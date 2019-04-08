Бунт в Одессе: губернатор ослушался Порошенко

Максим Степанов, отстраненный от должности председатель Одесской областной администрации, отказался уходить в отставку по приказу президента Украины Петра Порошенко.

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Степанов заявил, что указ является неправомерным, так как президент имеет право назначать и увольнять глав областных государственных администраций (ОГА) только по представлению Кабинета министров.

«Глава Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений об увольнении не писал и не планирует», — заявил Степанов на брифинге, добавив, что считает, что Порошенко «вышел за полномочия президента, записанные в Конституции».

Согласно украинской конституции, для увольнения губернатора требуется представление Кабмина. Однако правительство поспешило откреститься от инициативы президента. «Правительство такого решения не принимало», — сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

Тем временем, Петр Порошенко уже назначил врио председателя Одесской областной администрации. «Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича», — говорится в сообщении на сайте главы государства. Паращенко ранее занимал пост первого зампредседателя Одесской ОГА.

По информации издания «Думская», президент Украины во время своего последнего визита в Одессу предложил Степанову написать заявление об уходе по собственному желанию. Но тот отказался. «Мне было предложение написать заявление. Я отказался от этого предложения, поскольку у меня не существует собственного желания писать заявление», — рассказывает журналистам сам Степанов.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Одесской обладминистрации сообщает, что

причин отстранения Степанова от должности у Порошенко было три. И все они связаны с низким результатом, который действующий президент получил в этом регионе на президентских выборах.

Во-первых, по данным СМИ, Максим Степанов не создавал так называемую «Сетку» (систему подкупа избирателей). «Этот ответственный участок Степанов полностью завалил. Он вообще этим не занимался», — сказал собеседник интернет-газете.

Во-вторых, по версии журналистов, Степанов открыто саботировал предвыборную кампанию.

Третьей причиной стало его общение с Палицей — «правой рукой» олигарха Коломойского, который на выборах поддерживал Тимошенко и Зеленского, сообщает «Страна.ua». Степанов, кстати, ранее признал, что дружит с бывшим губернатором Игорем Палицей уже 15 лет. «И не вижу в этом ничего плохого», — прокомментировал Степанов.

Ранее Коломойский, против которого на Украине ведется расследование, заявил в интервью «Экономической правде», что надеется на смену власти в стране, отметив, что рассчитывает на справедливый суд и правовую оценку. «Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе», — считает Коломойский.

Для Коломойского шансом вернуть отнятый у него Петром Порошенко «Приватбанк» и восстановить свои позиции на политической арене является победа Зеленского на президентских выборах. В настоящее время бизнесмен внесен в список врагов Украины на сайте «Миротворец».

Ранее в отношении Коломойского начали расследование сотрудники ФБР, подозревая его в отмывании денег в США. Это, как считают эксперты, может сильно ударить по позициям Зеленского, так как многие считают его ставленником олигарха. Программа, которую вел актер, выпускалась на канале «1+1», принадлежащем бизнесмену.

У самого Коломойского никогда не было личных политических амбиций. Он предпочитал влиять на ситуацию на Украине через подставные фигуры, а с Зеленским его давно связывают деловые отношения. Однако сам олигарх сообщил, что финансово не поддерживает кандидата в президенты.

Порошенко же считает Зеленского «марионеткой» бизнесмена. «Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — сказал Петр Порошенко в конце марта.