Зеленский, рост цены на нефть и Медведев «Вконтакте»: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с главного. С Украины.

Экономист Никита Кричевский сетует, что в четверг весь день ему попадались мнения, что в дебатах Зеленский продует Порошенко, потому как не в теме и вообще.

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«Странная позиция, — пишет он в «Антискрепе». — Во-первых, при Порохе Украина потеряла Крым и, что жеманничать, Донбасс. Территорию, понимаете? Офигеть, итоги.

Во-вторых, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы запомнить несколько показателей: падение ВВП и промпроизводства, инфляцию, рост внешнего долга, обвал реальных доходов и численности населения, девальвацию гривны, кратный рост тарифов ЖКХ. Безвиз? А на что ехать, если только не ради нелегального заработка в Польше? Как все это парирует Порох? Правильно: никак.

В-третьих, у Пороха нет никакой вменяемой программы на будущее, если не считать продолжения конфронтации с Россией. В то же время, если Зе произнесёт всего три слова - солидарность, самодостаточность, справедливость - больше для победы ничего не нужно».

На пропажу Маши Гайдар все в той же Украине отреагировал ИА «Стекломой».

«В августе 2015 года Порошенко предоставил Марии гражданство Украины, условием получения которого стал отказ от российского паспорта, что Гайдар и сделала. Через несколько месяцев Мария стала депутатом Одесского областного совета от партии Порошенко. В 2017 году Порошенко назначил Гайдар своим «внештатным советником». 11 июня 2018 года написала заявление об освобождении от должности депутата Одесского облсовета по собственному желанию.

Последняя запись в инстаграме Марии Гайдар датируется декабрем 2017 года. Фейсбук не обновлялся больше года», — констатирует телеграм-канал. Вот такая вот тайна.

Перейдем все же к российским событиям.

Так, «Мейстер» вспомнил про поход премьер-министра Дмитрия Медведева во «Вконтакт».

«Медведев был раскован: шутил, дал автограф пользовательнице, рассказал кое-что новое о себе (оказывается, вел в школе дискотеки), прямо, не уклоняясь, отвечал на острые вопросы.

Среди прочего премьер сказал, что «анонимные телеграм-каналы продуцируют новости, не имеющие под собой никакой основы». И что власть должна быть терпима к критике, но беспредела быть не должно, поэтому законы о фейк-ньюс и о неуважении к власти нужны.

Что тут нужно сказать: прямой эфир без официоза позволяет не только слышать произносимые слова, но видеть переживаемые оратором эмоции. И тут приходится констатировать: у премьера налицо то, что в позапрошлом веке называлось разладом между мыслью и чувством (или умом и сердцем).

Поясним подробнее. Умом, мыслью Дмитрий Анатольевич, конечно же, либерал. Он знает: свобода лучше, чем несвобода. А вот чувством, сердцем он боится беспорядка и беспредела, которыми свобода, по его предчувствию, может обернуться. И сердечный страх беспорядка, разумеется, оказывается сильнее, чем умственная приверженность свободе. Ведь сердце, как говорили в позапрошлом веке, сильнее рассудка. И потому теоретический приверженец свободы Медведев на практике оказывается гонителем телеграма и сторонником штрафов за неуважение к власти.

Увы, других либералов во власти нет. Жить нам предстоит с этими», — сетует телеграм-канал.

Но есть и радостные вести. Цена на нефть вновь пошла вверх.

«Адекват» констатирует, что «после осеннего почти что пике баррель вернулся к 70 долларам, и означает это несколько довольно очевидных вещей.

Что формат ОПЕК+ работает, причем не только эффективно, но и быстро. Что пульт управления ценой - он вот, а никак не в твиттере агента Дональда. Что пока мировые рынки не пошли вразнос по-взрослому, есть все основания полагать, что никаких неприятных сюрпризов с баррелем не предвидится: будет болтаться примерно на этом уровне плюс-минус фоновая волатильность. Что все это время наши внешняя торговля и бюджет будут сохранять хороший профицит.

И самое главное - что в преддверии предстоящих всему глобусу тощих лет наша подушка безопасности будет расти и дальше, сколько успеем и сколько получится. Помянуть добрым словом формируемый сейчас запас прочности успеем еще не раз. И в принципе, и в сравнении с великим множеством прочих игроков».

Уж если помянули Трампа, то упомянем в нашем обзоре и его.

«Дональд Трамп вновь оказался под ударом. Да еще каким! — восклицает «Доктор прописал». —

Бывший обозреватель Sports Illustrated Рик Рейли написал книгу, в которой речь идет об увлечении Трампа гольфом, рассказывает телеграм-канал. И как сообщает мистер Рейди, президент США «худший обманщик в мире», когда дело доходит до игры в гольф: «Он обманывает, нравится тебе это или нет. Он обманывает, потому что так он играет в гольф».

Продолжим тему спорта.

В середине этой недели Василий Уткин сообщил о нападении на себя. Кроме того, он пришёл на интервью к Шихман в «А поговорить?». Если коротко — мы все идиоты, а Василий в белом пальто стоит красивый. Печальная у него профессиональная судьба, ничего не скажешь. Но зависть к Канделаки, да ещё и такая открытая — она, конечно, не красит. Ну не может человек простить, что не ему дали руководить каналом, да ещё и «жиробасом» назвали, отмечает RIAN.

Ну и в завершении об утрате.

Что происходит?!

Умер Алексей Булдаков - наверное, один из самых «глубинных» народных актеров. так отзывается о «Что происходит?!».

«Не утонченный интеллектуал из московской артистической династии, не щуплый комик с сильно выраженной одесситской внешностью - нет, русский мужик, с вырубленным будто из камня лицом, простой в своей внешности и поведении. Ближайший для миллионов русских образ бати, деда, брата, соседа, старшего офицера, наконец. И что интересно, не подросло Булдакову замены, умер простой казалось бы мужик, а другого такого нет. Покойся с миром, Генерал», — пишет телеграм-канал.

До скорых встреч.