Подготовка к войне: зачем Эрдоган приехал к Путину. LIVE

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Сейчас же следы тех разногласий практически незаметны. Сегодня, в Москве в присутствии Путина и Эрдогана официально откроется перекрестный год культуры и туризма России и Турции. Старт будет дан показом в Большом театре турецкой оперы «Троя» композитора Бужора Хоиника.
В июне 2016 года Эрдоган направил Путину послание, в котором высказал соболезнования близким погибшего пилота. «Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе», — заявлял Эрдоган. Также он заверил российского президента, что Россия для Турции является другом и стратегическим партнером. После этого отношения между странами постепенно нормализовались.
Так, в 2015 году, турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, который принимал участие в сирийском конфликте. Это породило серьезный кризис в отношениях между нашими странами.
Встреча начнется ориентировочно после 14.00 и продлится до позднего вечера. Напомним, что за последние годы российско-турецкие отношения претерпевали различные драматичные события.
Еще одна анонсированная Эрдоганом тема для разговора — решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над принадлежащими Сирии Голанскими высотами.
«Всё, что делает Нетаньяху, противоречит международным нормам. Но у Израиля за спиной стоят США. США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Нельзя принять то, что они готовят для Ближнего Востока. Это приведет к хаосу и печальным последствиям для региона. Мы эту проблему обсудим сегодня в Москве», — сказал Эрдоган.
Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.
Однако, судя по всему, планы на военную операцию были отложены не надолго.
Лидер Турции был более конкретен, говоря о предстоящих переговорах. Так, он пообещал обсудить с Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.
«Наши приготовления на границе закончены, все готово для операции. В любое время мы можем ее начать. Во время визита в Россию с глазу на глаз (с Путиным) мы обсудим эту тему среди прочих», — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Москву.
Лидеры также коснутся ряда вопросов двусторонних отношений: поставки российской зенитной системы С-400 «Триумф» в Турцию, строительства газопровода «Турецкий поток» и реализации проекта АЭС «Аккую». Путин и Эрдоган также проведут в Москве встречу с российско-турецкими деловыми кругами.
Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Эрдоган обсудят вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, в частности, планы США после объявления о частичном выводе войск, ход реализации российско-турецкого меморандума о стабилизации в Идлибе и усилия для помощи в запуске конституционного комитета.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Мы следим за визитом турецкого лидера в текстовой онлайн-трансляции.