины.

И Порошенко, и Зеленский подчеркивали необходимость соблюдения минских соглашений. Шоумен при этом убежден, что соглашения не работают должным образом и нуждаются в переработке.

«Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат», — заявил политик.

В отличие от действующего президента, Владимир Зеленский заявлял, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, «лишь бы не умирал ни один человек».

В то же время шоумен отметил, что собирается потребовать денежных компенсаций к «уже состоявшемуся» возврату земель.

Петр Порошенко также считает, что возвращение территорий должно происходить «политико-дипломатическим путем», но заявляет, что Украина не может прекратить военные действия.