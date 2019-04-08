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Бунт в Одессе: губернатор ослушался Порошенко

Губернатор Одесской области отказался уходить в отставку

Экс-председатель Одесской областной госадминистрации отказался покидать свой пост, даже несмотря на указ президента Украины Петра Порошенко. Он считает, что глава государства выходит за рамки своих полномочий, предусмотренных Конституцией страны. Тем временем сам Порошенко уже назначил временно исполняющим обязанности Сергея Паращенко.

Максим Степанов, отстраненный от должности председатель Одесской областной администрации, отказался уходить в отставку по приказу президента Украины Петра Порошенко.

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Степанов заявил, что указ является неправомерным, так как президент имеет право назначать и увольнять глав областных государственных администраций (ОГА) только по представлению Кабинета министров.

«Глава Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений об увольнении не писал и не планирует», — заявил Степанов на брифинге, добавив, что считает, что Порошенко «вышел за полномочия президента, записанные в Конституции».

Согласно украинской конституции, для увольнения губернатора требуется представление Кабмина. Однако правительство поспешило откреститься от инициативы президента. «Правительство такого решения не принимало», — сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

Тем временем, Петр Порошенко уже назначил врио председателя Одесской областной администрации. «Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича», — говорится в сообщении на сайте главы государства. Паращенко ранее занимал пост первого зампредседателя Одесской ОГА.

По информации издания «Думская», президент Украины во время своего последнего визита в Одессу предложил Степанову написать заявление об уходе по собственному желанию. Но тот отказался. «Мне было предложение написать заявление. Я отказался от этого предложения, поскольку у меня не существует собственного желания писать заявление», — рассказывает журналистам сам Степанов.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Одесской обладминистрации сообщает, что

причин отстранения Степанова от должности у Порошенко было три. И все они связаны с низким результатом, который действующий президент получил в этом регионе на президентских выборах.

Во-первых, по данным СМИ, Максим Степанов не создавал так называемую «Сетку» (систему подкупа избирателей). «Этот ответственный участок Степанов полностью завалил. Он вообще этим не занимался», — сказал собеседник интернет-газете.

Во-вторых, по версии журналистов, Степанов открыто саботировал предвыборную кампанию.

Третьей причиной стало его общение с Палицей — «правой рукой» олигарха Коломойского, который на выборах поддерживал Тимошенко и Зеленского, сообщает «Страна.ua». Степанов, кстати, ранее признал, что дружит с бывшим губернатором Игорем Палицей уже 15 лет. «И не вижу в этом ничего плохого», — прокомментировал Степанов.

Ранее Коломойский, против которого на Украине ведется расследование, заявил в интервью «Экономической правде», что надеется на смену власти в стране, отметив, что рассчитывает на справедливый суд и правовую оценку. «Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе», — считает Коломойский.

Для Коломойского шансом вернуть отнятый у него Петром Порошенко «Приватбанк» и восстановить свои позиции на политической арене является победа Зеленского на президентских выборах. В настоящее время бизнесмен внесен в список врагов Украины на сайте «Миротворец».

Ранее в отношении Коломойского начали расследование сотрудники ФБР, подозревая его в отмывании денег в США. Это, как считают эксперты, может сильно ударить по позициям Зеленского, так как многие считают его ставленником олигарха. Программа, которую вел актер, выпускалась на канале «1+1», принадлежащем бизнесмену.

У самого Коломойского никогда не было личных политических амбиций. Он предпочитал влиять на ситуацию на Украине через подставные фигуры, а с Зеленским его давно связывают деловые отношения. Однако сам олигарх сообщил, что финансово не поддерживает кандидата в президенты.

Порошенко же считает Зеленского «марионеткой» бизнесмена. «Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — сказал Петр Порошенко в конце марта.