Подготовка к войне: зачем Эрдоган приехал к Путину. LIVE

Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.

Однако, судя по всему, планы на военную операцию были отложены не надолго.