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Подготовка к войне: зачем Эрдоган приехал к Путину. LIVE

Эрдоган обсудит с Путиным военную операцию Турции в Сирии

Визит Реджепа Эрдогана в Москву и его переговоры с Владимиром Путиным могут изменить ситуацию в Сирии. Турецкий лидер сообщил о своем намерении обсудить с президентом России начало военной операции в САР. Среди других тем переговоров — решение США по Голанским высотам, закупка ЗРК С-400 «Триумф» и строительство «Турецкого потока». Как проходит встреча президентов двух стран, «Газета.Ru» рассказывает в текстовой онлайн-трансляции.
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Трансляция
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12:53

Сейчас же следы тех разногласий практически незаметны. Сегодня, в Москве в присутствии Путина и Эрдогана официально откроется перекрестный год культуры и туризма России и Турции. Старт будет дан показом в Большом театре турецкой оперы «Троя» композитора Бужора Хоиника.

12:37

В июне 2016 года Эрдоган направил Путину послание, в котором высказал соболезнования близким погибшего пилота. «Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе», — заявлял Эрдоган. Также он заверил российского президента, что Россия для Турции является другом и стратегическим партнером. После этого отношения между странами постепенно нормализовались.

12:26

Так, в 2015 году, турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, который принимал участие в сирийском конфликте. Это породило серьезный кризис в отношениях между нашими странами.

12:20

Встреча начнется ориентировочно после 14.00 и продлится до позднего вечера. Напомним, что за последние годы российско-турецкие отношения претерпевали различные драматичные события.

12:11

Еще одна анонсированная Эрдоганом тема для разговора — решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над принадлежащими Сирии Голанскими высотами.

«Всё, что делает Нетаньяху, противоречит международным нормам. Но у Израиля за спиной стоят США. США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Нельзя принять то, что они готовят для Ближнего Востока. Это приведет к хаосу и печальным последствиям для региона. Мы эту проблему обсудим сегодня в Москве», — сказал Эрдоган.

11:59

Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.

Однако, судя по всему, планы на военную операцию были отложены не надолго.

11:50

Лидер Турции был более конкретен, говоря о предстоящих переговорах. Так, он пообещал обсудить с Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.

«Наши приготовления на границе закончены, все готово для операции. В любое время мы можем ее начать. Во время визита в Россию с глазу на глаз (с Путиным) мы обсудим эту тему среди прочих», — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Москву.

11:40

Лидеры также коснутся ряда вопросов двусторонних отношений: поставки российской зенитной системы С-400 «Триумф» в Турцию, строительства газопровода «Турецкий поток» и реализации проекта АЭС «Аккую». Путин и Эрдоган также проведут в Москве встречу с российско-турецкими деловыми кругами.

11:35

Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Эрдоган обсудят вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, в частности, планы США после объявления о частичном выводе войск, ход реализации российско-турецкого меморандума о стабилизации в Идлибе и усилия для помощи в запуске конституционного комитета.

11:30

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Мы следим за визитом турецкого лидера в текстовой онлайн-трансляции.