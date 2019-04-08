«Серьезно, как Brexit»: что ждет Европу без России

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд считает, что в настоящее время риск выхода России из СЕ «навис над организацией». По его мнению, это станет настолько же «серьезным событием, как и Brexit». Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Ягланд выразил надежду на то, что «семья останется вместе» и что российская сторона продолжит быть членом организации после июня этого года. По его словам, решение «российского вопроса» нужно для дальнейшего существования паневропейского правового пространства. В этом случае на европейской территории не появятся «новые разделительные линии».

В июне должен быть избран новый генсек Совета Европы, и высокопоставленный российский дипломатический источник рассказал, что Россия может выйти из состава организации к этому времени. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе России в организации, отмечал источник в беседе с «Известия».

Он добавил, что, если Россия не будет принимать участие в выборах генсека, а ее права не будут полностью восстановлены, это станет свидетельством «глубочайшего кризиса» в Совете Европы.

Вопрос членства России в Совете Европы назревал уже давно. В 2014 году делегацию страны лишили права голоса и ряда значимых полномочий в организации из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. С тех пор вплоть до 2016 года россияне не принимали участия в работе ассамблеи.

В 2015 году в ПАСЕ дважды обсуждали возможность восстановления полномочий российской делегации, но тогда санкции только стали еще жестче.

В результате Москва заявила об отказе работать на таких условиях.

Между тем, российская сторона с 2014 по 2016 год оплачивала взносы в СЕ, а в 2017 оплатила лишь треть. В конце июня 2017 года стало известно, что Россия — один из главных плательщиков в бюджет организации — приостанавливает выплату своего взноса в связи с неучастием в работе ПАСЕ.

В январе 2019 года Госдума решила не направлять в организацию заявку на подтверждение полномочий членов российской делегации в ассамблее и не платить взносы в Совет Европы, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил намерение Москвы вернуть взносы, которые она уплатила в Совет Европы за то время, пока российская делегация не участвовала в работе ассамблеи.

Смертная казнь и Страсбургский Суд

Отношения России с Советом Европы, куда страна вступила в феврале 1996 года, всегда были достаточно сложными. При этом вступление дало России на равных с другими европейскими странами участвовать в обсуждении многих общеевропейских проблем, а также нарабатывать юридическую практику.

Тем не менее, наша страна в организации часто подвергалась критике. Особенно острой она стала во время чеченской войны, когда Россию в докладах ПАСЕ стали жестко критиковать за нарушения прав человека.

Тогдашним президентом Борисом Ельциным после вступления России в Совет Европы был введен фактический мораторий на применение смертной казни.

Однако в последнее время в России все чаще слышатся мнения о необходимости отказа от моратория. В 2017 году, отвечая на вопросы студентов Московского государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал условие, при котором в России можно будет снять мораторий на смертную казнь.

Бастрыкин заявил, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума, а применять соответствующее наказание следовало бы только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность».

Эти заявления вызвали негативную реакцию Совета Европы. Россия впоследствии уверяла руководство СЕ, что мораторий будет сохранятся.

Выход из Совета Европы может ударить по другим гражданским правам. Для россиян, ищущих справедливости, преимущество членства России в Совете Европы заключается в возможности обратиться в Европейский Суд по правам человека, который находится в Страсбурге. Обращение в Страсбургский суд возможно в том случае, если гражданину отказали в защите его прав все инстанции на родине.