«Любой вопрос»: как Зеленский готовится к дебатам с Порошенко

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Штаб Зеленского в телеграм-канале кандидата призвал украинцев присылать ему свои вопросы, чтобы он смог задать их Порошенко, передает НСН.

«Состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу поставить ему любой вопрос», – заявил кандидат.

Действующий президент Украины Петр Порошенко еще 31 марта, в день первого тура, заявил журналистам, что перед вторым туром необходимо провести предвыборные дебаты.

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«Выборы — во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты», — подчеркнул он.

Порошенко добавил спустя неделю, что ждет Зеленского на «Олимпийском» 14 апреля, в следующее воскресенье. Однако Зеленский назвал другую дату.

ЦИК Украины накануне назвал официальный день проведения голосования во втором туре выборов президента страны. По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, определять дальнейшего главу государства украинцы будут 21 апреля.

По официальным данным ЦИК Украины, на выборы президента страны 31 марта пришли 62,8% избирателей. Больше всего людей пришли на выборы во Львовской области — там явка составила 68,91%.

Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во второй тур прошли актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Они получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Зеленский победил во всех крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре (бывший Днепропетровск) и Запорожье. Порошенко и Тимошенко поддержали в основном на западе страны.

Пока не прошедшие во второй тур кандидаты планируют свои дальнейшие шаги по украинскому политическому манежу, Зеленский и Порошенко сдают кровь на анализы. Претендентов на пост главы Украины проверяют на алкоголь и наркотики. Это требование выдвинул Зеленский, принимая вызов на дебаты, брошенный ему Порошенко на прошедшей неделе.

При этом шоумен поставил в качестве условия для дебатов не только тест на наркотики, но и формат дебатов. Зеленский потребовал провести их на крупнейшем стадионе Украины — киевском «Олимпийском», построенном еще в советское время и вмещающем 70 тыс. человек. Кандидат также подчеркнул, что трансляцию дебатов должны вести все без исключения телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети, граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — подчеркнул Зеленский, передает ФАН. Порошенко согласился на условия оппонента, написав «стадион, так стадион» в своем твиттере и обратившись к Зеленскому по имени и отчеству.

Около трети россиян (31%) симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому. По данным ВЦИОМ, главу государства Петра Порошенко поддерживает всего 1% опрошенных.

«По мнению 15% респондентов, Зеленский — это новое лицо, которое сменит власть, а каждый десятый (11%) симпатизирует ему, потому что он молодой, активный и энергичный», — подчеркивается в тексте.

В то же время большинство россиян не поддерживают ни одного из кандидатов Украины. Кроме того, почти три четверти опрошенных (73%) не видят на посту президента России лидера, подобного Зеленскому.

Согласно ВЦИОМ, интерес россиян к выборам на Украине за последние пять лет увеличился. О текущей президентской гонке знают 93% соотечественников (против 88% в 2014-м), при этом 39% отметили, что внимательно следят за кампанией. Тем не менее более половины (54%) респондентов признались, что слышали о выборах, но не следят за ними. Уточняется, что опрос был проведен 2 апреля среди россиян старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1600 человек.

Почти половина украинцев проголосуют за актера Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, а за его оппонента – нынешнего главу государства Петра Порошенко свой голос отдадут лишь 19,8% — таковы данные экзит-пола,

проведенного телеканалами «112 Украина» и NewsOne совместно с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром «Социальный мониторинг».

Опрос был проведен среди более 29 500 избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года. В итоге в пользу Зеленского высказались 49,4% избирателей.

«Полученные результаты репрезентативны на национальном уровне со статистическим отклонением в пределах 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов», — говорится в комментарии авторов исследования.